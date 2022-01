"Индивидуальный подход": в странах ЕС планируют изменить правила путешествий

Ожидается, что правила будут основаны на оценке рисков для здоровья путешественника, а не на стране отправления

В Евросоюзе планируют изменить правила путешествий из-за пандемии, сообщает Politico.eu.

Сообщается, что в странах ЕС планируют ввести новый подход к путешествиям. Особое внимание предлагается сосредотачивать на индивидуальном подходе для здоровья путешественников и оценке рисков, а не на стране отправления.

В соответствии с обновлением необязательных правил, путешественники с сертификатом COVID не будут сталкиваться с дополнительными требованиями по тестированию или карантину. Тем не менее каждая отдельная страна Евросоюза по-прежнему может вводить дополнительные меры для поездок из районов.

Возможные новые правила стали обсуждать после того, как в Еврокомиссии еще в ноябре предложили использовать "индивидуальный подход" к поездкам внутри ЕС. ПО словам чиновников, люди с COVID-сертификатом "в принципе не должны подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, откуда бы они ни прибыли в Европейский Союз".

