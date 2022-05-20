В три раза дольше. Из-за санкций "Белавиа" рекордно увеличила длительность рейсов

Время в полете из Минска до Тель-Авива будет составлять 9 часов вместо 3

Государственная авиакомпания Беларуси, "Белавиа", в июне этого года планирует перезапустить регулярный рейс по маршруту "Минск-Тель-Авив". Его длительность будет составлять целых 9 часов вместо 3.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Avianews.

Из-за масштабных санкций ЕС после нападения России на Украину известный беларусский авиаперевозчик теперь будет осуществлять рейсы будет через Казахстан. А прежний маршрут через юг России в данный момент закрыт.

Сообщается, что в результате смены маршрута протяженность рейса возросла, и самолет "Белавиа" теперь не может долететь в Израиль напрямую. Борт теперь будет совершать промежуточную посадку в столице Азербайджана, Баку, чтобы дозаправиться.

"Несогласные могут вернуть деньги и вообще никуда не лететь"

Как известно, чем выше протяженность рейса, тем выше будет стоимость авиабилетов. В этот раз компания "Белавиа" решила переложить затраты на своих пассажиров, отмечают в Avianews.

"Она отменит рейсы "Минск-Тель-Авив" по старому маршруту с более дешевыми билетами и внесет в систему новые с дозаправкой. Пассажирам предлагают доплатить и получить билеты на рейсы через Баку. Несогласные могут вернуть деньги и вообще никуда не лететь", — пишет издание.

Кроме повышения цен на билеты, "Белавиа" также ограничит возможность провоза из Минска в Тель-Авив спортивного снаряжения, животных, музыкальных инструментов и дополнительного багажа. Такие изменения связаны с тем, что в компании вынуждены ограничивать вес самолета, чтобы уменьшить потребление топлива.

На скриншотах можно увидеть, каким образом менялся маршрут рейсов "Минск-Тель-Авив" компании "Белавиа", начиная с мая 2021 года.

Фото: Таким был маршрут до мая 2021 года (скриншот avianews, flightradar)

Фото: Так удлинился маршрут из Минска в Тель-Авив позже (скриншот avianews, flightradar)

Изначально рейсы осуществлялись по самому короткому пути через Украину. Тогда длительность рейса составляла 3 часа.

После введения санкций против Беларуси ЕС и Украиной в мае 2021 года, когда в Беларуси посадили самолет Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту, "Белавиа" начала летать через Россию. По данным издания, это увеличило длительность полета до четырех часов.

Позже, в феврале 2022 года, Россия закрыла воздушное пространство в южной части страны после полномасштабного вторжения в Украину. Это еще больше удлинило маршруты компании Лукашенко в южные страны — Израиль, Турцию, Египет.

Напомним, украинская авиакомпания во время войны начала полеты в европейские столицы.

Также из-за санкций маршрут "Белавиа" в анклав России стал в три раза длиннее.