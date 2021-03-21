Исчезающие поместья: как села в украинской глубинке стали центром неизвестного государства

Наследие графа-чудака, которое сохранилось в Хмельницкой области

Слышали ли вы что-нибудь о "Миньковецком государстве"? Оказывается, такое когда-то было на территории современной Хмельницкой области.

Несмотря на короткое существование и незначительные размеры, оно оставило след в истории Украины. А также - в местной архитектуре. Сейчас эти локации можно исследовать туристам во время поездки по региону.

Что такое "Миньковецкое государство" и что осталось от его наследия сегодня?

"Государство" на границе с Российской империей

Сегодня в Хмельницкой области можно найти остатки архитектуры самопровозглашенного государства, которое возникло и просуществовало весьма недолго.

"Миньковецкое государство" основал помещик Игнаций Мархоцкий в 1790 году. Он вошел в историю также как граф Редукс. У его "государства" были свои границы, обозначенные столбиками с надписями "граница Миньковецкого государства с Российской империей".

Видео: Что такое "Миньковецкое государство"? (youtube.com/Green Ways)

В "государстве" выпускали даже собственные деньги, а отношения между жильцами базировались на законодательных актах, которые создавал сам Мархоцкий, хорошо осведомленный в римском праве, трудах Платона и сочинениях французских и русских просветителей.

Реформатор-чудак Игнаций Сцибор-Мархоцкий

Это было непростое время: в 1793 году произошел третий раздел Польши, после чего та перестала существовать как государство. Ее разделили между собой Российская империя, Пруссия и Австрия. Уезд, в котором жил помещик Игнаций Мархоцкий, входил в состав земель, которые перед тем были под властью Польской короны. Теперь же на бывшие польские земли пришла власть, регулируемая Российской империей.

Мархоцкий, воспользовавшись изменчивой политической ситуацией, провозгласил в своих владениях "Миньковецкое государство". Владея 19-ю деревнями, "границы" он провел вокруг населенных пунктов, которые в свое время достались ему в наследство.

Конечно, такое образование не получило никакой поддержки со стороны властей Российской империи. Но землевладелец все же нашел последователей, а ряд его решений даже вызвал одобрение у местных жителей.

Одним из его первых решений стало освобождение крестьян от крепостной зависимости: село первым в Восточной Европе лишились крепостнического строя.

Далее Мархоцкий решил создать независимый суд "для осуществления справедливости среди подданных". В своей деятельности судьи пользовались уставом из пяти глав, где были определены их права и обязанности.

Фото: Граф Игнаций Мархоцкий (wikipedia.org)

По распоряжению графа Мархоцкого, в селе Миньковцы открыли школу, аптеку, бумажную, суконную и каретную фабрики. А также - кирпичный и лакокрасочный заводы, библиотеку с двумя тысячами томов книг. Кроме того, здесь заработала одна из первых подольских типографий. Действовал в селе и свой монетный двор, который чеканил деньги.

Мархоцкий основал в своих владениях сиротский приют и госпиталь, пригласив двух врачей.

Для удобства путников граф велел построить гостиницу, а дороги приказал окружить различными сортами плодовых деревьев. Кроме церкви и костела, в его самопровозглашенном "государстве" были сооружения, посвященные Вильгельму Теллю и Жан-Жаку Руссо, которыми тот восхищался.

Фото: Один из имений графа Мархоцкого, сохранившееся до нашего времени (wikipedia.org)

"Государство", просуществовавшее недолго

С чудаком Мархоцким было связано много интересных историй. Например, в 1814 году его избрали ответственным за поставки провианта для русской армии в Варшаву.

Во время поездки на польские земли он сам называл себя "Du", что означало "вождь" или "правитель". После этого он сам взял себе новый титул - "Redux". В вольном переводе с латыни это означало "вождь экспедиции, который вернулся домой". По рассказам экскурсоводов и историков, до конца своих дней граф якобы категорически не принимал бумаг и писем, в которых при упоминании его имени не указывали этого титула.

Логично допустить, что в условиях самодержавно-крепостнического строя феномен "Миньковецкого государства" Мархоцкого с его нетипичным устройством не имел шансов на выживание.

Даже несмотря на то, что такую идею поддерживали местные жители и даже духовенство, графа начала преследовать церковная и светская власть. "За свои чудачества, особенно за учреждение языческих празднеств, Мархоцкий был судим и даже попал в тюрьму, затем освобожден; умер в 1827 году", - писал краевед Ефим Сицинский.

Архитектурное наследство: что посмотреть

Сегодня для того, чтобы исследовать остатки резиденции легендарного "государства", стоит посетить несколько сел Хмельницкой области: Миньковцы, Кружкивцы, Отроков, Притуловка, Соколец и Подлесный Мукарив, поскольку в собственности Мархоцкого было сразу несколько населенных пунктов.

Фото: Замок-имение основателя "Миньковецкого государства" в Отрокове (Украина Инкогнита)

До нашего времени дошли остатки тогдашней застройки - это Триумфальная арка, остатки замков Мархоцкого, оборонительные башни одной из крепостей, храмы и старинный парк с гротами.

Для своей семьи помещик построил сразу четыре резиденции. Зимнюю - в селе Миньковцы. Летнюю и осеннюю - в селе Притуливцы. А весеннюю он построил по образцу средневекового замка в селе Отроков на высоком холме над рекой Ушица. Именно она и стала самой роскошной из всех домов магната.

Возле замка обустроили большой ландшафтный парк, построили барский дом.

Фото: Так выглядят остатки Отроковского замка сегодня (wikipedia.org)

К сожалению, в советские времена историческую достопримечательность превратили в хлев. Также одно из помещений служило школой и даже колбасным цехом. А сам комплекс не был включен даже в местный реестр памятников архитектуры.

До 2008 года территория находилась на балансе сельского совета, но впоследствии ее решили продать. Исторический памятник выкупил Игорь Скальский, член Общества охраны памятников истории и культуры. Он поставил себе цель сохранить наследие, которое оставил Мархоцкий.

Выбора именно этого места среди многообразия исторических памятников Скальский объясняет так: "Здесь давно была такая традиция - жить не для себя, жить для будущего. Мы просто продолжаем эту традицию".

Фото: Отроков времен графа Мархоцкого. Рисунок Яна Грейма (wikipedia.org)

Несколько лет назад в Миньковцах открыли музей Игнация Сцибора Мархоцкого. Это первое частное заведение подобного типа в Хмельницкой области.

В доме расположился даже Центр Мархоцковедения. В старом здании, где расположен музей, сохранилось и подземелье.

Фото: Церковь Архангела Михаила (wikipedia.org)

В 1838 году в Миньковцах завершили строительство каменной православной церкви Архангела Михаила. С бывшей деревянной церкви в новую перенесли колокола.

Также здесь хранятся предметы быта украинских крестьян и помещиков XIX века и сведения о "Миньковецком государстве". Рядом с мельницей сохранился старинный колодец. В него, по преданию, помещик Мархоцкий уронил золотое украшение, которое до сих пор не найдено. На окраинах Миньковцов создан дендропарк. Сегодня площадь парка занимает три гектара.

Кроме местных пород, здесь высажены около 260 видов завезенных деревьев. Среди них - экзотические: гинкго, тис ягодный, пион древовидный и другие.

Фото: Миньковецкий дендропарк (wikipedia.org)

Что происходит в селах сейчас

Несколько лет назад в селе Отроков начали проводить одноименный фестиваль. В течение трех дней событие объединяет профессиональные и любительские коллективы, художников и гостей, приезжающих сюда каждый год в конце августа.

"Отроков" - это такие своеобразные представления от молодых талантов и фестиваль лазерного шоу. Фестиваль проводится с 2008 года, хотя были и внеочередные: один проводили во Львове в 2010 году и в 2014 году - на Майдане Независимости в Киеве.

Фото: Село Подлесный Мукарив, костел святого Иосифа (wikipedia.org)

До карантина здесь хотели развить интеллектуально-художественную среду, основанную на украинских традициях и собирать на событие небезразличных к национальному культурному наследию.

Также здесь принимали участников лагеря "Без границ", организованного Фондом Региональных Инициатив, где представители пяти разных стран обменивались опытом. Проводился англоязычный лагерь и лекции, направленные на популяризацию науки.

Фото: Храм святого Иосифа Обручника - каменный римско-католический костел, построенный в 1859-1872 годах в стиле поздней неоготики (wikipedia.org)

В селе Подлесный Мукарив сохранился Костел святого Иосифа. И хотя открыли его 1886-го года, что значительно позже существования "Миньковецкого государства", храм однозначно посетить. Он построен в неоготическом стиле, украшенный башнями, масонской символикой и интересными витражами. Костел окружен забором, рядом есть колокольня. В середине он хорошо сохранился, здесь даже есть орган.

Соколец – еще одна локация, которая когда-то была немалым городом. А ныне это село, которое понемногу исчезает. Здесь хорошо сохранилась Михайловская церковь.

Фото: Село Соколец, Томашева колодец (wikipedia.org)

Как добраться до сел на Хмельнитчине

Вся резиденция и магната и другие достопримечательности расположены в пределах двух районов: Новоушицкого и Дунаевского. Село Миньковцы находится между Новой Ушицей и Дунаевцами.

Добраться можно любым автобусом, движущимся между селами. Чтобы добраться до Отрокова, стоит доехать до Антоновки. Отсюда до села - 5 километров. Удобней всего посетить все места на собственном автомобиле. Или же - заказать комплексную экскурсию в одном из туристических агентств.

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