Гастротуры, экскурсии, сафари: лучшие развлечения во время отдыха на Кипре

Шесть локаций острова, которые стоит увидеть в путешествии

С началом пляжного сезона многие туристические страны начали конкурировать за туристов. Для этого ускоряют вакцинацию населения и смягчают карантинные ограничения.

На Кипре 27 мая объявили об смягчении карантина: с 1 июня откроются внутренние залы ресторанов и баров, а с 10 июня отменят комендантский час и разрешат работу ночных клубов.

Министр здравоохранения Константинос Иоанну сообщил, что в стране 51% людей были привиты одной дозой вакцины, а четверть населения получила полную вакцинацию. Это выводит Кипр на первое место среди стран ЕС в вопросе вакцинации.

Кипр разрешил въезд украинцам и гражданам еще 49 стран с 1 апреля. Опытные путешественники отмечают: лучшее время для экскурсий на Кипре – май и июнь. Какие локации на острове стоит посетить на отдыхе?

Шесть самых красивых мест для экскурсий на Кипре

Ларнака: старые кварталы и храмы

Ларнаку называют душой Кипра. В городе туристы гуляют вдоль моря и города по набережной Финикудес, засаженной пальмами. Она отделяет пляж от магазинов и кафе.

Фото: Старый город в Ларнаке (pixabay.com)

В Ларнаке можно увидеть старые кварталы и рыбные ресторанчики. Город подходит любителям дегустации вин, мини-круизов, дайвинга, а также – пешеходных экскурсий.

Туристам советуют посмотреть церковь Святого Лазаря, Соленое озеро, одну из важнейших мечетей мира Хала Султан Текке, построенную в честь родственницы пророка. Также обязательно стоит посетить христианскую церковь Святого Лазаря.

Фото: Мечеть Хала Султан Текке (pixabay.com)

Айя-Напа: золотой песок и дайвинг

Ближе всего в Айя-Напу добираться от аэропорта Ларнаки. Пляж на этом курорте – одна из популярных туристических достопримечательностей Кипра. Он входит в число лучших пляжей мира, поэтому неудивительно, что ему присвоена награда Голубой флаг.

Самые популярные достопримечательности курорта: мыс Греко, пляж Ланда, морские пещеры.

Фото: Мыс Греко (pixabay.com)

Кроме того, неподалеку находятся другие интересные пляжи: Нисси с золотым песком, безветренный Сэнди бей как идеальное место для отдыха с детьми, Пантаху - рыбацкая гавань. На пляжах можно заняться различными водными видами спорта, отправиться на рыбалку и понырять с аквалангом. Также на курорте предлагают походы, катание на лошадях и джип сафари на природе. Обозреватели советуют найти время и для дегустации вин.

Агиос Георгиос: базилики и пляж

Агиос Георгиос - это христианское поселение VI века, которое археологи стали изучать в середине 20 века. На месте раскопок недалеко от деревни Пегея было обнаружено поселение и портовый город, через который пролегал путь из Египта в Константинополь. Это одно из лучших мест для посещения на Кипре. Агиос Георгиос – это древние базилики, ризница, гостевой дом, двор, колодец и маслобойка.

Фото: Храм Георгия Победоносца в поселке (pixabay.com)

Отдыхать после экскурсий можно на пляже Агиос Георгиос.

Агрос: гастротуры в горы

Деревня Агрос в форме амфитеатра выросла вокруг монастыря Великий Агрос на высоте 1100 метров в горах Троодос. На месте монастыря была построена церковь, которую разрушили в 1894 году.

Фото: Деревня Агрос в горах (pixabay.com)

Это место считается одним из лучших для зеленого туризма. Кроме панорамных видов на горы и лес, туристов привлекают семейные производства (мини-фабрики) колбас и копченостей, розового масла, варенья из всевозможных продуктов – от апельсинов до оливок, фабрика сладостей, винодельни.

Туристам советуют посетить монастырь Махерас, церковь пророка Илии, горный парк приключений.

Фото: Туристам на Кипре предлагают купить варенье (pixabay.com)

Дериния: музей и фестиваль клубники

Большая деревня Дериния в районе Фамагусты на границе, разделяющей Кипр, известна как место прибытия поселенцев после Троянской войны. От курорта Айя-Напа – 12 км.

Там находится музей народных ремесел под открытым небом, где можно посмотреть, как работали сапожники, плотники, кузнецы, рыбаки и фермеры, на их инструменты.

Фото: Архитектура в Деринии (pixabay.com)

Это место известно как самый большой производитель клубники на острове. Ежегодно там проводится клубничный фестиваль, куда могут попасть туристы и попробовать разные блюда и сладости из ягод.

В деревне много византийских церквей, парк, амфитеатр, культурный центр Фамагусты со смотровой площадкой на крыше.

Какопетрия: живописные улочки для фото

Эта колоритная деревня расположена у подножия гор Троодос. Кроме мягкого климата и завораживающих пейзажей, в Какопетрию едут почувствовать самобытную атмосферу острова.

В старой части Какопетрии сохранились двухэтажные дома из глины и деревянных балок, с черепками посуды в кладке стен. Это место – сплошная инстраграм-локация: узкие улочки, цветы, деревянные балконы и ставни. В Какопетрии покупают дачи богатые киприоты.

Фото: Улочки Какопетрии (pixabay.com)

Туристам советуют прогуляться в лесу Какопетрии, сфотографироваться с двумя водяными мельницами и у "скалы для пар", побывать в местных музеях и церквях.

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