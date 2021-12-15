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Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимой

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Среда 15 декабря 2021 07:55
Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимой Фото: Рождественская ярмарка в Будапеште (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Гостям предложат концерты и изысканные блюда

Туристы назвали топ-20 лучших рождественских ярмарок Европы в 2022 году. Сотни тысяч голосов в опросе определили самые красивые локации в этом году, сообщается на сайте авторитетного туристического издания European Best Destinations.

Пять рождественских ярмарок уже попадали в списки лучших в Европе в прошлые годы. Например, Загреб прославился в топе лучших ярмарок в третий раз, в Будапешт – во второй.

"В этом году осмельтесь получить уникальные впечатления и подарить себе воспоминания на всю жизнь, путешествуя по самым красивым рождественским местам Европы", - говорится на сайте.

Туристам рекомендуется проверить правила и условия путешествий для всех европейских стран на странице reopen.europa.eu. Также путешественникам стоит пройти вакцинацию и тестирование, если у них есть какие-либо сомнения относительно здоровья.

  1. Будапешт, Венгрия (29 ноября – 1 января)

Рожественский праздник в базилике, самой красивой рождественской ярмарке Будапешта, открыло свои двери. Более 100 ремесленников и кулинаров предлагают свои галереи лавок – популярные ярмарочные блюда и деликатесы доступны только там. Каждое воскресенье на фасаде базилики транслируется красочное световое шоу, а церемонии зажжения свечей на адвент-венке сопровождаются концертами.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: Ярмарка в Будапеште (adventbazilika.hu)

  1. Базель, Швейцария (25 ноября – 23 декабря)

С каждым годом рождественская ярмарка Базеля собирает все больше голосов за уникальную атмосферу праздника.

Рождественская ярмарка проводится в центре празднично украшенного Старого города. Ярмарка находится на Барфюссерплац и Мюнстерплац - одной из самых красивых площадей Базеля. На Мюнстерплац стоит великолепная рождественская елка, украшенная орнаментом от известного декоратора Иоганна Ваннера.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимой

Фото: Ярмарка в Базеле (flickr.com)

  1. Мец, Франция (19 ноября – 30 декабря)

Этот город был включен в список лучших рождественских ярмарок Европы в течение 10 лет. Уникальные мероприятия можно увидеть только в Меце на Рождество, например: "тропу фонарей", колесо обозрения, множество шале с местными продуктами, ледяную дорога. Это локация привлекает не только туристов, но и дизайнеров и художников.

  1. Вена, Австрия

Рождественская ярмарка Vienna Dream, расположенная на Ратушной площади, неизменно считается одним из самых красивых рынков в Европе. Он открылся 12 ноября, но закрылся 22 ноября из-за полного локдауна по всей стране. Продолжение его работы по запланированному графику до 26 декабря остается под вопросом.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимой

Фото: Ярмарка в Вене (gettyimages.com)

Также еще одна яркая локация в Вене –рождественская локация перед дворцом Шенбрунн. Атмосферный рынок предлагает традиционные изделия ручной работы, рождественские украшения, концерты и обширную детскую программу, в том числе мастер-классы.

  1. Монбельяр, Франция (27 ноября – 27 декабря)

Эта рождественская ярмарка в восточной Франции известна во всем мире красотой своей иллюминации, и отличается традиционностью и аутентикой. Во время праздника Монбельяр возрождает традиции и организует уникальный рождественский рынок со 140 украшенными киосками с оригинальными товарами.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: Рождественская атмосфера в Монбельяре (flickr.com)

  1. Крайова, Румыния (26 ноября – 9 января)

Муниципалитет Крайовы организовал различные рождественские мероприятия и ярмарки, концерты, творческие мастерские, киоски с едой в разных местах города. Они связаны между собой иллюминацией из миллиона светодиодных ламп.

На площади Михай Витязул напротив ратуши Крайовы можно покататься на ледовом катке, отведать румынские кулинарные изыски. А на Шекспировской площади собраны рождественские уличные фургоны с едой и аттракционы для детей.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: Рождественская атмосфера в Крайове (flickr.com)

  1. Трир, Германия (19 ноября – 22 декабря)

Трирскому рождественскому ярмарку исполняется 43 года. Он снова станет одним из самых красивых в Германии. Ярмарка из 95 украшенных домиков на средневековом рынке напротив внушительного фона Трирского собора создают праздничное настроение. Гостей порадуют кукольный театр, знаменитые оперные и эстрадные певцы.

  1. Мадейра, Португалия (1 декабря – 9 января)

Два острова редкой красоты - Мадейра и Порту-Санту - украшены тысячей огней в честь Рождества и Нового года. Здесь представлен широкий выбор продуктов, экзотические цветы, традиционные сувениры, местные сезонные деликатесы и напитки, которые добавляют веселья в гостеприимную атмосферу. В этом сезоне запланированы ежедневные мероприятия и развлекательные шоу – например, рождественские гимны и выступления фольклорных коллективов.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: На Мадейре Рождество без снега (gettyimages.com)

  1. Брюссель, Бельгия (26 ноября – 2 января)

Ярмарка "Зимние чудеса", собирающие 2,5 миллиона посетителей, - это событие конца года в Брюсселе, которое нельзя пропустить. Туристов ждут великие классические произведения: великолепные звуковые и световые шоу на площади Гран-Плас, величественная елка, ясли в натуральную величину, каток, волшебные огни, множество выставок и удивительные рождественские ярмарки, полные сокровищ, которые порадуют любопытных и гурманов.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: Празднование в Брюсселе (gettyimages.com)

  1. Говоне и Асти, Италия (13 ноября – 19 декабря, по выходным)

Ярмарка, созданная энтузиастами, является самым важным рождественским событием в Италии."Magico Paese di Natale" проходит в маленькой деревушке Говоне, на холмах Ланге-Роэро, винном регионе в Пьемонте - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Зимой вся деревня Говоне превращается в волшебное королевство Санта-Клауса с множеством культурных и гастрономических достопримечательностей. На ярмарке торгуют ремесленники со всей Италии, есть зона уличной еды и вина.

  1. Эдинбург, Шотландия (20 ноября – 4 января)

В шотландской столице проходят всемирно известные празднования Рождества. Гостей ждут развлечения от глинтвейна Ирн Бру до веганских свиней в одеялах, от подарков в тематике Гарри Поттера до местных продуктов ручной работы, потрясающая рождественская ярмарка в садах Ист-Принсес-Стрит с аттракционами для людей всех возрастов. А Грот Санта-Клауса снова разместится на Касл-стрит.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: Ярмарка в Эдинбурге ((gettyimages.com)

  1. Кельн, Германия (22 ноября – 23 декабря)

Рождественские ярмарки Кельна ежегодно привлекают миллионы посетителей со всего мира. В нескольких локациях мегаполиса на Рейне есть что выбрать: от эксклюзивных подарков и изделий ручной работы до кулинарных деликатесов.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: Ярмарка в Кельне (gettyimages.com)

  1. Таллинн, Эстония (26 ноября – 2 января)

Таллиннский рождественский рынок восхищает уютом, историей многовековых зданий и многолетними традициями. Ежегодно туда приезжает более полумиллиона человек из разных мест. Детям понравятся карусели и Санта Клаус, который раздает конфеты в своем домике тем, кто лучше читает стихи. Туристы будут избалованы выбором качественных изделий ручной работы, практичных зимних аксессуаров, имбирных пряников и сытного рождественского жаркого.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимой

Фото: Ярмарка в Таллинне (unsplash.com/hert-niks)

14. Прага, Чехия

Праздничные ярмарки планировались в этом году и в Праге. Но 26 ноября правительство Чехии запретило их проведение по всей стране, оставив открытыми только елочные базары. В другие годы на Староместской площади в центре Праги работает традиционный чешский рынок, где на десятках деревянных прилавков торговцы предлагают типичные рождественские товары: традиционные чешские шары из выдувного стекла, изделия из стеклянного жемчуга или соломы, скатерти с ручной вышивкой, деревянные игрушки, формочки для печенья и многое другое.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: Празднование в Праге (gettyimages.com)

  1. Манчестер, Англия (12 ноября – 22 декабря)

Самый оригинальный, самый большой и, возможно, лучший рождественский рынок в стране, Manchester Christmas Markets - идеальное место для праздничной прогулки. Рождественские ярмарки Манчестера расположены на 10 отдельных площадках. С 1999 года ярмарка растет и теперь ежегодно привлекает более 9 миллионов посетителей. Около 300 красиво оформленных киосков, расположенных по всему городу, предлагают лучшие блюда и подарки.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимой

Фото: Ярмарка в Манчестере (gettyimages.com)

  1. Брюгге, Бельгия (26 ноября – 9 января)

Рождественский рынок Брюгге будет расположен на Маркт и Саймона Стевинплейн. В уютном центре города хороший выбор киосков, предлагающих всевозможные вкусные местные блюда и напитки: домашний горячий шоколад, ледяной женевер, глитвейн со специями, бельгийское пиво, сыры и сытные блюда.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: Декорации в Брюгге (flickr.com)

  1. Москва, Россия (с середины декабря до 7 января)

Рождественская ярмарка проходит на фоне храма Василия Блаженного и освещает Красную площадь тысячей гирлянд.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: Ярмарка в Москве (flickr.com)

  1. Лейпциг, Германия (23 ноября – 23 декабря)

История ярмарки восходит к 1458 году. Ее шесть зон гармонично вписываются в историческую архитектуру города. На ярмарке Лейпцига работают с более 250 киосков.Традиционно главной площадкой рождественской ярмарки является Марктплац (рыночная площадь), где посетители могут полюбоваться саксонской елью высотой до 20и метров и насладиться широким спектром представлений. На площади Августесплац с колеса обозрения высотой 38 метров можно насладиться праздничными видами.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: Ярмарка в Лейпциге (flickr.com)

  1. Ноттингем, Англия (15 ноября – 31 декабря)

Вход в "Зимнюю страну чудес" Ноттингема бесплатный. Это идеальное место, чтобы погрузиться в атмосферу Рождества можно благодаря аттракционам, барам и магазинам прошлых лет. Гостей ждут более 70 традиционных киосков, оформленных в баварском стиле, где можно отведать крафтовые сыры, соусы, шоколадные конфеты. В этом году каждый найдет для себя что-то из расширенного ассортимента.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: Ярмарка в Ноттингеме (gettyimages.com)

  1. Дюссельдорф, Германия (18 ноября – 30 декабря)

В Дюссельдорфе есть несколько рождественских рынков - все они расположены в районе Старого города (Altstadt). В период праздников сезона в Дюссельдорфе появится много новых атмосферных локаций.

Погрузиться в атмосферу Рождества. Названы 20 лучших городов Европы для новогодних гуляний этой зимойФото: Ярмарка в Дюссельдорфе (flickr.com)

В северной стороне Кенигсаллее в этом году посетители смогут насладиться катком площадью 1700 квадратных метров на Корнелиусплац. Прямо по соседству новая ярмарка сказок приглашает семьи с детьми на детскую программу.

Напомним, мы писали, что в ЕС хотят ужесточить правила для вакцинированных и переболевших туристов.

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