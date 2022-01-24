Популярна у туристів країна скасовує більшу частину обмежень: що потрібно знати

В Ірландії значно спрощують правила під час пандемії. Основні з них стосуються барів, ресторанів та інших закладів

Ірландія скасовує більшу частину обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.com.

Прем'єр-міністр країни Майкл Мартін у своєму телезверненні до громадян 21 січня заявив про скасування майже всіх обмежень і додав, що це "добрий день" для країни.

"Наша "подорож через пандемію" принесла багато змін, і я завжди був з вами й в дуже темні дні. Але сьогодні — хороший день", — сказав він.

Spring is coming.



We need to see each other again,



we need to see each other smile,



we need to sing again. pic.twitter.com/149ZHQLfJx — Micheál Martin (@MichealMartinTD) January 21, 2022

Так, від 22 січня всі ресторани, паби та інші заклади повернуться до нормальної роботи та не закриватимуться після 20:00.

Повноцінне повернення на робочі місця проходитиме поетапно, щоб дати роботодавцям час на підготовку, зазначила влада країни.

При цьому в країні зберігаються правила боротьби з коронавірусом — носіння масок у громадському транспорті, як і раніше, застосовуватиметься протягом наступного місяця.

На відміну від інших країн Європи, Ірландія зберігала багато обмежень протягом 20 місяців. При цьому фізичне дистанціювання, носіння масок та обмеження на кількість людей, яким дозволено збиратися у приміщенні та на відкритому повітрі, не знімалися до жовтня минулого року.

Фото: В Ірландії скасовують більшу частину обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу (unsplash.com/saturday-sun)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Хорватії – нові рекорди з відвідин країни.

Також повідомлялося, що в ЄС планують змінити правила подорожей.