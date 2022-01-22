Сотни тысяч туристов даже вне сезона. В Хорватии – новые рекорды по посещениям страны

Туризм в стране вырос в 2021 году: только в ноябре там побывало 221 000 туристов

По данным статистического управления Хорватии, в ноябре 2021 года количество туристов в стране увеличилось на 56,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, сообщает SchengenVisaInfo.com.

По данным статистического бюро, в ноябре в учреждениях были размещены 221 000 туристов, что на 133 000 больше, чем в 2020-м. Кроме того, эти туристы оставались в отелях 576 000 ночей. Это на 114% больше, чем в ноябре 2020-го.

Также внутренний туризм удвоился в декабре прошлого года с 2020-го, зафиксировав 113 000 внутренних туристов, которые провели в стране в общей сложности 239 000 ночей. Тем не менее внутренние прибытия достигли 83,7% от пропускной способности 2019 года и 87,9% ночей – в периоде до пандемии.

Из каких стран едут в Хорватию чаще всего

Данные статистического бюро страны также показывают, что больше всего туристов ехало в страну из Германии: граждане этой страны осуществили больше всего бронирований в местных отелях – около 48 000 ночей. Это составляет 14,2% от общего числа иностранных туристов.

Фото: Туристы в Хорватии (unsplash.com/nick-kane)

Далее по частоте посещения Хорватии следуют туристы из таких стран:

Австрии (9,7%);

Словении (8,1%);

Италии (7,9%);

США (6,5%);

России (6,3%).

Туристы в возрасте от 35 до 44 лет ехали в страну чаще всего. В целом таких было около 119 000 человек. Это составляет 20,7% от общего числа всех бронировок жилья.

Отметим, ранее стало известно, сколько иностранных туристов побывало в Украине за прошлый год.

Также сообщалось, что в ЕС планируют изменить правила путешествий.