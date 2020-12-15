Пляжний відпочинок без карантину: ще одна курортна країна відкрилася для українців

Перелік країн, які можуть полетіти мандрівники, що засумували, розширився. Ще одна сонячна країна дозволила в'їзд туристам на свої курорти.

Тепер українські туристи зможуть відпочити в Омані – Україну включили в перелік із 103 країн, громадянам яких дозволили відвідати курорти, повідомляє Oman Observer.

Влада Оману 10 грудня оголосила, що туристи будуть звільнені від обов'язкового карантину і тестування методом ПЛР до прибуття в країну.

Фото: Курортне місто Маскат (pixabay.com)

На яких умовах відпочити в Омані

Королівська поліція Оману оголосила, що з метою підтримки туристичного руху і для спрощення поїздок для охочих відвідати Султанат громадяни 103 країн будуть звільнені від в'їзних віз терміном на 10 днів.

В'їзд дозволено згідно із зазначеними правилами та умовами, включаючи наявність попереднього і підтвердженого бронювання готелю, медичної страховки, яка покриває лікування COVID-19, і зворотнього квитка.

Раніше повідомлялося, що перед в'їздом в Оман всі прибулі повинні зареєструватися для проходження тесту ПЛР в аеропорту і завантажити мобільний додаток "Tarassud+".

Фото: Салала - місто в Омані (pixabay.com)

Чим Оман цікавий туристам

Місця пляжного відпочинку в Омані - міста на узбережжі Оманської затоки і Аравійського моря. Найвідоміші курорти: Маскат, Салала, Сохар, Сур. Щорічно Оман відвідують сотні тисяч іноземних туристів.

Пляжі на курортах довгі, з білосніжним піском і бірюзовою водою, але місцями з кораловими рифами. Навколо пляжних ліній ростуть кокосові або мангрові гаї.

В Оман їдуть, щоб зануритися в арабську казку – відвідати пустелю, оазиси, мечеті, фортеці. А також – побачити газелей в заповідниках і спробувати місцеву кухню.

Середня температура води в морі – 28 градусів, а кращий час для пляжного відпочинку – з вересня по квітень.

Оман вважається однією з найбезпечніших країн для відпочинку в регіоні.

Фото: Туристи в Омані (pixabay.com)

Незважаючи на популярність серед туристів з інших країн, відпочинок в Омані залишався ексклюзивною пропозицією для українців, кажуть експерти.

"Оман – досить закрита країна і потоки туристів туди не їхали. У нас немає культури відпочинку в Омані в цілому – українці їздили туди з Абу-Дабі в ОАЕ в якості додаткового досвіду. Спеціальних програм в Оман не зустрічав ні в одного оператора", - говорить в коментарі РБК-Україна Олександр Новіковський, заступник генерального директора "Tez Tour".

Щоб розвивати туризм у цьому напрямку, потрібно переконатися, що це країна буде для українців безпечною, комфортною і доступною за ціною.

"Як країна Перської затоки Оман не є дешевою країною, як і Об'єднані Арабські Емірати. Є одиночний попит від людей, які хотіли б туди потрапити. Але це з тієї ж категорії, як подорожі в Аргентину, Австралію, Нову Зеландію", - відзначає фахівець.

За його словами, прямих чартерних або регулярних рейсів в Оман раніше не було. Якщо напрямок зацікавить українців, то туристичні компанії почнуть формувати тури.

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