Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам

Многие украинские путешественники с нетерпением ждут открытия границ Исландии для Украины. Когда этот момент настанет, будьте готовы к некоторым нюансам поездки.

Nordic Travel расскажет вам о том, что нужно сделать до путешествия и что вас ждет на исландской границе, а также во время пребывания на острове во время COVID-19.

За 72 часа до путешествия

Вам необходимо будет заполнить электронную форму предварительной регистрации. В ней нужно указать контактные данные, ваш адрес (или адреса) во время пребывания в Исландии и справку о состоянии здоровья. Вас спросят о том, куда вы недавно ездили, есть ли у вас какие-либо потенциальные симптомы и были ли вы в тесном контакте с инфицированным человеком. Форма доступна на сайте covid.is.

Приложение по отслеживанию зараженных COVID-19

Исландия предлагает загрузить приложение по отслеживанию зараженных COVID-19 на острове. Приложение было одобрено Управлением по защите данных Исландии. Оно использует GPS, чтобы найти людей, которые находились в пределах двух метров от подтвержденного случая коронавируса в течение 15 или более минут.

Вы не обязаны загружать приложение, но Исландия настоятельно рекомендует это сделать. Это жизненно важная часть стратегии реагирования на пандемию в стране. Она также содержит важную информацию о том, как связаться со службой здравоохранения, если вы заболели.

Фото: Пейзажи Исландии (pixabay.com)

На исландской границе

По прибытии в аэропорт Кефлавик или порт Сейдисфьордур, вам будет предложено два варианта:

пройти ПЦР-тест на коронавирус (PCR covid-19);

пройти двухнедельный карантин.

Дети, родившиеся в 2005 году или позже, освобождаются как от тестирования, так и от карантина. Первоначально предполагалось, что путешественники смогут предъявить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, которую они смогут сделать до поездки. Но в данный момент такие справки не будут приниматься.

Прохождение тестирования на COVID-19

С 1 июля тест на исландской границе становится платным. Есть два варианта оплаты:

оплатить тест заранее: 9 000 ISK (58 EUR);

оплатить тест в аэропорту: 11 000 ISK (71 EUR).

Фото: Исландия привлекает туристов необычной природой (pixabay.com)

После того, как у вас возьмут образец для теста, вам не требуется находиться в карантине. Вы сможете отправиться к вашему зарегистрированному адресу из формы предварительной регистрации.

Результаты теста вы получите через текстовое сообщение в течение 24 часов. Обычно это происходит в тот же день, в течение трех-пяти часов, но, если вы приедете после 17:00, результаты будут доступны на следующий день.

Что если результат теста будет положительным

Если результат вашего теста будет положительным, вам позвонит команда по отслеживанию заражений. Вам предложат сделать дополнительные тесты, чтобы удостоверится, что вы заражены COVID-19. Чтобы помочь команде отследить любые потенциальные заражения, вы должны будете сообщить им о местах, которые вы успели посетить и о людях, с которыми вы контактировали. Далее вам необходимо будет самостоятельно себя изолировать.

Если у вас нет подходящего для этого места, вам предоставят бесплатное размещение в изоляторе. Вы не будете платить за лечение, наблюдение или обследование, связанное с COVID-19, за исключением первоначального теста ПЦР. Если вам необходимо обратиться в службу здравоохранения, позвоните по номеру 1700 с исландского оператора или по телефону +354 544 4113 с иностранного номера.

Что если меня попросят пройти карантин

Даже если вы получили отрицательный результат на COVID-19 в аэропорту, возможно, вам все равно может потребоваться самокарантин. Это может произойти из-за контакта с человеком, зараженным коронавирусом. В таком случае, вам позвонит команда по отслеживанию заражений, чтобы определить, действительно ли вам нужен карантин.

Фото: Туристы ждут открытия границ, чтобы поехать в Исландию (pixabay.com)

Карантин означает, что вам нельзя будет покидать свое место жительства или находиться в физическом контакте с другими людьми, которые не находятся на карантине. За нарушения карантина предусмотрены большие штрафы.

Во время вашего пребывания в Исландии

Убедитесь, что вы в курсе правительственных ограничений COVID-19 в Исландии. За обновлением информации необходимо следить на сайте covid.is. В настоящее время в Исландии запрещены скопления 200 людей и более.

Есть ограничения на время работы ресторанов, баров и ночных клубов. Магазины, галереи, музеи, бассейны и спортивные залы открыты, но в их работе могут быть изменения. Туристам и местным жителям рекомендуется регулярно мыть и дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию в 2 метра.

Напомним, ранее мы писали о том, как оформить страховку во время путешествия за границу на карантине.