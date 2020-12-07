Жесткие правила и специальные туры: как будут пускать туристов в известную страну

Фото: Япония (pixabay.com)

Туристов будут принимать группами и только из "безопасных" стран

Японское правительство рассматривает возможность открытия весной 2021 года своих границ для ограниченного числа иностранных туристов. Об этом со ссылкой на правительство Японии сообщает профильное издание о туризме Travel Off Path.

Ожидается, что открытие страны для туристов не только поможет облегчить бремя, которое упало на экономику Японии, но и нужно с практической точки зрения: страна начинает подготовку к отложенным Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио, которые должны начаться в следующем году.

Тем не менее, туристы в Японии столкнутся с ограничениями и процедурами, которые нужно будет пройти для обеспечения безопасности во время пандемии.

Пробные туры: как будут принимать туристов

Япония, как и многие страны сегодня, фактически закрыла свои границы для мира. Въезд в страну иностранцам и нерезидентам чрезвычайно затруднен и ограничен. Поскольку это третья по посещаемости страна Азии, ограничения оказали серьезное влияние на экономику страны: немало турфирм вынуждены были закрыться.

Япония принимает Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 года, которые из-за пандемии перенесли на 2021 год. Сегодня в стране обеспокоены тем, сможет ли Япония провести все эти мероприятия, если вирус будет распространяться и дальше из-за прибытия иностранных туристов.

Фото: Осака, Япония (pixabay.com)

Ожидается, что на первых порах будут принимать группы только из стран, в которых вспышка коронавируса была относительно небольшой. К примеру, приоритет получат Тайвань и Китай.

Те, кто въезжает в страну, смогут сделать это только в рамках специальных туров, организованных с учетом ряда мер предосторожности против COVID-19. Например, ехать можно будет только на специально зафрахтованных транспортных средствах в составе туристической группы.

Надо будет также пребывать отдельно от других групп туристов. Сообщается, что если эти пробные туры пройдут нормально, то это станет первым шагом к открытию страны.

Ситуация с COVID-19 в Японии

Издание сообщает, что сегодня ситуация с коронавирусной инфекцией в Японии продолжает ухудшаться. В течение ноября количество новых случаев заболевания быстро росло: в настоящее время в стране зарегистрировано более 150 000 заболевших заболевания и более 2 000 смертей.

Несколько префектур в Японии, таких как Токио, Осака и Хоккайдо, приказали закрыть некоторые заведения. В то же время другие префектуры только предостерегают своих граждан от поездок в особенно опасные населенных пункты, такие как Токио и Осака.

Фото: Въезд в Японию для туристов из Украины строго ограничен (pixabay.com)

Несмотря на рост числа случаев заболеваемости, японское правительство решило продлить схему субсидирования поездок внутри страны еще на пять месяцев. Там надеются, что это поддержит экономику Японии, пострадавшую от пандемии.

Разработанная правительством схема, на которую выделяют 13 миллиардов долларов, предусматривает 35% скидку для граждан Японии на отели и туры, а также дополнительные скидки на питание и покупки во время путешествий внутри страны.

Можно ли ехать в Японию украинским туристам

Как и для туристов из многих других стран, въезд в Японию для туристов из Украины строго ограничен. Так, согласно данным сайта tripadvisor.mfa.gov.ua, въезд в страну запрещен иностранцам, которые "в течение последних 14 дней до прибытия в Японию находились или проезжали транзитом в/из любой из определенных стран (всего 152 страны), в отношении которых действует запрет на въезд".

Также на ресурсе сообщается, что иностранцы со статусом резидента с 1 ноября 2020 имеют право на повторный въезд в Японию при наличии отрицательного результата ПЦР теста, сделанного в течение 72 часов до путешествия. Информацию о бланках медицинских сертификатов и клиник-партнеров можно найти на сайте Посольства Японии в Украине.

Кроме того, начиная с 1 октября 2020 года, консульские учреждения Японии возобновили выдачу виз на краткосрочное пребывание в стране сроком до 90 дней, которые оформляются только с целью бизнес-поездок (командировок, рабочих контрактов, и так далее). Визы также выдают тем, кто участвует в программах культурного обмена, членам делегаций от правительств.

Напомним, ранее мы писали, ужесточит ли Турция правила въезда для украинцев.

Также сообщалось, почему пока не стоит покупать туры в Таиланд, даже когда страна начала открываться для туристов.