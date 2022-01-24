ru ua
Пн, 24 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Огляди
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Популярна у туристів країна скасовує більшу частину обмежень: що потрібно знати

Новость на русском →
Понеділок 24 січня 2022 15:05
Популярна у туристів країна скасовує більшу частину обмежень: що потрібно знати Фото: Ірландія скасовує карантинні обмеження (unsplash.com/gregory-dalleau)
Автор: Євгенія Тугушева

В Ірландії значно спрощують правила під час пандемії. Основні з них стосуються барів, ресторанів та інших закладів

Ірландія скасовує більшу частину обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.com.

Прем'єр-міністр країни Майкл Мартін у своєму телезверненні до громадян 21 січня заявив про скасування майже всіх обмежень і додав, що це "добрий день" для країни.

"Наша "подорож через пандемію" принесла багато змін, і я завжди був з вами й в дуже темні дні. Але сьогодні — хороший день", — сказав він.

Так, від 22 січня всі ресторани, паби та інші заклади повернуться до нормальної роботи та не закриватимуться після 20:00.

Повноцінне повернення на робочі місця проходитиме поетапно, щоб дати роботодавцям час на підготовку, зазначила влада країни.

При цьому в країні зберігаються правила боротьби з коронавірусом — носіння масок у громадському транспорті, як і раніше, застосовуватиметься протягом наступного місяця.

На відміну від інших країн Європи, Ірландія зберігала багато обмежень протягом 20 місяців. При цьому фізичне дистанціювання, носіння масок та обмеження на кількість людей, яким дозволено збиратися у приміщенні та на відкритому повітрі, не знімалися до жовтня минулого року.

Популярна у туристів країна скасовує більшу частину обмежень: що потрібно знати

Фото: В Ірландії скасовують більшу частину обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу (unsplash.com/saturday-sun)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Хорватії – нові рекорди з відвідин країни.

Також повідомлялося, що в ЄС планують змінити правила подорожей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірландія
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ольга Орєхова
Порти, море та колорит північної Європи. Чому Ґданськ не схожий на інші міста Польщі
Ольга Орєхова
журналіст проекту "Travel"
Олександра Панамарчук
В Будапешт на вихідні. З чого почати знайомство з містом під час зимової подорожі
Олександра Панамарчук
засновниця туристичної компанії "SPA & Travel Expert"
Ирина Савіна
Прогулянки біля моря як альтернатива Карпатам. За яким відпочинком їдуть в Одесу взимку
Ирина Савіна
тревел-журналістка, мандрівниця
Сергій Панченко
Баланс природи. Що таке національні парки та чому їх рідко відвідують туристи
Сергій Панченко
доктор біологічних наук, доцент
Всі точки зору