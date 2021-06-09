Пляжи Испании и острова Греции: какие страны ЕС открылись для туристов из Украины

Разгар сезона путешествий - не за горами. Но 2020 и 2021 годы стали периодом глобальных ограничений, а правила въезда постоянно меняются. Вместе с тем летом об открытии для туристов заявили несколько стран ЕС. Также страны Европы постепенно внедряют "паспорта вакцинации". В частности, с 1 июня их стали выдавать в Болгарии, Чехии, Хорватии, Польше, Германии, Греции, Дании.

"Европейский туризм переживает худшие времена за много лет: пандемия коронавируса, комендантский час, закрытие отелей и ресторанов угрожают отрасли и разочаровывают путешественников, жаждущих поскорее сменить обстановку", — пишет издание France24.com.

Летом 2020 года туризм в странах ЕС практически остановился, из-за чего музеи, пляжи и другие популярные у путешественников локации оказались "устрашающе пустынными", сообщается на сайте.

"Но в этом году все должно быть иначе: все еще далеко до победы над COVID, но тестирование широко доступно, развертывание вакцинации в странах ЕС набирает обороты, и блок находится всего в нескольких днях от запуска "паспорта вакцинации" в цифровом и бумажном виде. Это форма с ключевой информацией о состоянии здоровья для ускорения обработки данных в точках прибытия туристов", — отмечает France24.

Фото: Многие страны ЕС все еще закрыты для туристов (pixabay.com)

Тем не менее, туристы из стран, которые не входят в ЕС, сталкиваются с серьезными ограничениями въезда. Отдельная сложность для украинцев состоит в том, что в такие страны как Франция и Испания пускают полностью вакцинированных туристов, а темпы иммунизации в Украине не такие высокие, как в ЕС.

Приводим основные правила некоторых ключевых туристических стран Европы, которые недавно заявили об открытии для туристов. В списке приводим условия въезда от сложных до более простых.

Какие условия въезда в страны ЕС

Хотите поехать в одну из стран Европейского Союза? Что ж, это довольно сложно, пишет CNN Travel.

В ЕС утвержден список стран, из которых разрешены несущественные поездки в страны союза без каких-либо ограничений: это Израиль, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Австралия. Другим же придется придерживаться определенных правил. Есть также страны, из которых туристов в ЕС не пускают совсем.

Но пока в Европе пытаются создать более универсальные требования к туризму, условия въезда от страны к стране очень разнятся.

Италия: из Украины туристам ехать пока нельзя

Прибывающие в Италию из стран ЕС, Великобритании и Израиля должны предоставить отрицательный результат теста на COVID менее 48 часов назад и заполнить медицинскую форму, но карантин для них отменяется.

Путешественникам из Австралии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Канады и США необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, отправиться на 10-дневную самоизоляцию, а затем пройти еще один тест. Италия закрыта для туристов из Бразилии, Индии, Бангладеша, Шри-Ланки.

Туристам из Украины в Италию въезд по-прежнему запрещен. Исключение составляют те граждане Украины, у кого есть вид на жительство в Италии. Или те, кто въезжает в страну по обоснованным причинам - работы, лечения, абсолютной необходимости. Въезд с целью туризма не допускается.

Фото: До пандемии улицы города Верона в Италии были переполнены туристами (pixabay.com)

Ношение масок в Италии по-прежнему являются обязательным, хотя с июля может быть разрешено снимать их на улице. Комендантский час с полуночи до 5 часов утра остается в силе, и в бары и рестораны допускаются не более четырех человек за одним столиком.

Франция: ПЦР-тесты даже для вакцинированных

Пожалуй, самое популярное туристическое направление в мире, где недавно объявили о новых правилах для иностранцев. В правительстве страны говорят, что нужно "всеми путями избежать четвертой волны COVID", даже если "бросают спасательный круг" туризму.

"Мы должны сбалансировать свободу передвижения с потребностью в безопасности", — сказал министр туризма Франции Жан-Батист Лемуан. Такая позиция в целом совпадает с тем, что заявляют об активизации туризма в ЕС - открываться, но с крайней осторожностью.

На днях там объявили о создании "цветной карты" с указанием протоколов въезда на летний туристический сезон. Зон будет три: "зеленая", "оранжевая" и "красная".

"Зеленая": разрешен въезд без любых ограничений. В "зеленую" зону внесли Австралию, Сингапур, Южную Корею, Израиль, Японию, Ливан и Новую Зеландию.

"Оранжевая": разрешается въезд всем, кто прошел полную вакцинацию (получил две дозы вакцины). Но даже таким туристам надо будет сделать ПЦР-тест на коронавирус не позднее 72 часов до пересечения границы.

Вместо ПЦР подойдет также тест на антиген (не более 48 часов до въезда). Те, кто не вакцинирован, антиген-тест будут сдавать после въезда, и будут пребывать на недельной самоизоляции. К списку "оранжевых" стран Франция отнесла и Украину.

Фото: Архитектура Руана - города во французском регионе Нормандия (pixabay.com)

"Красная": въезд разрешен только по уважительной причине и при условии отрицательного результата ПЦР-теста теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до въезда. Обязательна самоизоляция на 7 дней для вакцинированных или 10 дней - для тех, кто не проходил вакцинацию.

16 стран пока что останутся для Франции закрытыми: Индия, Турция, страны Южной Африки и большая часть Южной Америки, включая Бразилию. К слову, во Франции для путешественников утверждены не все вакцины. На данный момент это только Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Испания: вакцинация за 14 дней до прибытия

В этой стране в начале лета установили условия въезда, которые несколько проще, чем во Франции. 7 июня Испания отменила требование для прибывающих из ЕС сдавать ПЦР-тест. Также теперь любой, кто был вакцинирован, может въехать в страну независимо от места проживания.

По новым правилам, в Испанию могут ехать и туристы не из стран ЕС, которые полностью привились такими вакцинами: Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca, Janssen, Sinopharm и Sinovac-Coronavac. Тем, кто младше 18 лет, разрешат въезд в сопровождении людей, которые были полностью вакцинированы. Пройти вакцинацию надо как минимум за 14 дней до прибытия в страну.

Фото: Севилья - туристический город на юге Испании (pixabay.com)

Требование масочного режима в публичных местах остается обязательным. В том числе - на открытом воздухе. За исключением пляжей, если люди держатся на расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга. Во время прогулки по пляжу также потребуется маска.

И в Мадриде, и в Каталонии, отменили комендантский час. Бары и рестораны могут работать до 1:00 в Мадриде и до полуночи в Каталонии. Судя по заявлениям властей, Испания "технически готова" к выдаче пропуска ЕС, но еще не подключилась к общей системе.

Греция: одни из самых простых правил

Греческое правительство надеется этим летом получить около половины прежних доходов от туризма до пандемии. А если получится, то удвоить прошлогодний показатель. Въезд в Грецию разрешен для лиц, прибывающих из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также для жителей Канады, США, Израиля, Китая, Таиланда, Саудовской Аравии. Также - для туристов из Украины.

Для въезда в Грецию вакцинация не обязательна. Вместо нее на границе можно предъявить уже хорошо известные украинцам ПЦР-тесты.

Необходимо выполнить такие условия: заполнить перед поездкой анкету на специальном сайте, а уже на въезде в страну предоставить один из следующих документов: справка о вакцинации, сделанной хотя бы за 14 дней до въезда, ПЦР-тест не позже 72 часов, справка о перенесенной болезни COVID, тест на антитела, который действителен от 2 до 9 месяцев со дня выдачи.

Фото: Родос - греческий остров в восточной части Эгейского моря (pixabay.com)

Въезд гражданам Украины разрешен как через сухопутные границы и морские порты, так и через все аэропорты страны.

В Греции ношение масок остается обязательным как в помещениях, так и на улице. Дискотеки и культурные заведения пока закрыты. Максимально допустимое количество человек, которым разрешено сидеть за одним столиком в ресторанах - шесть.

К концу июня правительство страны планирует объявить 80 островов, в том числе большинство основных туристических направлений страны, "свободными от коронавируса".

Хорватия: ПЦР-тест или справка о выздоровлении

Хорватия - традиционно одна из самых популярных стран среди украинцев для летнего отдыха. По словам опрошенных РБК-Украина экспертов туристического рынка, значительная часто туров в эту страну была распродана еще в мае, а сезон отдыха в Хорватии начался с существенных скидок на туры.

Перед началом пляжного сезона в стране заявили, что ждут вакцинированных путешественников. Но также и тех, кто предоставит отрицательный результат ПЦР-теста или доказательство того, что они выздоровели от COVID в течение последних 180 дней, но не менее чем за 11 дней до прибытия.

Фото: Сплит - хорватский город с более чем 1500-летней историей (pixabay.com)

Недавно там еще раз упростили правила: теперь на въезде в страну принимать во внимание будут и те результаты ПЦР-тестов, которые были сделаны в течение 72 часов до поездки. Ранее этот временной период составлял 48 часов.

Сегодня в Хорватию из Украины можно ехать, подтвердив бронь гостиницы/виллы/апартаментов. Также на въезде нужно предъявить или ПЦР-тест, или справку о вакцинации, справку о выздоровлении от коронавирусной инфекции или тест на антиген.

Кроме того, из стран ЕС для украинских туристов летом открыты Болгария и Кипр. Ранее мы уже писали о том, что посмотреть на Кипре и по какой цене можно забронировать путевки в Болгарию в начале сезона.

Также сообщалось, какие шансы у украинцев отдохнуть в Испании этим летом.