Пострадает первым. Назван сектор туризма, который быстрее всего понесет потери от агрессии РФ

Масштабы спада будут зависеть от сроков эскалации и того, какие регионы она охватит в первую очередь, говорит президент НТОУ
Сектор туризма – один из наиболее уязвимых перед любой информацией по безопасности, и эскалация конфликта с Россией крайне негативно повлияет на все отрасли путешествий: на деятельность туроператоров, гидов, гостиницы и так далее.
Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина сказал президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.
По его словам, информационное поле вокруг Украины обострено до края новостями о полномасштабном вторжении РФ в Украину.
"Весь туристический бизнес Украины – въездные туроператоры, отели, гиды не успели оправиться от пандемии, которая постепенно отступает, но уже столкнулись с волной отмен бронирований на весенне-летний сезон за риски военных действий", – обращает внимание Иван Липтуга.
По оценкам экспертов Национальной туристической организации, выпуск товаров и услуг в туризме сегодня составляет около 253 млрд грн.
"Это лишь прямой вклад предприятий сектора туризма в экономику Украины, что составляет чуть менее 4% ВВП страны. Половина этой суммы формируется в гостиничном бизнесе и теми, кто сдает посетителям в аренду жилье. Этот сектор пострадает первым. Еще 22% – в розничной торговле топливом, продуктами питания, алкоголем, табаком, которые покупают посетители украинских регионов. 20% зарабатывает транспорт", – приводит данные эксперт.
Он прогнозирует, что от эскалации потеряет каждый из секторов, но масштабы потерь будут значительным образом варьироваться от того, как долго будет продолжаться эскалация и какие регионы она охватит в первую очередь.
Фото: Иван Липтуга: масштабы потерь в отрасли туризма будут зависеть от того, как долго продлится эскалация и от того, какие регионы охватит конфликт (предоставлено РБК-Украина)
"Если будет затронут Киев, потери будут колоссальные, ведь именно там генерируется основной выпуск", — подчеркивает президент Национальной туристической организации.
Напомним, ранее президент Национальной туристической организации назвал недооцененные виды туризма в Украине, у которых большой потенциал.
Также в Гостуризме заявили, что летний сезон отдыха в Украине не отменяется.