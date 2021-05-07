Пляжи, крепости и рестораны: лучшие локации для развлечений и отдыха в Албании

Отдых в Албании для украинцев в 2021 году может стать чрезвычайно популярным. Это направление становится привлекательным по ценам, качеству отдыха и условиям въезда.

Если еще пару лет назад туристы с удивлением воспринимали предложения по Албании, то в последние годы, особенно после 2020 года, ситуация очень изменилась. Это связано с тем, что Албания первой открыла границы для наших туристов после пандемии, отмечают эксперты туристического бизнеса.

"Въезд без ПЦР-теста и визы - также очень привлекательные моменты. Судя по тому, что первый чартер уже полетел как никогда рано, спрос будет очень большой. Сейчас туристы сами звонят и спрашивают именно Албанию", - говорит в комментарии РБК-Украина основательница туристической компании "SPA&Travel Expert" Александра Панамарчук.

"Инстаграмные" места для незабываемых экскурсий

Албания славится не только приветливыми жителями, двумя морями, горами, природой, вкусной едой с морепродуктами, но и шикарными видами, рассказывает она.

Фото: Морской курорт в Албании (pixabay.com)

"За прошлый год Албанию посетило столько наших туристов, что там открыли Почетное Консульство Украины. И даже первый чартер из Украины после карантина полетел именно в эту прекрасную балканскую страну. А в этом году, судя по количеству рейсов, рекорд будет побит", - отмечает специалист интерес украинцев к этой стране.

Она советует список из 5 самых ярких мест, которые стоит посетить с экскурсиями в Албании.

Город Берат. Внесен в список ЮНЕСКО как образец хорошо сохранившейся городской застройки времен Османской империи, имеет свою интересную историю. С цитадели открываются изумительные виды, а внутри находятся несколько храмов и собрание исторических артефактов. Именно здесь фотографируются албанские молодожены.

Фото: Город Берат (pixabay.com)

Город-заповедник Бутринти. Это заповедник под открытым небом, расположен напротив греческого острова Корфу. Также входит в число объектов ЮНЕСКО. Там получаются потрясающие фото - в городе, которому более 2500 лет.

Родник "Голубой Глаз". Имеет такое название из-за своего волшебно-лазурного цвета воды. Родник будто пришел из фильмов про космос и другие планеты.

Крепость Розафа. Построена еще в III до нашей эры, имеет свою легенду. Три брата никак не могли возвести крепость - она все время обрушивалась. И тогда решили они принести жертву небесам.

После долгих раздумий братья выбрали жену младшего брата - прекрасную Розафу. Когда ей сообщили эту новость, она сказала: "Замуруйте меня так, чтобы я могла кормить своего ребенка". И Розафа была живьем замурована вместе со своим сыном. Крепость расположена в окружении рек Дрин и Боян, и гордо возвышается на скалистом холме. Виды оттуда захватывающие.

Фото: Источник "Голубой глаз" (worldlist.travel)

Поселок Ксамил. Напоминает Мальдивы лазурным цветом воды, белоснежным песком и необитаемыми островками. Просто лежа на солнце или купаясь можно на время забыть о проблемах и расслабиться, наслаждаясь великолепным видом. А фото получатся - роскошно-мальдивские.

Цены в Албании – очень умеренные

Туристы, которые отправились на экскурсионный отдых в Албанию с первым чартером, который вылетел 25 апреля, собрались именно на экскурсионный отдых, потому что море еще холодное.

Фото: Курорт Ксамил в Албании (booking.com)

"В мае - это экскурсии, просто смена обстановки, подышать морем и вкусно покушать. С теплыми бассейнами есть буквально пару отелей, и те - 5 звезд. Воздух сейчас уже +23-28 градусов. Море уже +18. Через месяц будет комфортно купаться. А вот с детками лучше лететь ближе к середине июня, чтобы вода прогрелась еще больше", - объясняет она.

Обычно пляжный отдых в Албании начинается с 10 июня. Раньше всегда так чартеры и летали: с начала июня – до середины сентября. В этом году из-за ограниченного выбора стран запустили такие ранние рейсы, говорит специалист.

"Люди очень устали от карантина и от четырех стен дома, они с радостью едут в новые места. Тем более, ценник в Албании очень умеренный. Например, туристы прислали фото блюд, которые они заказали в ресторане. Ассорти морепродуктов на фото стоит 25 евро! В Словении это стоило бы 50 евро, а в Италии от 70 евро", - обращает внимание Александра.

Фото: Ассорти из морепродуктов в Албании (Александра Панамарчук)

Эксперт отмечает: в Албании нет отелей для требовательных ВИП-туристов. В этой стране больше предложений цена-качество. Например, недорогие продукты питания, очень вкусные морепродукты.

Какой курорт выбрать

Выбор локации, куда отправиться на пляжный отдых в конце мая или начале июня, зависит от планов туристов на отпуск. Для детей подойдут одни курорты, для веселой молодежи – другие. Александра Панамарчук советует, на что обратить внимание при выборе курортного города.

Дуррес. Находится всего в 40 км от аэропорта. Курорт имеет широкие песчаные пляжи, много зелени. Адриатическое море здесь неглубокое, вода хорошо прогревается. Считается идеальным местом для отдыха с детьми. В городе множество кафе, баров, ресторанов, магазинов, клубов и достопримечательностей.

Отдых в качественных 4* отелях с перелетом, страховкой, трансфером, питанием "завтраки" обойдется в конце мая от 31000 гривен за 7 ночей на двоих.

Фото: Город Дуррес (pixabay.com)

Влера. Один из самых популярных курортов – место встречи двух морей Адриатического и Ионического. Там красивые горы, живописная набережная, рестораны с морепродуктами. Ехать от аэропорта 2,5 часа. Подойдет всем путешественникам: семьям, парам, молодежи.

Отдых в качественных 4* отелях с перелетом, страховкой, трансфером, питанием "завтраки" обойдется в конце мая от 27000 гривен за 7 ночей на двоих.

Саранда. Это самый солнечный курорт на Ионическом море. Ехать от аэропорта 5 часов, но оно того стоит, уверяет специалист. Ведь отсюда рукой подать до греческого острова Корфу, источника "Голубой глаз", древнего города Бутринт и до "албанских Мальдив" - курорта Ксамил. Курорт подойдет для активных путешественников.

Отдых в качественных 4* отелях с перелетом, страховкой, трансфером, питанием "завтраки" обойдется в конце мая от 28000 гривен за 7 ночей на двоих.

Фото: Пляж на курорте Саранда (booking.com)

При этом минимальные цены на курорты Албании в конце мая на одного человека с перелетом, проживанием с завтраками, страховкой и групповым трансфером выглядят так:

Дуррес: 3*+ - от 11 000 гривен;

Влера: 4*+ - от 11 500 гривен;

Саранда: апартаменты – от 11 700 гривен;

Ксамил: апартаменты 2* - от 12000 гривен.

Напомним, мы писали какой курорт Кипра выбрать для отдыха на море.

Также мы рассказывали про самые интересные локации, которые стоит увидеть в Анталии.