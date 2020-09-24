Стремительное падение: туры в Черногорию резко подешевели в конце сезона

Фото: Отдых в Черногории (pixabay.com)

Сколько стоят горящие путевки в балканскую страну

Цены на туры на популярный балканский курорт удивляют дешевизной – недельный отдых в Черногории в ближайшие дни можно приобрести за 200 евро. В это время на побережье Адриатики длится бархатный сезон и пока из Украины из Черногории летают чартеры, еще можно успеть отдохнуть в европейской атмосфере и насладиться красотой местных пейзажей.

Страна привлекательна как пляжами, так и историческими памятниками: замками, музеями, парками. В Черногорию едут не только купаться в море, но и набираться впечатлений на экскурсиях.

Фото: Архитектура Черногории (pixabay.com)

Погода в Черногории

Пока в Украине тепло, в Черногории начались дожди. Они, по прогнозу метеорологов, закончатся 29 сентября. Переменчивая погода - одна из причин, почему туроператоры снижают цены на горящие туры.

К слову, дневная температура в курортной Будве в ближайшую неделю ожидается на уровне 24-26 градусов. Не жара, но тепло – бархатный сезон продолжается.

Температура воды в море на пляжах Будвы - 24,8 градусов, что соответствует вполне еще летним показателям. К слову, средняя температура воды в море около Черногории в сентябре за последнее десятилетие составляет в среднем 23,8 градусов.

Что посмотреть на курорте

Под конец курортного сезона в Черногории из направлений по пакетным турам доступны локации Будванской ривьеры – красивой пляжной зоны с интересными достопримечательностями.

Будва – самый популярный курорт среди туристов в Черногории. В городе хорошая инфраструктура – много ресторанов, супермаркетов, торговых центров и бутиков для недорогого шоппинга.

Жилье в Будве – на любой вкус и кошелек – от дешевых комнат на 3-4* виллах до 5-звездочных отелей.

Фото: Ночная жизнь в Будве (pixabay.com)

Основные пляжи - Славянский и Могрен. Вода в моретеплая и тихая, потому что ветер дует с берега. Пляж галечно-песчаный с платными лежаками.

В Будве стоит посетить Старый город со средневековыми улочками, руинами римского некрополя и обзорной площадкой. Также можно найти секретную дверь с выходом в море из ресторана – отличное место для фотосессии.

Тихий городок Бечичи находится в пешеходной близости от Будвы – между его набережной и Славянским пляжем примерно 2 километра Туристический маршрут проходит через туннель в скале. Поэтому гостям Бечичей доступны все достопримечательности Будвы в любое время.

В прошлом веке пляж Бечичи считался самым красивым в Европе. Он покрыт мелкой галькой и ракушняком. Пляжная полоса – общественная и бесплатная, но за аренду шезлонга с зонтом просят 7-12 евро. Море здесь прозрачное с лазурным оттенком, вход в воду - пологий, но глубина набирается быстро.

Поблизости находится остров Святого Николы, который сравнивают с Гавайями, и на который туристов везут катером за несколько евро.

Рафаиловичи – городок для спокойного отдыха с детьми, в котором апартаменты и отели находятся близко к морю. Там работают пара супермаркетов, но за развлечениями придется ходить в соседние городки.

На береговой линии находятся несколько пляжей. Первый из них - общий с городком Бечичи. Он песчаный, обустроен для семейного отдых с детьми. Вокруг много кафе и водных развлечений. Следующий пляж сужается, а на еще одном люди отдыхают на покрывалах: там нет лежаков.

Один из дальних пляжей – Каменево – называют самым чистым в стране. Он песчаный, но есть и участки с камнями. Этот пляж чуть дороже и респектабельнее, чем в Рафаиловичах и Будве.

Фото: Пляжи в Черногории (pixabay.com)

Особенности размещения

"Горящие" предложения в Черногорию по самым низким ценам предлагают отправиться в Будву, Бечичи и Рафаиловичи, которые расположены рядом.

На этих курортах много вариантов бюджетного жилья – 2-3* отелей и апартаментов на виллах без питания. По сути это номера квартирного типа с минимальной кухонной техникой – холодильником и электрочайником. В большинстве случаев питание в цену за проживание не входит.

Покупая тур в Черногорию, стоит отдельно рассчитывать траты на питание в ресторанах и кафе, которое за неделю обойдется от 250-300 евро с человека.

В этом смысле выигрывают туры с питанием "all inclusive" в Турцию и Египет. Впрочем, в Черногории можно насладиться спокойным отдыхом без скопления туристов и европейской атмосферой.

Фото: Отели в Будве (booking.com)

Сколько стоит отдых в Черногории

Мы изучили "горящие" путевки на недельный отдых для двоих с вылетом из Киева на даты с 26 сентября от ведущих туроператоров.

Туроператоры, готовясь к окончанию пляжного сезона в Черногории, резко снижают цены на туры на ближайшую неделю.

Так, туроператор "Adria Hit" предлагает скидки до 75% с формулировкой "Закрытие летнего сезона 2020! Распродажа туров на последние рейсы".

Недельный отдых в 3* апартаментах в Бечичах с вылетом 26 сентября у "Adria Hit" обойдется в 399 евро, в Рафаиловичах на эти даты – 409 евро. В 4* отеле в Рафаиловичах – от 477 евро, в Будве – от 527 евро. Проживание в 5* отеле с завтраками будет стоить от 1073 евро на двоих.

У туроператора "Аполло-тур" цены на недельный отдых в Черногории еще ниже. К примеру, 7 ночей в отеле 3* обойдутся в 378 евро в Бечичах и 409 евро в Рафаиловичах с вылетом 26 сентября, а 4* размещение в Бечичах – от 414 евро. Отпуск в 5* отеле в Будве с завтраками – от 915 евро за двоих.

Примерно такие же цены на эти даты и у туроператора "JoinUp!" и других туркомпаний.

Фото: Природа Черногории (pixabay.com)

Собираясь прощаться с европейским летом в Черногории, следует быть готовым к сдаче ПЦР-тестов после возвращения в Украину.

Согласно данным украинского Минздрава, сейчас эта балканская страна находится для нас в "красной" зоне – там насчитывают 365,2 активных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения (в Украине – 99,8).

Ранее мы писали, когда лучше всего планировать отпуск в Черногории.

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