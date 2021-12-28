Нульова видимість. З'явилося вражаюче відео посадки літака "Мрія" у сильний туман

Команді вдалося успішно впоратися з небезпечною ситуацією, що виникла в аеропорту

В австрійському аеропорту Лінц, вночі у грудні було здійснено посадку авіалайнера "Мрія" (Ан-225) у сильний туман практично за нульової видимості, пише Аvianews.com.

25 грудня командир екіпажу найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов опублікував відео посадки авіалайнера у сильний туман.

"Погода жахлива. Той справжнісінький мінімум, з яким льотчик повинен справлятися. Напевно, через об'єктив фотоапарата це виглядає ще страшніше. Але диспетчер нам підтвердила, що параметри відповідали, навіть були вищими за потрібний для нашого літака", — зазначив Дмитро Антонов.

Пілоти заходили на посадку за приладами, і вогні злітно-посадкової смуги з'явилися лише після зниження до висоти 60 метрів.

За словами командира "Мрії", такі посадки — випробування для екіпажу та літака.

"Всі члени екіпажу повинні працювати злагоджено, а системи літака — бездоганно. Наші екіпажі регулярно проходять тренування та перевірки, тому для нас це звичайна робота", — додав Антонов.

Приземлення у погану погоду можливі, якщо необхідне обладнання мають смуга аеропорту та літак, а екіпаж натренований для заходу у погану видимість.

Радіонавігаційне обладнання смуги відправляє сигнали в літак і дозволяє пілотам направити повітряне судно в потрібному напрямку при нульовій видимості.

Фото: Авіалайнер "Мрія", Ан-225 (facebook.com/airportlinz)

Спеціальні світлові доріжки ставляться за кількасот метрів до торця смуги. Якщо при досягненні мінімальної висоти вони помітні, посадку можна продовжувати. Це означає, що навігаційне обладнання працює правильно, і пілоти отримують ще одне підтвердження про правильність напрямку.

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