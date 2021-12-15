Узбережжя Іспанії та колоритна Австрія. Названо найкращі місця в Європі для святкування Нового року

Туристи вибрали 22 найкращі напрямки, куди варто відправитися взимку
Топ найкращих європейських напрямків, де варто провести новорічну ніч, очолили португальські острови Мадейра.
Туристичний портал European Best Destination спільно з користувачами свого ресурсу склали рейтинг найкращих місць у Європі для святкування Нового року 2022. З повним списком країн рейтингу можна ознайомитись на офіційному сайті проєкту.
З 22 напрямків користувачі найкращим напрямком визнали острів Мадейра, розташований у Португалії. Вже протягом п'яти років острів є улюбленим місцем для туристів для зустрічі Нового року в Європі.
Фото: Мадейра, Португалія (unsplash.com/monika-guzikowska)
Туристи можуть відвідати Фуншал – столицю острова, насолодитися чудовими краєвидами, скуштувати страви національної кухні та побачити найкращі феєрверки в Європі.
До трійки лідерів увійшло також місто Марбелья в Іспанії. Його радять відвідати мандрівникам, які люблять проводити свята біля моря. А для тих, хто хоче відчути магію свята, варто поїхати до Лондона і побачити там культові пам'ятки – Біг-Бен, Лондонське око або здійснити прогулянку по Темзі, яку описували у своїх книгах безліч письменників зі світовим ім'ям.
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