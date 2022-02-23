Постраждає першим. Названо сектор туризму, який найшвидше зазнає втрат від агресії РФ

Сектор туризму є одним з найуразливіших перед будь-якою інформацією щодо безпеки, і ескалація конфлікту з Росією вкрай негативно вплине на всі галузі подорожей: на діяльність туроператорів, гідів, готелів, тощо.

Про це у коментарі TRAVEL РБК-Україна сказав президент Національної туристичної організації Іван Ліптуга.

За його словам, інформаційне поле навколо України загострене до краю новинами про повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

"Весь туристичний бізнес України – в'їзні туроператори, готелі, гіди не встигли оговтатися від пандемії, що поступово відступає, але вже зіткнулися з хвилею скасувань бронювань на весняно-літній сезон через ризики військових дій", – звертає увагу Іван Ліптуга.

Яку долю ВВП України становить туризм сьогодні

За оцінками експертів Національної туристичної організації, випуск товарів та послуг у туризмі сьогодні складає близько 253 млрд грн.

"Це лише прямий внесок підприємств сектору туризму в економіку України, що становить трохи менш як 4% ВВП країни. Половина цієї суми формується у готельному бізнесі та тими, хто здає відвідувачам в оренду житло. Цей сектор постраждає першим. Ще 22% – у роздрібній торгівлі паливом, продуктами харчування, алкоголем, тютюном, які купують відвідувачі українських регіонів. 20% заробляє транспорт", – наводить дані експерт.

Фото: Частка туризму у ВВП України, дані за 2020 рік (інфографіка Національної туристичної організації України)

Він прогнозує, що від ескалації втратить кожен із секторів, але масштаби втрат будуть значним чином варіюватися від того, як довго триватиме ескалація і які регіони вона охопить у першу чергу.

Фото: Іван Ліптуга: Масштаби втрат у галузі туризму залежатимуть від того, як довго триватиме ескалація та від того, які регіони охопить конфлікт (надане РБК-Україна)

"Якщо зачепити Київ, втрати будуть колосальні, адже саме там генерується основний випуск", - підкреслює президент Національної туристичної організації.

Нагадаємо, раніше президент Національної туристичної організації назвав недооцінені види туризму в Україні, які мають великий потенціал.

Також у Держтуризмі заявили, що літній сезон відпочинку в Україні не скасовується.