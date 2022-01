Популярна у туристів країна скасовує більшу частину обмежень: що потрібно знати

В Ірландії значно спрощують правила під час пандемії. Основні з них стосуються барів, ресторанів та інших закладів

Ірландія скасовує більшу частину обмежень, пов'язаних із пандемією коронавірусу. Про це повідомляє The Guardian.com.

Прем'єр-міністр країни Майкл Мартін у своєму телезверненні до громадян 21 січня заявив про скасування майже всіх обмежень і додав, що це "добрий день" для країни.

"Наша "подорож через пандемію" принесла багато змін, і я завжди був з вами й в дуже темні дні. Але сьогодні — хороший день", — сказав він.

