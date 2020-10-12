Сезон продолжается: гид по бюджетным путевкам в Турцию в октябре

Фото: Отдых в Турции (pixabay.com)

Погода в Турции осенью и цены на отдых от украинских туроператоров

Пока за окном дома хмуро и дождь, всего в двух часах полета еще "продолжается" лето и есть теплое море. Несмотря на то, что по календарю пляжный сезон в Турции подходит к завершению, продолжающаяся теплая погода вносит свои коррективы в длительность сезона.

Тем временем, цены даже на премиальный отдых в этой стране в середине октября снижаются до 50%.

Мы подобрали самые бюджетные туры, которые можно купить за пару дней до вылета на разные курорты Турции в середине октября.

Погода в Турции в середине октября

И турагенты, и бывалые путешественники, советуют в октябре выбирать пляжи Анталийского побережья Турции. Они омываются Средиземным морем. А оно, по сравнению с Эгейским, более теплое.

Фото: Пляжный отдых в Турции (pixabay.com)

Самый южный курорт на Средиземном море - Аланья, где пляжный сезон длится до середины ноября. Чуть севернее - Сиде, затем - Белек, Анталья и Кемер. Погода на этом побережье продолжает радовать. Например, температура воздуха в Алании в эти дни достигает 29 градусов, а воды в море – 27,5 градусов. В Анталии в ближайшие дни ожидается 27 градусов днем, а температура воды в море – 27,1 градус.

И даже на тех курортах, где дневная температура держится на уровне комфортных 23-25 градусов, вода в море не охлаждается ниже 24-х.

Чем развлечься, кроме отдыха на море

Туристам, отдыхающим в районе популярных курортов Алании и Анталии, можно отправиться на интереснейшую историческую экскурсию в античный город Мира с Ликийскими гробницами и Римским амфитеатром, посетить церковь Святого Николая в Демре.

Фото: Экскурсии к острову Кекова (pixabay.com)

Также можно пойти на яхте к затонувшему древнему городу Симена на острове Кекова, где под водой рассмотреть древние артефакты, а также руины ликийской крепости и саркофаги на суше. Эта охранная территория вызывает восторг у туристов своей мистической атмосферой и духом истории.

Также гостям показывают уникальные живописные уголки природы – пляж Клеопатры и Зеленое горное озеро, куда можно добраться на катере.

В знаменитый парк с термальными источниками в Памуккале можно отправиться с однодневной экскурсией. Туристы не только любуются белоснежными травертинами – известковыми террасами с минеральной водой, но и купаются в древнем термальном источнике "Бассейн Клеопатры".

Рядом с травертинами находится популярный у путешественников античный город Иераполис со священными храмами, амфитеатром и руинами величественных построек.

Фото: Минеральные бассейны в Памуккале (pixabay.com)

Туристам также предлагают отправиться на 2-дневную экскурсию в центральную часть страны – в Каппадокию. Посещение красочных долин, подземного города первых христиан, пещерных домов и храмов, а также зрелище воздушных шаров оставит незабываемые впечатления о путешествии.

Цены на турецких курортах

Из-за окончания пляжного сезона туры на морские курорты Турции продолжают дешеветь. Так, по информации представителей туристического бизнеса, даже по некоторым отелям класса "делюкс" в Турции на середину октября есть скидки в районе 50%, сообщала директор компании Sun Dali Мария Степаненко.

Мы изучили цены на горящие путевки от ведущих туристических компаний: туры на двоих на семь ночей в отелях категории 3* и 5* с любым типом питания с вылетом в диапазоне дат 14-16 октября.

У туроператора "Компас" недельный отдых на двоих в 3* отеле с завтраками в Белеке и Сиде стоит 405 евро, в Алании в 3* с питанием "all inclusive" – 421 евро с вылетом 15 октября. К слову, в 5* в Сиде отдых "all inclusive" обойдется в 550 евро, а в Алании – в 566 евро с вылетом в эти же даты.

Туристическая компания "Aполло-тур" предлагает отдых на семь ночей для двоих в 3* отеле с завтраками в Белеке от 354 евро с вылетом 16 октября, в Анталии – от 369 евро с вылетом 15 и 16 октября, в Алании – от 375 евро. Отдых в 5-звездочных отелях в Алании с питанием по системе питанием "all inclusive" обойдется от 501 евро за 7 ночей, а в Сиде – от 505 евро с вылетом 16 октября, в Кемере – от 539 евро с вылетом 15 октября.

Фото: Вид на долину в Каппадокии (pixabay.com)

У "JoinUp!" неделя в 3* отеле в Алании с питанием по системе "все включено" с вылетом 14 октября стоит от 458 евро, в Сиде в такой же категории отеля с завтраками – от 491 евро. В 5* отелях в Сиде цена тура начинается с 606 евро по системе "все включено", и в Алании – с 619 евро с вылетом 14 октября.

У туроператора "Anex Tour" самый дешевый тур можно найти за 346 евро в Анталию в 3* отель без питания, с завтраками – за 369 евро с вылетом 16 октября. В Алании в 3* с питанием "all inclusive" –за 406 евро. В 5-звездочных отелях Алании можно найти семидневный отдых на двоих по цене от 495 евро.

Как видим по ценам на ближайшие даты, Турция и далее продолжает радовать туристов недорогим отдыхом на солнечных курортах. Провести неделю на берегу Средиземного моря даже во второй половине октября можно дешевле, чем за 200 евро с человека.

Напомним, мы писали, где кроме пляжей можно отдохнуть в Турции.

Также мы рассказывали, почему стоит побывать в турецком Памуккале.