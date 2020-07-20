ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Подільська Швейцарія": національний парк, у якому варто побувати хоча б раз

Понеділок 20 липня 2020 18:21
"Подільська Швейцарія": національний парк, у якому варто побувати хоча б раз
Фото: Подільські Товтри (vsviti.com.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Схили Дністра, прорізані глибокими каньйонами

Подільські Товтри - унікальний природний парк у Хмельницькій області. Літо – чудовий привід відвідати це мальовниче місце і насолодитися тутешньою природою.

Парк входить в список з семи природних чудес України. Крім того, з 2017 року масив "Сатанівська дача" НПП "Подільські Товтри" входить також і у список місць світової спадщини ЮНЕСКО. Вважається найбільшим парком України.

Товтри - це залишки прибережних рифів, які простягаються паралельно береговій лінії. Вони сформувалися близько 15-25 мільйонів років тому, прикрасивши берегову частину величезного водоймища.

&quot;Подільська Швейцарія&quot;: національний парк, у якому варто побувати хоча б разФото: Подільські Товтри (uk.wikipedia.org)

В Національному парку знаходиться 160 пагорбів, різних по висоті та зовнішньому вигляду. Кожен з них має цікаву особливість: південно-західний схил крутий, а північно-східний - пологий.

Райські місця заповідника майже не виходжені туристами. Тут можна помилуватися первозданною природою практично в повній самоті, якщо ви шукаєте відпочинку подалі від усіх.

У народі Товтри називають "Подільською Швейцарією". З крутих і високих схилів Дністра, прорізаних глибокими ярами та балками, відкриваються неймовірні краєвиди на водну гладь величезного Дністровського водосховища.

Як дістатися?

Сюди можна доїхати з Кам'янця-Подільського або з Хмельницького. Є безліч пропозицій від місцевих турфірм, які пропонують одноденні та довгі поїздки в це мальовниче місце.

До речі, доїхати з Києва до Кам'янця-Подільського під час карантину стало набагато простіше: нещодавно "Укрзалізниця" запустила курсування "Подільського експресу", який йде за маршрутом Київ - Кам'янець - Подільський - Могилів-Подільський. Квитки на цей поїзд доступні в продажу з 9 липня.

Більше дивіться у відео:

Подольские Товтры

Подольские Товтры - уникальный природный парк в Хмельницкой области!

Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 20 липня 2020 р.

Відео: Мальовничі Подільські Товтри (facebook.com/РБК-Украина)

Давайте відкривати цікаві місця нашої країни разом!

Нагадаємо, раніше ми писали, чому варто відвідати Бакоту і як вона дивує туристів.

Також – про те, чому варто поїхати в Рівненську область і побачити та легендарний Тараканівський форт.

Читайте РБК-Україна в Google News

паркотпускотдыхпутешествие
Точки зору
Юрій Трегубенко
Свіже повітря й бурхливі річки: як закохатися у рафтинг раз і назавжди
Юрій Трегубенко
рафтинг-гід
Олег Васильєв
Індустріальна екзотика: як Кривий Ріг дивує туристів
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Анжела Савченко
Хіт літнього сезону: кращі місця для сплаву на байдарках в Україні
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Марія Дмитрієва
Як та навіщо я здавала тест на COVID-19 після повернення з Албанії
Марія Дмитрієва
менеджер по роботі з агентствами туроператора Join UP!
Станіслав Околот
Без турагентів та посередників: як самому спланувати подорож
Станіслав Околот
CEO туристичного додатку WalQlike
Євгенія Максимова
Київ на велосипеді: знайомимося з історичним центром
Євгенія Максимова
гід по Києву, перекладач
Ігор Чава
Дрогобич, Борислав, Нагуєвичі - локації для нових вражень
Ігор Чава
аналітик у Агенції Туристичних Ініцатив
Ігор Кучер
Поїздка в Ісландію під час COVID-19: що потрібно знати туристам
Ігор Кучер
директор туристичного оператору Nordic Travel
Людмила Собко
Трійка українських вин, які варто спробувати під час подорожі
Людмила Собко
Сомельє, гід по Києву екскурсійного агентства KievinColours
Альона Барчук
Албанія відкрита для українців: чим зайнятися та що подивитися
Альона Барчук
керівник напрямку Албанія туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Мальовнича Чернігівщина: з чого почати знайомство з регіоном
Анжела Савченко
гід, директор турфірми "Київські фрески"
Наталія Хватова
В нових умовах: правила перебування в готелях Туреччини цього літа
Наталія Хватова
фахівець з індивідуального туризму, турфірма "Караван Люкс Тур"
Всі точки зору
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся