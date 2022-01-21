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"Индивидуальный подход": в странах ЕС планируют изменить правила путешествий

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Пятница 21 января 2022 15:27
"Индивидуальный подход": в странах ЕС планируют изменить правила путешествий Фото: ЕС введет новые правила путешествий (unsplash.com/tomek-baginski)
Автор: Евгения Тугушева

Ожидается, что правила будут основаны на оценке рисков для здоровья путешественника, а не на стране отправления

В Евросоюзе планируют изменить правила путешествий из-за пандемии, сообщает Politico.eu.

Сообщается, что в странах ЕС планируют ввести новый подход к путешествиям. Особое внимание предлагается сосредотачивать на индивидуальном подходе для здоровья путешественников и оценке рисков, а не на стране отправления.

В соответствии с обновлением необязательных правил, путешественники с сертификатом COVID не будут сталкиваться с дополнительными требованиями по тестированию или карантину. Тем не менее каждая отдельная страна Евросоюза по-прежнему может вводить дополнительные меры для поездок из районов.

Возможные новые правила стали обсуждать после того, как в Еврокомиссии еще в ноябре предложили использовать "индивидуальный подход" к поездкам внутри ЕС. ПО словам чиновников, люди с COVID-сертификатом "в принципе не должны подвергаться дополнительным ограничениям на поездки, откуда бы они ни прибыли в Европейский Союз".

Впрочем, страны все еще могут ввести дополнительные меры по путешествиям из регионов, которые на карте Европейского центра профилактики и контроля по заболеваниям отнесены к "темно-красным" зонам высокого риска — статус, который в настоящее время распространяется на большую часть ЕС.

Напомним, ранее мы писали, какие страны в этом году откроются для туристов впервые за время пандемии.

Также мы рассказывали, в каких странах туристам придется заплатить за въезд.

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