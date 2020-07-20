"Подольская Швейцария": национальный парк, в котором стоит побывать хотя бы раз

Фото: Подольские Товтры (vsviti.com.ua)

Склоны Днестра, прорезанные глубокими каньонами

Подольские Товтры - уникальный природный парк в Хмельницкой области. Лето – прекрасный повод посетить это живописное место и насладиться здешней природой.

Парк входит в список из семи природных чудес Украины. Кроме того, с 2017 года массив "Сатановская дача" НПП "Подольские Товтры" входит также и в список мест мирового наследия ЮНЕСКО. Считается самым крупным парком Украины.

Товтры - это остатки прибрежных рифов, расположенных параллельно береговой линии. Они сформировались около 15-25 миллионов лет тому назад, украсив береговую часть огромного водоема.

Фото: Подольские Товтры (uk.wikipedia.org)

В Национальном парке находится 160 холмов, различных по высоте и внешнему виду. Каждый из них имеет интересную особенность: юго-западный склон - крутой, а восточный - пологий.

Райские места заповедника почти не исхожены туристами. Здесь можно любоваться первозданной природой практически в полном одиночестве, если вы ищете отдыха подальше от всех.

В народе Товтры называют "Подольской Швейцарией". С крутых и высоких склонов Днестра, прорезанных глубокими каньонами, открываются невероятные виды на водную гладь огромного Днестровского водохранилища.

Как добраться?

Сюда можно доехать из Каменца-Подольского или из Хмельницкого. Есть множество предложений от местных турфирм, которые предлагают однодневные и длинные поездки в это живописное место.

Кстати, доехать из Киева в Каменец-Подольский во время карантина стало намного проще: недавно "Укрзализныця" запустила курсирование "Подольского экспресса", который идет по маршруту Киев - Каменец - Подольский - Могилев-Билеты на этот поезд доступны в продаже с 9 июля.

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Подольские Товтры Подольские Товтры - уникальный природный парк в Хмельницкой области! Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 20 липня 2020 р.

Видео: Живописные Подольские Товтры (facebook.com/РБК-Украина)

Давайте открывать интересные места нашей страны вместе!

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