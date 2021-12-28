"Погода ужасная". Появилось впечатляющее видео посадки самолета "Мрия" в сильный туман

Команде удалось успешно справиться с опасной ситуацией, возникшей в аэропорту

В австрийском аэропорту Линц в декабре была осуществлена посадка авиалайнера "Мрия" (Ан-225) в сильный туман практически при нулевой видимости, пишет Аvianews.com.

25 декабря командир экипажа самого большого в мире самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов опубликовал видео посадки авиалайнера в сильный туман.

"Погода ужасная. Тот самый настоящий минимум, с которым летчик должен справляться. Наверное, через объектив фотоаппарата это выглядит еще страшнее. Но диспетчер нам подтвердила, что параметры соответствовали, даже были выше нужного для нашего самолета", — отметил Дмитрий Антонов.

Пилоты заходили на посадку по приборам, и огни взлетно-посадочной полосы появились только после снижения до высоты 60 метров.

По словам командира "Мрии", такие посадки — испытание для экипажа и самолета.

"Все члены экипажа должны работать слаженно, а системы самолета — безупречно. Наши экипажи регулярно проходят тренировки и проверки, поэтому для нас это обычная работа", — добавил Антонов.

Приземления в плохую погоду возможны, если необходимое оборудование имеют полоса аэропорта и самолет, а экипаж натренирован для захода в плохую видимость.

Радионавигационное оборудование полосы отправляет сигналы в самолет и позволяет пилотам направить воздушное судно в нужном направлении при нулевой видимости.

Фото: Авиалайнер "Мрия", Ан-225 (facebook.com/airportlinz)

Специальные световые дорожки ставятся за несколько сотен метров до торца полосы. Если при достижении минимальной высоты они видны, посадку можно продолжать. Это означает, что радионавигационное оборудование работает правильно, и пилоты получают еще одно подтверждение о правильности направления.

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