Побережье Испании и колоритная Австрия. Названы лучшие места в Европе для празднования Нового года

Топ лучших европейских направлений, где стоит провести новогоднюю ночь, возглавили португальские острова Мадейра.

Туристический портал European Best Destination совместно с пользователями своего ресурса составили рейтинг лучших мест Европы для празднования Нового года 2022. С полным списком стран рейтинга можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Из 22 направлений пользователи самым лучшим направлением сочли остров Мадейра, расположенный в Португалии. Уже на протяжении пяти лет остров является любимым местом туристов для встречи Нового года в Европе.

Фото: Мадейра, Португалия (unsplash.com/monika-guzikowska)

Туристы могут посетить Фуншал – столицу острова, насладится великолепными пейзажами, попробовать блюда национальной кухни и увидеть лучшие фейерверки в Европе.

В тройку лидеров вошел также город Марбелья в Испании. Его советуют посетить путешественникам, которые любят проводить праздники у моря. А для тех, кто хочет почувствовать магию и волшебство праздника стоит отправиться в Лондон и увидеть там культовые достопримечательности – Биг-Бен, Лондонский глаз или совершить прогулку по Темзе, которую описывали в своих книгах множество писателей с мировым именем.

Рейтинг лучших мест Европы для празднования Нового года 2022

Мадейра, Португалия Марбелья, Испания Лондон, Англия Лиссабон, Португалия Тбилиси, Грузия Прага, Чехия Москва, Россия Ибица, Испания Сан-Мигел (Азорские острова), Португалия Эдинбург, Шотландия Порту, Португалия Дубровник, Хорватия Брюссель, Бельгия Грац, Австрия Рим, Италия Кицбюэль, Австрия Стокгольм, Швеция Тенерифе (Канарские острова), Испания Гданьск, Польша Матера, Италия Рованиеми, Финляндия Рейкьявик, Исландия.

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