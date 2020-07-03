За границу во время пандемии: как оформить страховку от COVID-19

Фото: Выезд за границу летом 2020 года (facebook.com/airportkiev)

Как работает страхование от коронавируса для выезда за рубеж

Лето - в самом разгаре, и немало украинцев планируют поехать на отдых. Тем, кому тесно в родных краях, изучают привычные заграничные направления. В некоторые страны туроператоры уже продают туры и отправляют туда чартеры, а страховые компании предлагают полисы на случай заболевания коронавирусом во время пребывания за рубежом.

Совет Европейского Союза определил список из 14 стран, гражданам которых с 1 июля разрешен въезд на территорию ЕС. Вопреки ожиданиям, Украина в него не вошла из-за высоких показателей роста заболеваемости коронавирусом.

В нашей стране статистика почти в три раза выше европейских требований – 57 случаев инфицирования на 100 тысяч населения против 20. Поэтому по состоянию на 3 июля украинцам разрешено въезжать в ЕС только для работы, на учебу и по семейным делам.

В какие страны от украинских туристов требуют страховку, сколько это стоит и как ее оформлять - читайте в материале.

Какие страны требуют страховку

Сейчас гражданам Украины доступны Турция, Египет, Черногория, Сербия, Албания, Хорватия. Список открытых для наших туристов стран с условиями пребывания постоянно обновляется на сайте сервиса МИД "Советы путешествующим от Консульской службы Украины"

Всем без исключения украинским путешественникам рекомендуют оформить страховку на случай заражения вирусом.

"Тщательно изучите условия вашего страхового полиса. Убедитесь, что он покрывает расходы, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в том числе - в случае инфицирования коронавирусом", – советуют в Консульской службе.

К слову, страховку от COVID-19 для украинцев требуют пока не везде, в то время как для въезда иностранцев на территорию Украины наличие такого полиса от украинской страховой компании является обязательным условием. В двух самых популярных у наших туристов странах – Турции и Египте – требования в связи с пандемией минимальные. Однако в Турции страховка на случай заболевания COVID-19 обязательна.

Фото: В некоторые страны туроператоры уже продают туры и отправляют туда чартеры (РБК-Украина)

"Каждый турист, который направляется в Турцию на отдых, должен иметь при себе страховой полис на случай заболевания коронавирусом", – говорит Александр Новиковский, заместитель генерального директора туроператора "TezTour".

По его словам, одна из страховых компаний предлагает туристам полисы, которые покроют лечение в случае этого заболевания.

"Египет не требует такого страхования. Но мы советуем перестраховаться и все равно оформить полис от коронавируса, он не настолько дорого стоит, чтобы потом срочно искать помощи у всех вокруг. Мы включили в свои полисы страхование от COVID-19 как обязательное", - добавляет он.

По словам Новиковского, такая страховка покрывает пребывание в больнице с диагнозом COVID-19 стоимостью не менее 7 тысяч евро.

"Это требование Турции, и думаю, то же самое будут требовать и в других странах. Там лечение от коронавируса предусмотрено только в государственных больницах. При этом стоимость такого полиса составляет от 5 до 15 евро при стоимости тура около 500 долларов. Такой полис обойдется максимум в 2 процента от стоимости тура", - констатирует он.

Страхование от коронавируса также доступно туристам, которые едут за границу самостоятельно – можно оформить полис в страховой компании напрямую или обратиться за этой услугой в туркомпанию.

Как компенсируют затраты на лечение за рубежом

В страховой компании "Европейское туристическое страхование" с 1 июля начинают действовать полисы от COVID-19, по которым предусмотрена компенсация за диагностику, амбулаторное и стационарное лечение. В случае окончания срока действия полиса, заболевшему оплатят расходы на продление амбулаторного лечения сроком до 15 суток и пребывание 5 дней в стране после лечения, если возвращение домой после выписки невозможно.

Без официально поставленного диагноза COVID-19 при амбулаторном лечении или самоизоляции полис не покрывает расходы на проживание и питание. Если туристу откажут во въезде в страну из-за подозрения на коронавирус и диагноз будет подтверждён ПЦР-тестом Украине в течение 3 дней после возвращения, это будет считаться страховым случаем.

Фото: Пока цена за страхование от коронавируса зависит исключительно от количества дней пребывания за границей и от страны, говорят эксперты (pixabay.com)

Покрытие диагностики и лечения коронавирусной инфекции включили в свои полисы для путешествующих за рубеж и в других страховых компаниях.

"При наличии жалоб клиенты обращаются в службу поддержки, и мы организуем услуги по стандартной схеме, сразу оплачиваем текущее лечение в клинике, которая будет заниматься диагностикой и лечением COVID-19, объясняет Леся Щербакова, исполнительный директор СК "Провидна".

По ее словам, если у клиента появляются острые респираторные симптомы, повышенная температура тела, и он проходит консультацию у врача, страховая оплачивает диагностику и медикаменты также на поликлиническом этапе. Покрываем расходы в рамках страховой суммы путешествующих за рубеж – от 30 тысяч евро в Европе до безлимитной суммы в США, Австралию, на другие континенты.

Сколько стоит страховка от коронавируса

Как говорит Леся Щербакова, стоимость полисов c накличем пункта "COVID-19" по сравнению с прошлым годом пока не меняли, потому что нет достаточной статистики. Пока цена зависит исключительно от количества дней пребывания за границей и от страны. К примеру, при поездке в Турцию на неделю полис обойдется в 200-350 гривен с покрытием в 30 тысяч евро.

"Из общения с партнерами есть уверенность, что Европа обязательно внесет требование по страхованию от COVID-19 для граждан Украины при открытии границ, – заключает Щербакова.

Страховая компания "VUSO" предлагает туристические полисы по цене от 164 до 450 гривен за 7 дней с покрытием до 30 тысяч евро. Франшиза 50 долларов предусмотрена в самом дешевом полисе. Поддержка во время болезни или компенсация расходов зависят от выбранной программы страхования.

"Все программы ВУСО покрывают в случае заболевания туриста COVID-19 во время пребывания за границей. Это заболевание не входит в список исключений, и мы проводим его лечение согласно условиям договора страхования", - уточняют в компании.

В страховой компании "ЕКТА" стоимость туристического полиса с покрытием диагностики и лечения от подтверждённого COVID-19 за границей составляет 0,65 евро в сутки – приблизительно 124 грн за неделю. Сумма покрытия стандартная – до 30 тысяч евро. При этом туристам от 85 лет, которые находятся в группе повышенного риска, полис обойдется в два раза дороже.

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