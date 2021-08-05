Гетманская столица, Канев, Корсунь: чем удивит Черкасская область туристов в этом году

Какие новинки вокруг популярных локаций появились в регионе за время пандемии

Черкасская область - один из наиболее популярных регионов Украины для экскурсионного туризма. Сюда ежегодно едут школьники и студенты, и в целом все те, кто хочет больше узнать о разных периодах истории Украины. Большинство путешественников при упоминании этого региона вспоминают чаще всего о гетманской столице Чигирине и селе Суботов.

Это родина Тараса Шевченко, родовая колыбель гетмана Богдана Хмельницкого. Тарас Шевченко родился в Моринцах, а на Чернечей горе, вблизи Канева, он похоронен.

С 1648 по 1676 годы Чигирин был резиденцией гетманов: Богдана Хмельницкого, Ивана Выговского, Юрия Хмельницкого, Павла Тетери, Петра Дорошенко, а также гетманской столицей Украинского государства.

Стихотворение "Стоїть в селі Суботові" Тарас Шевченко написал, находясь в 1845 году в селе Марьянское в семье Александра Лукьяновича.

Фото: Успенский собор в Каневе (wikipedia.org)

Впрочем, здесь есть значительно больше интересных локаций. В частности, на территории современной Черкасщины около 6 тысяч лет назад получила распространение всемирно известная Трипольская культура – одно из наиболее ярких явлений древней истории Европы.

Во времена Киевской Руси регион играл важную роль защиты южного порубежья государства. В Х–ХІІІ веках укрепленные города-крепости Воинь, Родень, Канев, Корсунь были значительными центрами ремесла, торговли и культуры. Обо всем этом можно узнать, отправившись на одну из экскурсий в регион.

Фото: Тарас Шевченко. "Богданова церковь в Суботове", 1845 год. Бумага, акварель (wikipedia.org)

Стало ли в регионе больше туристов во время пандемии

В связи с пандемией многие страны мира еще закрыты для украинцев, и много наших путешественников обратили внимание на локации в Украине, а в соцсетях массово стали распространять информацию о разных локациях с хештегом #МандруйУкраїною.

Но стало ли больше туристов на Черкасщине за последнее время? Как рассказали РБК-Украина в пресс-службе Черкасской ОГА, показатели загруженности городов в июне по сравнению с маем выросли, аналогичная ситуация наблюдается и по сравнению с показателями прошлого года.

Фото: Братская могила казаков и мирных жителей города с часовней, Чигирин (wikipedia.org)

"Что касается поступлений туристического сбора в местные бюджеты, то показатель за первое полугодие 2021 года - выше предыдущих двух лет, достигнув почти 70 тысяч гривен. Для сравнения, в 2020 году в разгар пандемии COVID этот показатель составлял 68 тысяч гривен, а в "доковидный" 2019 год - лишь 57 тысяч", - пояснили изданию в ведомстве.

Все же Черкасской области пока далеко до Львовской, Одесской и других областей в контексте потоков туристов и крупных финансовых поступлений от туристического сбора в бюджет: для привлечения гостей нужны информационные кампании, а также остро необходимо развитие инфраструктуры, признают в ОГА. Там отметили, что работают над решением этих вопросов.

По мнению Марьяны Олеськив, главы Государственного агентства развития туризма Украины, область и ее туристические локации узнает как можно больше людей, когда программа #Мандруйукраиной расскажет о Черкасщине на всеукраинском уровне.

Суботов, Холодный Яр и Гетманская столица: что изменилось на туристических локациях

Главные нововведения для туристов в Черкасской области в этом сезоне:

Село Суботов: Возле Ильинской церкви установлены смарт-таблицы на украинском и английском языках, информация для слабовидящих шрифтом Брайля, возможность по QR-коду загрузить фото, информацию, аудиогид.

Загородная резиденция Богдана Хмельницкого: смарт-таблица, информационный пилон, возможность по QR-коду скачать фото, информацию, карта локаций туробъект в часе езды от Суботова. Возле резиденции установлены лавочки в этностиле.

Три колодца, Матронинский монастырь, Гайдамацкий став - смарт-таблицы.

Чигирин, музей Богдана Хмельницкого, Холодный яр, Дуб Максима Зализняка - смарт-таблицы.

Канев - информационный пилон.

Также уже есть мобильное приложение "Подорожуй Черкащиною", где собрана основная информация о почти 200 туробъектов региона.

Фото: Резиденция Богдана Хмельницкого (wikipedia.org)

Ранее стало известно, что в Украине создадут новые туристические маршруты.

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