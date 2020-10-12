"Зеленый остров": популярный израильский курорт вскоре может открыться для туристов

Фото: Отдых в Эйлате (pixabay.com)

Мерия Эйлата планирует отменить самоизоляцию для туристов

Популярный у туристов израильский курорт на Красном море просит правительство страны открыть город для туризма и принимать международный рейсы в местном аэропорту. Об этом сообщают в издании Haaretz. Создание такого "зеленого острова" поможет туристической отрасли региона выйти из кризиса, уверяют местные власти.

Израильский курортный город предложил план возобновления туризма на фоне второго локдауна в стране.

Мэр города Эйлат Ицхак Халеви обратился к правительству с предложением создать на курорте "зеленый остров" для туризма, чтобы спасти туристические компании от упадка. Ведь со времени первого локдауна в городе оказались на пороге закрытия до 800 компаний, связанных с туризмом.

Фото: В Эйлате планируют принимать международные авиарейсы (pixabay.com)

Как туристов планируют принимать в Эйлате

Согласно плану возобновления туризма, в Эйлате должны открыть местный аэропорт "Рамон", чтобы принимать международные и внутренние рейсы. Местным туристам нужно будет получить разрешение на посещение города-курорта на основе результатов ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до прибытия или же справки от врача о состоянии здоровья.

Для международных туристов планируют ввести обязательное ПЦР-тестирование по прибытию. Если результат окажется позитивным, туриста отправят на самоизоляцию.

Такой план уже прошел одобрение на уровне органов здравоохранения, и теперь местные власти ждут его согласования правительством. Хотя пока неизвестно, примут ли решение открыть курорт в ближайшее время.

Эйлат – это курорт, который известен комфортными отелями, удобными песчаными пляжами, красочным дайвингом и снорклингом. Это самый сухой курорт Израиля, высокий туристический сезон на котором длится с ноября по февраль. Средняя температура воздуха в октябре и ноябре - 27-30 градусов, а воды - 25-26 градусов.

Фото: Подводный мир на курорте Эйлата (pixabay.com)

Ситуация с туризмом в Израиле сейчас

С 18 сентябре в Израиле ввели жесткий карантин. И хотя международный аэропорт имени Бен Гуриона было решено не закрывать, въездной туризм в Израиле остановился из-за обязательной 14-дневной самоизоляции абсолютно ко всем, кто въезжает в страну. В стране не предусмотрена опция досрочного прекращения самоизоляции.

"Самоизоляцию по прибытию в Израиль иностранец может пройти в одной из гостиниц, которую он выбирает самостоятельно. Пребывание в отеле иностранец оплачивает личными средствами", - объяснила в комментарии РБК-Украина Анна Формакидова, директор турфирмы Statours, специализирующейся на туризме в Израиле.

По ее словам, если в Эйлате примут план, который предлагает мэрия, украинцы смогут полетать туда на отдых. Но для этого еще нужно, чтобы из Украины туда запустили авиарейсы.

"В Израиле сейчас значительно уменьшилось количество положительных результатов тестов на коронавирус, ситуация улучшается. Для Эйлата заменить самоизоляцию тестированием для прибывающих было бы хорошим решением. Украинцы бы полетели туда на отдых, но пришлось бы запустить туда рейс: у нас самолеты в Эйлат на прямую не летали до сих пор, а только через Тель-Авив", - уточняет специалист.

Фото: Сейчас в Израиле обязательна 14-дневная самоизоляция в отелях (pixabay.com)

Замена самоизоляции после прибытия в страну на обязательное тестирование туристов – это решение для спасения туристического бизнеса во всех странах, считает Анна Формакидова.

Поэтому тестирование на COVID-19 предлагают ввести в аэропортах каждой страны. Это обеспечило бы контроль над распространением вируса иностранцами и поможет уменьшить карантинные ограничения в сфере туризма.

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