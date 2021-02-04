Настоящие находки для туристов: малоизвестные локации в Украине, о которых вы не знали

Фото: Школа в селе Синяковщина на Полтавщине (wikipedia.org)

Уникальные здания школ, которые много лет были незамеченными

В украинской глубинке скрывается множество малоизвестных, но чрезвычайно интересных для туристов локаций. Если бы о них знали больше, то в такие места ездило бы немало людей. Сегодня расскажу о целой серии оригинальных зданий, которые точно заслуживают внимания и отдельных туристических маршрутов.

Речь пойдет о так называемых Школы Лохвицкого земства бывшей Полтавской губернии. Это серия зданий школ, построенных на территории современной Полтавщины. Они не похожи ни на какие другие, потому что были возведены в стиле украинского модерна, а примеров этого течения осталось крайне мало.

Школы, о которых заговорили в кругах туристов

В 2016 году активисты основали проект "Школы Лохвицкого земства" и занимаются спасением уникального архитектурного наследия Украины начала XX века - зданий в стиле украинского модерна. Их восстанавливают, вносят в реестры памятников и пытаются распространить информацию об эти локациях как можно большему кругу людей.

Мне посчастливилось принимать участие в восстановлении земской школы в селе Христановка - одного из объектов Школ Лохвицкого земства. Школа находилась в очень запущенном состоянии. Но двое активистов из Киева, Оксана и Орест Олейники, которые переехали жить в это село Полтавской губернии, способствовали огласке этой ситуации.

Фото: Школа в селе Лучка Лохвицкого района на Полтавщине (wikipedia.org)

Им удалось собрать людей на несколько субботников, чтобы убрать и привести в порядок территорию школы. Позже в помещении школы открыли Музей историй Христановки, наладили работу с архивом музея в Лохвице и поспособствовали предоставлению Христановской школе звание “Памятника истории” Школы Лохвицкого земства.

Это заставило многих задуматься над тем, почему бы не посвятить целый отдельный маршрут по этих школах для туристов. Итак, чем же интересны эти школы туристам? Для этого давайте проведем очень краткий экскурс в историю.

Говорили, что такого стиля не существует

3 мая 1908 года в тогдашней Российской империи приняли закон о внедрении в пределах государства обязательной общего начального образования. Полтавская губерния была одной из первых, где развернулось строительство учебных заведений.

Этнограф Елена Пчилка подала идею о том, что земские школы должны быть построены в украинском стиле. Однако многие говорили, что такого стиля просто не существует. К счастью, нашелся человек, который доказал обратное. Этим человеком был архитектор Афанасий Сластион.

Фото: Земская школа по проекту архитектора Афанасия Сластиона в селе Пески-Удайские (wikipedia.org)

Несколькими годами ранее, в 1903-м, в Полтаве появилось одно из самых известных зданий в стиле украинского модерна - Дом губернского земства. В основу дизайна здания заложили формы украинской народной церковной и домашней архитектуры. В итоге именно эта постройка дала начало стилю. Сейчас в помещении этого здания находится Полтавский краеведческий музей.

Архитектор, художник и этнограф Афанасий Сластион тщательно изучал украинскую этнографию и исследовал народное творчество. В 1903 году он определил основные черты украинской архитектуры: шестиугольные трапеционные проемы дверей и окон, четырехскатные или палаточного типа крыши и башенки над входом.

Сластион считал, что основные элементы архитектуры могут быть древними, но трактовка их всегда должна быть новой, поэтому смело экспериментировал с традиционными архитектурными формами. Например, в архитектуру школ гармонично вписались узоры вышивок из альбома Елены Пчилки: ими украсили стены зданий.

Фото: Цветной фасад земской двухкомплектной школы в селе Гильцы, 1911-12 года (wikipedia.org)

Большие шестиугольные окна хорошо освещали классы. Сластион придумал новаторское по тем временам решение: применил раскладные деревянные перегородки, которые позволяли в случае необходимости объединять классы между собой в один большой зал.

Не все здания сохранились, а о существовании некоторых пока неизвестно

Школы Лохвицкого земства стали в то время настоящим "взрывом" украинскости. На выставке архитектуры в Киеве в 1913 году о школе говорили, что эти здания отличают среди других, а специалисты должны признать, что "попытки наших архитекторов вносят в душную атмосферу казенного строительства новую, свежую мысль и оживляют ее”. Одно из самых знаковых сооружений украинского модерна авторства Афанасия Сластиона - помещения Миргородской водолечебницы - разрушили в 1980-х годах. Но интересно, что фасад больницы известен многим украинцам - именно это здание стало символом Миргородкурорту, и мы встречали ее на серии бутылок одного из брендов минеральной воды старого образца. К сожалению, до нас не дошли чертежи школ Сластиона. Лишь единственный его оригинальный рисунок, выполненный карандашом и акварелью, датированный 1908 годом, уцелел до наших дней и сейчас хранится в Лохвицком краеведческом музее.

Фото: Школа в селе Бербеницы на Полтавщине (wikipedia.org)

Всего известно восемь типовых проектов Афанасия Сластиона, по которым строили школы в Лохвицком земстве. Однако основных было три, которые определялись по количеству классов. Первые школы были сооружены в Мельницах и Голинце в 1910 году. Считается, что всего было построено 93 или 98 школ различной планировки. Сейчас удалось обнаружить 57. Но часть из них, к сожалению, уже разрушены. Как можно посетить школы Лохвицкого земства К сожалению, это пока далеко не массовый маршрут, и посмотреть школы едут преимущественно энтузиасты, путешествуя на собственном транспорте. Надеюсь, скоро к этим школам будут возить значительно больше туристов, а маршрут по ним войдет в список предлагаемых туров по Украине от многих туристических фирм. Но очень хорошо, что недавно появились идеи туристических маршрутов "по следам Афанасия Сластиона". Это крутая задумка, чтобы поощрять украинцев открывать для себя украинские "дома в вышиванках". Тем более очень трудно еще где-то найти такое "скопление" зданий в стиле украинского архитектурного модерна! Туристам стоит искать профильные организации и специализированных гидов, которые подскажут маршрут и дадут всю необходимую информацию об этих памятниках.

Фото: Двухкомплектная земская школа в селе Гаевщина (wikipedia.org)

Украинский модерн был уникальным стилем. Его создавали смелые люди, продвигая новые, но основанные на традициях, идеи. История выкроила немного времени для этой красоты по форме, концепции и воплощению. Однако украинский архитектурный модерн стоит в одном ряду с величайшими направлениям национальной архитектуры: древнерусская архитектура, украинское барокко и сакральная народная деревянная архитектура. Ну а наша задача - сохранить и восстановить то, что уцелело и присвоить этим школам статуса памятников архитектуры национального значения. И, конечно, показать школы как можно большему количеству туристов.

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