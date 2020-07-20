ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Подольская Швейцария": национальный парк, в котором стоит побывать хотя бы раз

Понедельник 20 июля 2020 18:21
"Подольская Швейцария": национальный парк, в котором стоит побывать хотя бы раз
Фото: Подольские Товтры (vsviti.com.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Склоны Днестра, прорезанные глубокими каньонами

Подольские Товтры - уникальный природный парк в Хмельницкой области. Лето – прекрасный повод посетить это живописное место и насладиться здешней природой.

Парк входит в список из семи природных чудес Украины. Кроме того, с 2017 года массив "Сатановская дача" НПП "Подольские Товтры" входит также и в список мест мирового наследия ЮНЕСКО. Считается самым крупным парком Украины.

Товтры - это остатки прибрежных рифов, расположенных параллельно береговой линии. Они сформировались около 15-25 миллионов лет тому назад, украсив береговую часть огромного водоема.

&quot;Подольская Швейцария&quot;: национальный парк, в котором стоит побывать хотя бы разФото: Подольские Товтры (uk.wikipedia.org)

В Национальном парке находится 160 холмов, различных по высоте и внешнему виду. Каждый из них имеет интересную особенность: юго-западный склон - крутой, а восточный - пологий.

Райские места заповедника почти не исхожены туристами. Здесь можно любоваться первозданной природой практически в полном одиночестве, если вы ищете отдыха подальше от всех.

В народе Товтры называют "Подольской Швейцарией". С крутых и высоких склонов Днестра, прорезанных глубокими каньонами, открываются невероятные виды на водную гладь огромного Днестровского водохранилища.

Как добраться?

Сюда можно доехать из Каменца-Подольского или из Хмельницкого. Есть множество предложений от местных турфирм, которые предлагают однодневные и длинные поездки в это живописное место.

Кстати, доехать из Киева в Каменец-Подольский во время карантина стало намного проще: недавно "Укрзализныця" запустила курсирование "Подольского экспресса", который идет по маршруту Киев - Каменец - Подольский - Могилев-Билеты на этот поезд доступны в продаже с 9 июля.

Больше смотрите в видео:

Подольские Товтры

Подольские Товтры - уникальный природный парк в Хмельницкой области!

Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 20 липня 2020 р.

Видео: Живописные Подольские Товтры (facebook.com/РБК-Украина)

Давайте открывать интересные места нашей страны вместе!

Напомним, ранее мы писали, почему стоит посетить Бакоту и как она удивляет туристов.

Также – о том, почему стоит поехать в Ровенскую область и увидеть та легендарный Таракановский форт.

Читайте РБК-Украина в Google News

паркотпускотдыхпутешествие
Мнения
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь