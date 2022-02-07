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В числе последних стран мира. Названы самые недооцененные виды туризма в Украине

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 14:30
В числе последних стран мира. Названы самые недооцененные виды туризма в Украине Фото: Какие виды путешествий в Украине нужно развивать (unsplash.com/max-honcharov)
Автор: Катерина Гончарова

Часто добраться к популярной локации – целое приключение для туриста, считает глава НТОУ

В Украине многие виды туризма еще недооценены, и их потенциал еще не раскрыт. С другой стороны, сейчас уже почти все регионы Украины уделяют внимание туризму – это стало трендом. Такое мнение высказал в интервью РБК-Украина Президент Национальной туристической организации Иван Липтуга.

"По крайней мере, о туризме говорят. По видам туризма Украине стоило бы сделать акцент на винно-гастрономическом туризме. В последние годы он развивается, но еще не полностью сформированы маршруты, не всюду инфраструктура готова. В основном это сельские территории, где производят локальные продукты и вина", – отметил эксперт.

По его словам, часто бывает так, что путешествие к таким локациям – это целое "приключение" для каждого туриста, начиная от дорог и заканчивая туалетами и ночлегом.

"Поэтому такие туры в основном однодневные, остановиться в этих местах особо негде. Был проект "Дороги вина и вкуса", который стал основой для Всеукраинской ассоциации гастрономического туризма. В Украине недооценен и медицинский туризм, и оздоровительный на бальнеологических курортах. Есть спрос на пластическую хирургию, стоматологию: у нас эти услуги существенно ниже по цене, чем в других странах. Потенциал большой", – пояснил президент НТОУ.

Иван Липтуга считает, что Украина богата медицинско-лечебными ресурсами, но в то же время у нас не хватает медицинско-оздоровительной инфраструктуры.

В числе последних стран мира. Названы самые недооцененные виды туризма в УкраинеФото: Какие инвестиции были в объекты временного размещения в Украине, данные за 2020 год (инфографика Национальной туристической организации Украины)

"2022 год НТОУ посвятила теме оздоровительного туризма. Есть страны, которые поставили медицинский туризм "на поток" – Израиль, Германия, Швейцария, Турция, куда люди едут лечиться. У нас много лечебных ресурсов – соли, грязи и бишофиты на лиманах Черного и Азовского морей – все побережье Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой областей – все пропитано ценными ресурсами", – сказал он.

Глава НТОУ считает, что медучреждениям крайне нужно развивать свою инфраструктурную базу и создавали дополнительный сервис.

"У нас не развит MICE-туризм (событийный деловой): нет достаточной инфраструктуры для проведения больших международных выставок, конференций и конгрессов, за исключением Киева. В самом Киеве тоже по сути есть только один выставочный центр на Броварском проспекте. Есть еще один, но его нельзя считать конкурентным на международном уровне".

"Если посмотреть статистику всех международных выставок и форумов, то Украина в числе последних стран по количеству таких больших мероприятий. В мире есть около 3000 тысяч разных ассоциаций и больших корпораций, имеющих представительства во всех странах мира. Такие организации определяют места проведения ежегодных съездов и конгрессов на несколько лет вперед. Украина в этих "соревнованиях" почти не принимает участия: нам просто нечего им предложить", – резюмировал президент организации.

Напомним, эксперт рассказал, почему пока точно нельзя определить количество туристов в Украине.

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