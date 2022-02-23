Постраждає першим. Названо сектор туризму, який найшвидше зазнає втрат від агресії РФ

Масштаби спаду будуть залежати від термінів ескалація і того, які регіони вона охопить у першу чергу, каже президент НТОУ
Сектор туризму є одним з найуразливіших перед будь-якою інформацією щодо безпеки, і ескалація конфлікту з Росією вкрай негативно вплине на всі галузі подорожей: на діяльність туроператорів, гідів, готелів, тощо.
Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна сказав президент Національної туристичної організації Іван Ліптуга.
За його словам, інформаційне поле навколо України загострене до краю новинами про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
"Весь туристичний бізнес України – в'їзні туроператори, готелі, гіди не встигли оговтатися від пандемії, що поступово відступає, але вже зіткнулися з хвилею скасувань бронювань на весняно-літній сезон через ризики військових дій", – звертає увагу Іван Ліптуга.
За оцінками експертів Національної туристичної організації, випуск товарів та послуг у туризмі сьогодні складає близько 253 млрд грн.
"Це лише прямий внесок підприємств сектору туризму в економіку України, що становить трохи менш як 4% ВВП країни. Половина цієї суми формується у готельному бізнесі та тими, хто здає відвідувачам в оренду житло. Цей сектор постраждає першим. Ще 22% – у роздрібній торгівлі паливом, продуктами харчування, алкоголем, тютюном, які купують відвідувачі українських регіонів. 20% заробляє транспорт", – наводить дані експерт.
Він прогнозує, що від ескалації втратить кожен із секторів, але масштаби втрат будуть значним чином варіюватися від того, як довго триватиме ескалація і які регіони вона охопить у першу чергу.
Фото: Іван Ліптуга: Масштаби втрат у галузі туризму залежатимуть від того, як довго триватиме ескалація та від того, які регіони охопить конфлікт (надане РБК-Україна)
"Якщо зачепити Київ, втрати будуть колосальні, адже саме там генерується основний випуск", - підкреслює президент Національної туристичної організації.
Нагадаємо, раніше президент Національної туристичної організації назвав недооцінені види туризму в Україні, які мають великий потенціал.
Також у Держтуризмі заявили, що літній сезон відпочинку в Україні не скасовується.