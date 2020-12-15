Пляжный отдых без карантина: еще одна курортная страна открылась для украинцев

Список стран, в которые могут полететь заскучавшие путешественники, расширился. Еще одна солнечная страна разрешила въезд туристам на свои курорты.

Теперь украинские туристы смогут отдохнуть в Омане – Украину включили в список из 103 стран, гражданам которых разрешили посетить курорты, сообщает Oman Observer.

Власти Омана 10 декабря объявили, что туристы будут освобождены от обязательного карантина и тестирования методов ПЦР до прибытия в страну.

Фото: Курортный город Маскат (pixabay.com)

На каких условиях отдохнуть в Омане

Королевская полиция Омана объявила, что с целью поддержки туристического движения и для упрощения поездок для желающих посетить Султанат граждане 103 стран будут освобождены от въездных виз сроком на 10 дней.

Въезд будет разрешен в соответствии с указанными правилами и условиями, включая наличие предварительного и подтвержденного бронирования отеля, медицинской страховки, покрывающей лечение COVID-19, и обратного билета.

Ранее сообщалось, что перед въездом в Оман все прибывающие должны зарегистрироваться для прохождения теста ПЦР в аэропорту и загрузить мобильное приложение "Tarassud+".

Фото: Салала - город в Омане (pixabay.com)

Чем Оман интересен туристам

Места пляжного отдыха в Омане - города на побережье Оманского залива и Аравийского моря. Самые известные курорты: Маскат, Салала, Сохар, Сур. Ежегодно Оман посещают сотни тысяч иностранных туристов.

Пляжи на курортах длинные, с белоснежным песком и бирюзовой водой, но местами с коралловыми рифами. Вокруг пляжных линий растут кокосовые или мангровые рощи.

В Оман едут, чтобы окунуться в арабскую сказку – посетить пустыню, оазисы, мечети, крепости. А также – увидеть газелей в заповедниках и попробовать местную кухню.

Средняя температура воды в море – 28 градусов, а лучшее время для пляжного отдыха – с сентября по апрель.

Оман считается одной из самых безопасных стран для отдыха в регионе.

Фото: Туристы в Омане (pixabay.com)

Несмотря на популярность среди туристов из других стран, отдых в Омане оставался эксклюзивным предложением для украинцев, говорят эксперты.

"Оман – достаточно закрытая страна и потоки туристов туда не ехали. У нас нет культуры отдыха в Омане в целом – украинцы ездили туда из Абу-Даби в ОАЭ в качестве дополнительного опыта. Специальных программ в Оман не встречал ни у одного оператора", - говорит в комментарии РБК-Украина Александр Новиковский, заместитель генерального директора "Tez Tour".

Чтобы развивать туризм в этом направлении, нужно убедиться, что это страна будет для украинцев безопасна, комфортной и доступной по цене.

"Как страна Персидского залива Оман не является дешевой страной, как и Объединенные Арабские Эмираты. Есть одиночный спрос от людей, которые хотели бы туда попасть. Но это из той же категории, как путешествия в Аргентину, Австралию, Новую Зеландию", - отмечает специалист.

По его словам, прямых чартерных или регулярных рейсов в Оман раньше не было. Если направление заинтересует украинцев, то туристические компании начнут формировать туры.

Напомним, ранее мы писали, как будут пускать туристов в Японию.

Также мы рассказывали про самые интересные локации, которые стоит увидеть в Анкаре.