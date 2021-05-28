От 3 тысяч за неделю: туры в Болгарию предлагают по рекордно низким ценам

Автобусных и авиатуров в курортную страну к лету становится все больше

В Болгарии с 1 июня вступают в действие новые правила въезда для украинских туристов.

Пересекать границу балканской страны можно будет при наличии одного из трех документов: сертификата вакцинации, негативного ПЦР-теста на COVID за последние 72 часа, или положительный результат тестирования в рамках 15-180 дней до поездки.

Хотя открытие для иностранных туристов объявили с 1 мая, но пляжный сезон на побережье Черного моря начинается в июне. Какие курорты в Болгарии выбрать туристам и сколько стоит отдых в первой половине июня?

Три лучших курорта Болгарии для отдыха летом

Свой рейтинг курортов балканской страны, которые стоит посетить туристам, составила директор турагентства "Мадагаскар" Евгения Мельник на странице в Instagram. Золотые пески и Солнечный берег не входят в список объектов, которые она бы выбрала для себя.

Святой Влас – на первом месте. Отправляться стоит в закрытую часть курорта, считает турагент.

Фото: В Болгарии уже ждут украинских туристов (booking.com)

"Здесь маленький городок: много зеленых лужаек, цветов, белые симпатичные домики, тихо и очень уютно. Варианты размещения - от апартаментов без питания до отелей 5* на "все включено". Здесь не будет шумных дискотек, скоплений людей на пляже. Будет уютно и душевно", — описывает она преимущества отдыха.

На втором месте - самобытный город-курорт Созополь. Он привлекает духом истории, старинными деревянными домами, уникальной церковью.

"Настоящая душевная аутентичная Болгария. Моя любовь в Созополе - море цвета лазури", — пишет турагент.

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Лечебные курорты – на третьем месте. Евгения Мельник рекомендует Албену и Святые Константин и Елена.

"Албена - закрытый комплекс с большой территорией и различными вариантами размещения. Жить можно в любом отеле, и посещать лечебные процедуры в главном корпусе. Святой Константин и Елена - это уголок леса и моря: поют птички, бегают белочки. Тихо, душевно, уютно", — рассказывает она.

Фото: Албена - популярный болгарский курорт на Черном море (uk.wikipedia.org)

Туры в Болгарию можно найти по цене от 5000 гривен с человека на 7 ночей с перелетом, отмечает турагент.

Сколько стоит отдых в начале лета

По данным сайтов туристических компаний, путевки на отдых в Болгарии сейчас предлагают по рекордно низким ценам.

Например, у туристической компании "Happy rest" можно бюджетно отдохнуть в Созополе в 2* отеле без питания в 100 метрах от пляжа за 9944 гривен за двоих с авиаперелетом 11 июня.

В Солнечном берегу самый дешевый отдых обойдется в 9320 гривен – в 3* отеле без питания с вылетом 6 июня. А в 3* отеле с завтраками в Святом Власе можно провести неделю за 10164 гривен с вылетом 4 июня.

Дешевле всего отправиться в Болгарию на автобусе: такие туры обойдутся в два раза дешевле. Например, в Созополе в 2* отеле неделю вдвоем без питания можно провести по цене от 5682 гривен за двоих с выездом 7 июня. А в 4* отеле в Солнечном берегу с завтраком – за 6553 гривен с выездом 4 июня.

Фото: Впервой половине лета украинцам предлагают выгодные по цене путевки в Болгарию (booking.com)

У компании "Piligrim" – провести неделю на курорте Албена в 4* отеле с питанием "завтраки" обойдется в 14858 гривен с вылетом 11 июня, в 3* отеле на курорте Святой Константин и Елена – в 15021 гривен с вылетом 4 июня. Отдых в отеле 5* с завтраками обойдется от 14333 гривен на курорте Солнечный берег с вылетом 6 июня, и от 16209 гривен в Святом Власе с вылетом 1 июня.

Автобусный тур в Золотые пески или в Святой Влас в 3* отель с завтраками обойдется в 7520 гривен с выездом 4 июня. А в 4* звездах можно разместиться по цене от 9064 гривен в Золотых Песках с выездом на ту же дату.

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