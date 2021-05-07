Пляжі, фортеці та ресторани: кращі локації для розваг і відпочинку в Албанії

Відпочинок в Албанії для українців в 2021 році може стати надзвичайно популярним. Цей напрямок стає привабливим за цінами, якістю відпочинку та умовами в'їзду.

Якщо ще пару років тому туристи з подивом сприймали пропозиції щодо Албанії, то в останні роки, особливо після 2020 року, ситуація дуже змінилася. Це пов'язано з тим, що Албанія першою відкрила кордони для наших туристів після пандемії, відзначають експерти туристичного бізнесу.

"В'їзд без ПЛР-тесту і візи - також дуже привабливі моменти. Судячи з того, що перший чартер вже полетів як ніколи рано, попит буде дуже великий. Зараз туристи самі телефонують і питають саме Албанію", - говорить в коментарі РБК-Україна засновниця туристичної компанії "SPA&Travel Expert" Олександра Панамарчук.

"Інстаграмні" місця для незабутніх екскурсій

Албанія славиться не тільки привітними жителями, двома морями, горами, природою, смачною їжею з морепродуктами, а й шикарними краєвидами, розповідає вона.

Фото: Морський курорт в Албанії (pixabay.com)

"За минулий рік Албанію відвідало стільки наших туристів, що там відкрили Почесне Консульство України. І навіть перший чартер з України після карантину полетів саме в цю прекрасну балканську країну. А цього року, судячи з кількості рейсів, рекорд буде побитий",- зазначає фахівець інтерес українців до цієї країни.

Вона радить перелік з 5 найяскравіших місць, які варто відвідати з екскурсіями в Албанії.

Місто Берат. Внесений до Списку ЮНЕСКО як зразок добре збереженої міської забудови часів Османської імперії, має свою цікаву історію. З цитаделі відкриваються дивовижні види, а всередині знаходяться кілька храмів і зібрання історичних артефактів. Саме тут фотографуються албанські молодята.

Фото: Місто Берат (pixabay.com)

Місто-заповідник Бутрінті. Це заповідник просто неба, розташований навпроти грецького острова Корфу. Також входить до числа об'єктів ЮНЕСКО. Там виходять приголомшливі фото - в місті, якому понад 2500 років.

Джерело "Блакитне Око". Має таку назву через свою чарівно-блакитного кольору воду. Джерело ніби прийшло з фільмів про космос й інші планети.

Фортеця Розафа. Побудована ще в III до нашої ери, має свою легенду. Три брати ніяк не могли звести фортецю - вона весь час руйнувалася. І тоді вирішили вони принести жертву небесам.

Після довгих роздумів брати вибрали дружину молодшого брата - прекрасну Розафу. Коли їй повідомили цю новину, вона сказала: "Замуруйте мене так, щоб я могла годувати свою дитину". І Розафа була живцем замурована разом зі своїм сином. Фортеця розташована в оточенні річок Дрін і Боян, і гордо височіє на скелястому пагорбі. Краєвиди звідти захопливі.

Фото: Джерело "Блакитне Око" (worldlist.travel)

Селище Ксамиль. Нагадує Мальдіви блакитним кольором води, білосніжним піском і безлюдними острівцями. Просто лежачи на сонці або купаючись, можна на якийсь час забути про проблеми та розслабитися, насолоджуючись чудовим видом. А фото вийдуть - розкішно-мальдівські.

Ціни в Албанії - дуже помірні

Туристи, які вирушили на екскурсійний відпочинок в Албанію з першим чартером, який вилетів 25 квітня, зібралися саме на екскурсійний відпочинок, тому що море ще холодне.

Фото: Курорт Ксамил в Албанії (booking.com)

"У травні - це екскурсії, просто зміна обстановки, подихати морем і смачно поїсти. З теплими басейнами є буквально пару готелів, і ті - 5 зірок. Повітря зараз вже + 23-28 градусів. Море вже +18. Через місяць буде комфортно купатися. А ось з дітками краще летіти ближче до середини червня, щоб вода прогрілася ще більше", - пояснює вона.

Зазвичай пляжний відпочинок в Албанії починається з 10 червня. Раніше завжди так чартери й літали: з початку червня – до середини вересня. Цього року через обмежений вибір країн запустили такі ранні рейси, каже фахівець.

"Люди дуже втомилися від карантину і від чотирьох стін вдома, вони з радістю їдуть в нові місця. Тим більше, що цінник в Албанії дуже помірний. Наприклад, туристи надіслали фото страв, які вони замовили в ресторані. Асорті морепродуктів на фото коштує 25 євро! У Словенії це коштувало б 50 євро, а в Італії від 70 євро", - звертає увагу Олександра.

Фото: Асорті з морепродуктів в Албанії (Олександра Панамарчук)

Експерт зазначає: в Албанії немає готелів для вимогливих ВІП-туристів. У цій країні більше пропозицій ціна-якість. Наприклад, недорогі продукти харчування, дуже смачні морепродукти.

Який курорт вибрати

Вибір локації, куди вирушити на пляжний відпочинок в кінці травня або початку червня, залежить від планів туристів на відпустку. Для дітей підійдуть одні курорти, для веселої молоді – інші. Олександра Панамарчук радить, на що звернути увагу при виборі курортного міста.

Дуррес. Знаходиться всього за 40 км від аеропорту. Курорт має широкі піщані пляжі, багато зелені. Адріатичне море тут неглибоке, вода добре прогрівається. Вважається ідеальним місцем для відпочинку з дітьми. У місті безліч кафе, барів, ресторанів, магазинів, клубів і визначних пам'яток.

Відпочинок в якісних 4 * готелях з перельотом, страховкою, трансфером, харчуванням "сніданки" обійдеться в кінці травня від 31000 гривень за 7 ночей на двох.

Фото: Місто Дуррес (pixabay.com)

Вльора. Один з найпопулярніших курортів – місце зустрічі двох морів Адріатичного й Іонічного. Там красиві гори, мальовнича набережна, ресторани з морепродуктами. Їхати від аеропорту 2,5 години. Підійде всім мандрівникам: сім'ям, парам, молоді.

Відпочинок в якісних 4 * готелях з перельотом, страховкою, трансфером, харчуванням "сніданки" обійдеться в кінці травня від 27000 гривень за 7 ночей на двох.

Саранда. Це найбільш сонячний курорт на Іонічному морі. Їхати від аеропорту 5 годин, але воно того варте, запевняє фахівець. Адже звідси рукою подати до грецького острова Корфу, джерела "Блакитне Око", стародавнього міста Бутрінт і до "албанських Мальдів" - курорту Ксаміль. Курорт підійде для активних мандрівників.

Відпочинок в якісних 4 * готелях з перельотом, страховкою, трансфером, харчуванням "сніданки" обійдеться в кінці травня від 28000 гривень за 7 ночей на двох.

Фото: Пляж на курорті Саранда (booking.com)

При цьому мінімальні ціни на курорти Албанії в кінці травня на одну людину з перельотом, проживанням зі сніданками, страховкою і груповим трансфером виглядають так:

Дуррес: 3*+ - від 11 000 гривень;

Вльора: 4*+ - від 11 500 гривень;

Саранда: апартаменти - від 11 700 гривень;

Ксаміль: апартаменти 2* - від 12000 гривень.

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