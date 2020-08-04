ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Релакс и оздоровление: подорожал ли отдых в Трускавце летом

Вторник 04 августа 2020 17:22
Релакс и оздоровление: подорожал ли отдых в Трускавце летом
Фото: Трускавец (facebook.com/kurort.truskavec)
Автор: Катерина Гончарова

Как и где можно отдохнуть на курорте во Львовской области

Трускавец - знаменитый бальнеологический курорт Украины. Сюда едут за спокойным отдыхом, оздоровительными минеральными водами и релаксом в окружении тихой природы. Кто-то проходит обследования у докторов, а кто-то - ходит здесь на массажи, спа-процедуры.

Если морские курорты активно принимают туристов еще с мая, то здесь гостиницы открываются значительно позднее. Курорт был закрыт из-за сложной ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе.

В пресс-службе Трускавецкого горсовета РБК-Украина говорят, что санаторно-курортным комплексам курорта было разрешено работать только начиная с 7 июля.

В начале августа здесь уже открыты бюветы с минеральной водой. Туда можно заходить, только соблюдая дистанцию. В горсовете говорят, что во время карантина все заведения курорта придерживаются соответствующего протокола Минздрава – дезинфицируют помещения, персонал носит маски и другие средства защиты, следят за соблюдением дистанции между гостями.

Релакс и оздоровление: подорожал ли отдых в Трускавце летомФото: Трускавец (stejka.com)

Курорт Трускавец раньше принимал традиционно много туристов из-за рубежа. Например, сюда приезжало немало гостей из Польши. Но из-за закрытых границ во время пандемии гостиницы сегмента "премиум" в этом сезоне открываются не очень активно. К примеру, в известном пятизвездочном отеле курорта Rixos Prykarpattya РБК-Украина ответили, что начали работать только с 27 июля.

Сколько стоит жилье в Трускавце летом

Цены в большинстве местных отелей почти не изменились по сравнению ни с прошлым годом, ни за период введения карантина, говорят нам отельеры. Некоторые отели предлагают пакетные услуги, на которых можно сэкономить.

Бюджетно отдохнуть в местных гостиницах можно по цене в 500-700 гривен за сутки на двоих. В эту цену также входят завтраки. Такие цены – в гостиницах "Марко", "Грин Парк", "Золотая Корона".

Релакс и оздоровление: подорожал ли отдых в Трускавце летомФото: Отдых в Трускавце (stejka.com)

Бюджетный вариант проживания стоимостью в 600 гривен предлагает отель "Трускавец-365". В нем есть также спектр некоторых медицинских услуг и бювет с доступом к минеральной воде Нафтуся.

В гостиницах сегмента "премиум" номер на двоих с завтраками или полным пансионом стоит в августе 3500 – 5000 гривен. Пребывание в отеле "среднего" класса обойдется туристу в 1900 гривен в сутки.

Самый дешевый вариант отдыха в Трускавце – разместиться в усадьбе в частном секторе с минимальными удобствами за 300 гривен за сутки.

Как добраться в Трускавец

Трускавец находится во Львовской области, и сюда удобнее всего добираться со Львова. Курорт имеет достаточно хорошее транспортное сообщение с другими городами. К примеру, сюда можно доехать на маршрутке или на автобусе и из Тернополя.

На курорт также курсируют поезда из Киева. Можно воспользоваться и сервисом поиска попутчиков. Нередко в санаториях Трускавца обеспечивают встречу гостей на вокзале и трансфер к месту размещения, если вы заказали эту услугу заранее.

Напомним, ранее мы писали о ценах за отдых на зарубежных курортах летом 2020 года во время карантина.

Также мы сообщали об интересном маршруте по Львовской области, во время которого вы увидите уникальные заброшенные костелы и дворцы.

Читайте РБК-Украина в Google News

отпусксанаториипутешествиеТрускавец
Мнения
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь