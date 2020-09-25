"Последняя загадка Европы": что посмотреть в Албании во время бархатного сезона

Когда пляжный сезон в стране заканчивается, для туристов на первый план выходит посещение достопримечательностей. В Албании курортный сезон тоже подходит к завершению, и туристы теперь могут со вкусом насладиться красотой архитектуры и природы этой живописного уголка Балкан.

Албанию называют "последней загадкой Европы" и "новой Турцией" – туристическая привлекательность этой красивейшей мусульманской страны в сердце Европы растет с каждым годом.

Теплая осень – самое лучшее время, чтобы отправиться в автобусные туры по самым красивым местам Албании.

Фото: В бархатный сезон можно наслаждаться красотой архитектуры (pixabay.com)

Тирана: площадь с музеем

Основная туристическая зона столицы Албании - площадь Скандербега. Центр площади занимает памятник Скандербегу, национальному герою Албании. Вокруг находятся интересные здания: мечеть Хаджи-Этхем-Бэй, Оперный театр, Национальный музей и часовая башня Саат-Куда, построенная в 1822 году.

Национальный исторический музей - самый крупный из всех албанских музеев. В его фондах собрано более пяти тысяч экспонатов. В музее есть интересные павильоны старины с экспонатами времен палеолита, Средних веков, а также отделы иконографии, ренессанса, антифашизма, независимости и этнографии.

Фото: Главная площадь Тирана (worldlist.travel)

Ксамиль: бездонный "Голубой глаз"

Это самый знаменитый курорт Албании, который называют "албанскими Мальдивами" за чистейшее лазурное море и удивительные белоснежные песочные пляжи. Совсем близко находятся несколько необитаемых островов, к которым можно добраться вплавь.

Одна из знаменитых достопримечательностей курорта – карстовый источник "Голубой глаз". От курорта до этого чуда природы – рукой подать. Вода в источнике всегда "ледяная". Да и заходить в него страшно – он кажется бездонным.

Фото: Источник "Голубой глаз" (worldlist.travel)

Гирокастра – цитадель и турецкие дома

Этот город известен с 12 века, и его первое название связно с добычей серебра. В 15 веке город попал в состав Османской империи, и с тех времен там отлично сохранились турецкие дома башенного типа. Также Гирокастра знаменит крепостью, христианскими церквями, мечетью, старинным базаром.

Но основная здешняя привлекательность для туристов – узкие средневековые улочки с сотнями белых домиков с деревянными балконами и башенками. Благодаря архитектуре город Гирокастра занесен с список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: Цитадель Гирокастра (worldlist.travel)

Город-музей с раскопками

Древний город Бутринти в 15 километрах от курорта Саранда называют "новой Троей". Это археологичесий музей-заповедник, который также является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находится самый большой в мире акрополь, святилище Асклепия, театр III века до нашей эры, термы с мозаикой, остатки жилых и общественных построек. А в Венецианской крепости на вершине обустроен музей с лучшим в стране собранием древних артефактов.

Посещение заповедника, который занимает площадь 29 квадратных километров, часто совмещают с пляжным отдыхом – море находится всего в 2 километрах.

Фото: Город Гирокастра (pixabay.com)

Романтический замок

Замок Берат находится в 123 километрах от Тираны. Это еще один город-музей в списке ЮНЕСКО. Замок Берат — одно из наиболее известных туристических мест на возвышенности над городом. Цитадель построили в 13 веке. Внутри крепости расположены мечеть, 20 церквей, гарнизон и жилые дома. У стен крепости сохранились 24 башни. Они были построены в разные эпохи и отличаются архитектурой.

Сейчас эту локацию за красоту панорамных видов облюбовали молодожены для фотосессий.

Фото: Город Берат (pixabay.com)

Национальный парк Логара

Этот горный парк недалеко от города Влера относится к самым красивым местам в стране. Граница парка подходит к морю, а покрытые соснами горы поднимаются на высоту до 2 тысяч метров. В парк можно попасть по красивейшим серпантинам, а с перевала Логар открываются захватывающие дух виды на море. На вершине можно найти кафе и рестораны, чуть ниже – отели и домики. Также невозможно будет не заметить популярное место для параглайдинга.

А сам город Влера покорит средневековой архитектурой и респектабельными отелями, и кухней с морепродуктами.

Фото: Отдых в городе Влере (booking.com)

Выбирая экскурсионный отдых в этой уникальной стране, стоит знать, что въезд в Албанию для украинских туристов не предусматривает карантинных ограничений, и на данный момент она находится для Украины в "зеленой зоне" украинского Минздрава. Это значит, что ПЦР-тесты после возвращения в Украину сдавать не нужно.

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