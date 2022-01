Популярная у туристов страна отменяет большую часть ограничений: что нужно знать

В Ирландии существенно упрощают правила во время пандемии. Основные из них касаются баров, ресторанов и других заведений

Ирландия отменяет большую часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.com.

Премьер-министр страны Майкл Мартин в своем телеобращении к гражданам 21 января, заявил об отмене почти всех ограничений и добавил что это "хороший день" для страны.

"Наше "путешествие через пандемию" принесло много изменений, и я всегда был с вами и в очень темные дни. Но сегодня — хороший день", — сказал он.

