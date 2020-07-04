Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам

Багато українських мандрівників з нетерпінням чекають відкриття кордонів Ісландії для України. Коли цей момент настане, будьте готові до деяких нюансів поїздки.

Nordic Travel розповість вам про те, що треба зробити до подорожі й що вас чекає на ісландському кордоні, а також під час перебування на острові під час COVID-19.

За 72 години до подорожі

Вам необхідно буде заповнити електронну форму попередньої реєстрації. У ній потрібно вказати контактні дані, адресу (чи адреси) під час перебування в Ісландії та довідку про стан здоров'я. Вас запитають про те, куди ви нещодавно їздили, чи є у вас які-небудь потенційні симптоми й чи були ви в тісному контакті з інфікованою людиною. Форма доступна на сайті covid.is.

Додаток для відстеження заражених COVID-19

Ісландія пропонує завантажити додаток з відстеження заражених COVID-19 на острові. Додаток було схвалено Управлінням по захисту даних Ісландії. Він використовує GPS, щоб знайти людей, які перебували в межах двох метрів від підтвердженого випадку коронавірусу протягом 15 хвилин або більше.

Ви не зобов'язані завантажувати додаток, але Ісландія дуже рекомендує це зробити. Це життєво важлива частина стратегії реагування на пандемію в країні. Вона також містить важливу інформацію про те, як зв'язатися зі службою охорони, якщо ви захворіли.

Фото: Пейзажі Ісландії (pixabay.com)

На ісландському кордоні

Після прибуття в аеропорт Кефлавік або порт Сейдисфьордур, вам буде запропоновано два варіанти:

пройти ПЛР-тест на коронавірус (PCR covid-19);

пройти двотижневий карантин.

Діти, що народилися у 2005 році або пізніше, звільняються як від тестування, так і від карантину. Спочатку передбачалося, що мандрівники зможуть пред'явити довідку про негативний результат тесту на коронавірус, яку вони зможуть зробити до поїздки. Але наразі такі довідки не будуть прийматися.

Проходження тестування на COVID-19

З 1 липня тест на ісландському кордоні стає платним. Є два варіанти оплати:

оплатити тест заздалегідь: 9 000 ISK (58 EUR);

оплатити тест в аеропорту: 11 000 ISK (71 EUR).

Фото: Ісландія приваблює туристів незвичайною природою (pixabay.com)

Після того, як у вас візьмуть зразок для тесту, вам не потрібно знаходитися на карантині. Ви зможете відправитися за адресою попередньої реєстрації.

Результати тесту ви отримаєте текстовим повідомленням протягом 24 годин. Зазвичай це відбувається того ж дня, протягом трьох-п'яти годин, але, якщо ви приїдете після 17:00, результати будуть доступні на наступний день.

Що коли результат тесту буде позитивним

Якщо результат вашого тесту буде позитивним, вам зателефонує команда з відстеження загроз. Вам запропонують зробити додаткові тести, щоб впевнитись, що ви заражені COVID-19. Щоб допомогти команді відстежити будь-які потенційні зараження, ви повинні будете повідомити їм про місця, які ви встигли відвідати й людей, з якими ви контактували. Далі вам необхідно буде самостійно себе ізолювати.

Якщо у вас немає відповідного для цього місця, вам нададуть безкоштовне розміщення в ізоляторі. Ви не будете платити за лікування, спостереження або обстеження, пов'язане з COVID-19, за винятком першого тесту ПЛР. Якщо вам необхідно звернутися в службу охорони здоров'я, зателефонуйте за номером 1700 з ісландського оператора або за телефоном +354 544 4113 з іноземного номера.

Що якщо мене попросять пройти карантин

Навіть якщо ви отримали негативний результат на COVID-19 в аеропорту, можливо, вам все одно може знадобитися самокарантин. Це може статися через контакти з людиною, зараженою коронавірусом. В такому випадку, вам зателефонує команда з відстеження заражень, щоб визначити, чи дійсно вам потрібен карантин.

Фото: Туристи чекають відкриття кордонів, щоб поїхати в Ісландію (pixabay.com)

Карантин означає, що вам не можна буде залишати своє місце проживання або знаходитися у фізичному контакті з іншими людьми, які не перебувають на карантині. За порушення карантину передбачені великі штрафи.

Під час вашого перебування в Ісландії

Переконайтеся, що ви в курсі урядових обмежень COVID-19 в Ісландії. За оновленням інформації необхідно стежити на сайті covid.is. Нині в Ісландії заборонені скупчення 200 людей і більше.

Є обмеження на час роботи ресторанів, барів та нічних клубів. Магазини, галереї, музеї, басейни й спортивні зали відкриті, але в їх роботі можуть бути зміни. Туристам і місцевим жителям рекомендовано регулярно мити й дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції у 2 метри.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як оформити страховку під час подорожі за кордон на карантині.