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"Антонов" построит пять пассажирских самолетов для национального авиаперевозчика UNA: названы даты

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 17:15
"Антонов" построит пять пассажирских самолетов для национального авиаперевозчика UNA: названы даты Фото: Самолет (unsplash.com/artturi-jalli)
Автор: Евгения Тугушева

Первый самолет может быть построен в течение года

Государственное предприятие “Антонов” в ближайшие три года построит для новой государственной авиакомпании Ukrainian National Airlines (UNA) пять пассажирских региональных самолетов Ан-158.

Об этом во время брифинга в Киеве заявили министр инфраструктуры Александр Кубраков и глава “Укроборонпрома” Юрий Гусев, сообщается на странице Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.

Министерство инфраструктуры Украины и ГК "Укроборонпром" подписали контракт, согласно которому новая государственная авиакомпания "Украинские национальные авиалинии" закажет у ГП "Антонов" пять пассажирских самолетов.

UNA создана приказом Мининфраструктуры в конце ноября и будет находиться в сфере управления министерства, тогда как завод "Антонов" входит в структуру "Укроборонпрома".

Контракт на поставку самолетов подпишут напрямую авиакомпания и ГП “Антонов”. По их словам, что это может произойти в первом-втором квартале 2022 года.

По словам Гусева, первый Ан-158 для новой государственной авиакомпании “Антонов” может построить в течение года.

По словам Кубракова, эта модель авиалайнера, которая может перевозить до 99 пассажиров может быть “идеальной для полетов в границах Украины”.

&quot;Антонов&quot; построит пять пассажирских самолетов для национального авиаперевозчика UNA: названы даты

Фото: Ожидается, что Ан-158 для новой государственной авиакомпании “Антонов” построит в течение года (uk.wikipedia.org)

С помощью данного заказа государство хочет оказать поддержку “Антонову” и возродить серийное производство пассажирских самолетов в Украине.

“Украина – одна из немногих стран, умеющая строить самолеты: имеет технологии, производство, людей. Не хватало только заказа со стороны государства как для оборонного сектора, так и для сектора гражданской авиации”, — добавил министр инфраструктуры.

Напомним, 25 ноября 2021 года, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вскоре в стране появится новая государственная авиакомпания. Перевозчика планируют назвать "Украинские национальные авиалинии" (UNA). Об этом он заявил во время форума "Большое Строительство: Авиация. Туризм".

Цели, которые ставит Украина созданием национального перевозчика:

  • Обеспечить доступные и комфортные перелеты между украинскими городами;
  • Способствовать децентрализации международных авиаперевозок;
  • Дать еще один импульс развитию туризма.

Ожидается также, что дивиденды от этого смогут получить и украинские аэропорты, которые несут существенные убытки из-за пандемии.

Мы писали, что известно про национальную авиакомпанию, которую создадут в Украине.

Также сообщалось, что Национальная авиакомпания UNA выполнит первый рейс в 2022 году.

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