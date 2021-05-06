Каньон, аквапарк и восточный рынок: самые интересные локации, которые стоит увидеть в Анталии

Гид по достопримечательностям от Антона Тараненко

С началом туристического сезона в Турции многие украинские туристы отправляются в самую популярную курортную провинцию – Анталия. Только на майские праздники самолеты из Украины прибывали в аэропорт Анталии каждый час.

Украинским туристам, посещающим страну для пляжного отдыха, стоит посетить также самые интересные исторические места, полюбоваться природными достопримечательностями, оценить развлечения и спорт.

Турция останется одним из самых популярных направлений

В минувшем 2020 году турецкие города посетили почти миллион украинских туристов. В 2021 году турецкие власти надеются привлечь еще больше украинцев.

Фото: Воздушные шары в Каппадокии в Турции (pixabay.com)

Еще до пандемии в Турцию из Украины приезжало традиционно много туристов - около 1,5 млн человек, говорят в комментарии РБК-Украина в посольстве Украины в Турции.

"За последние годы количество наших туристов в Турцию, а также количество турецких туристов в Украине, увеличивалось. Даже в сложный для всего мира 2020 в Турцию приехали около 1 млн туристов. Восстановление авиасообщения, новые рейсы будут привлекать украинского туриста отдохнуть в Турции. Но мы должны понимать, что все будет зависеть от развития пандемии, и реальную картину трудно предсказать ", - отметили в ведомстве.

5 мест, которые стоит увидеть туристам рядом с Анталией

После поездки в Турцию в начале мая глава правления VisitUkraine.today Антон Тараненко на своей странице в Facebook поделился 5 лучшими локациями рядом с курортом Белек в турецкой провинции Анталия.

Аспендос – с уникальным амфитеатром

Аспендос - древний город, в котором находится самый хорошо сохранившийся древний театр в мире, поражающий археологов уникальными древними руинами.

"Согласно легенде, он был основан около 1000 года до н.э. арголийскими греками и вмещал около 17000 зрителей", - пишет он.

Фото: Амфитеатр в Аспендосе (facebook.com/anton.taranenko.5)

Расположенный в южной провинции, в 35 км от Анталия, Аспендос был одним из первых городов, чеканивших свои серебряные монеты. Древний город стал свидетелем многих исторических событий от хеттов до римлян. В 4 веке город был завоеван Александром Македонским.

Город Аспендос имел свой порт и торговал вином, зерном и лошадьми – скакунами Аспенда.

Перге - руины богатейшего города региона

Перге - это город, переживший расцвет во времена Римской империи и бывший в свое время самым могущественным поселением региона. Руины Перге находятся в 15 км от города Анталия.

Город был известен как храм Артемиды, который привлекал паломников со всей Малой Азии. Там отлично сохранился стадион, термы, театр, колонный проспект. Город существовал до VIII века н. э. После раскопок саркофаги и большая коллекция скульптур хранится в музее Анталии.

Национальний парк и каньон Кепрюлю

Национальный парк Кепрюлю – природный заповедник с живописным пейзажем в окрестностях Анталии рядом с городом Манавгат. Общая площадь парка – около 500 гектаров. Он расположен вдоль реки Кепрючай – длина каньона составляет 14 км, а ширина до 100 м. При этом глубина ущелья – до 400 м.

Фото: Каньон Кепрюлю (facebook.com/anton.taranenko.5)

На берегах растут около тысячи разнообразных растений – от сосен, кипарисов и можжевельника до эвкалиптовых лесов. В парке живут редкие птицы и животные. Например, достопримечательностью заповедника считаются совы-сипухи и гигантские морские черепахи.

"Вход на территорию парка бесплатный, за развлечения надо платить. Сюда едут любители рафтинга, верховой езды, альпинизма, сафари, трекинга, кемпинга и ловли форели", - отмечает Антон Тараненко.

Цены на рафтинг - от 5 лир (40 гривен), спуск в каньон (верховая езда или сафари) - 20 лир (80 гривен.).

Парк развлечений "Земля легенд"

Тематический парк развлечений "The Land of Legends" в Белеке является частью сети пятизвездочных отелей и представляет собой огромную территорию в 17 тысяч квадратных метров, на которой расположились аквапарк с сотнями горок, лунапарк с американскими горками и множеством других аттракционов, сказочный замок и огромный фонтан.

"Часть этого комплекса можно увидеть бесплатно, так как вход на главный бульвар свободный, поскольку там расположены бутики мировых брендов", - рассказал Тараненко.

Фото: Парк развлечений в Белеке (facebook.com/anton.taranenko.5)

Атмосферный восточный рынок в Кадрие

Настоящий турецкий базар разворачивается в поселке Кадрие по вторникам. От кольца на Atatürk Cd. и центрального фонтана - справа, рынок занимает несколько соседних улиц. Работает обычно с 8:00 до 15:00. Простые сувенирные лавки открыты ежедневно с 9:00 до 24:00.

В этом месте рядом с Белеком туристы чувствуют весь колорит Турции – продавцы продают как привычные сладости и специи, так и ручные изделия, декор, кальяны, ткани, украшения из камней, кожаные изделия, еду, фрукты и овощи. В общем, можно гулять по рынку, как по музею.

Фото: Магазин сувениров в Кадрие (facebook.com/silahdylik)

Атмосферу передают также торговцы, которые торгуют с чувством собственного достоинства и не назойливы. Впрочем, как на любом восточном рынке, туристам следует соблюдать традиции и торговаться. Хотя цены остаются все равно немного выше, чем на аналогичных рынках.

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