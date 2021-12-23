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Атмосфера истории и захватывающие пейзажи. Названы самые желанные страны для поездок в 2022 году

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Четверг 23 декабря 2021 12:32
Атмосфера истории и захватывающие пейзажи. Названы самые желанные страны для поездок в 2022 году Фото: Венеция, Италия (unsplash.com/daniel-corneschi )
Автор: Евгения Тугушева

Возглавила рейтинг Италия, которая сейчас закрыта для туристов из Украины

Американский сервис ESTA составил свой рейтинг самых желанных направлений для посещения в 2022 году. Об этом сообщается на сайте компании.

Среди известных исторических достопримечательностей, захватывающих пейзажей и древних руин есть много самых разных мест во всех уголках мира, которые хотят посетить туристы, отмечается в рейтинге.

Команда ESTA составила список желаемых для посещения стран на основе анализа данных более 100 статей и списка пожеланий и упоминания на сервисе. Абсолютным победителем рейтинга стала Италия. У нее оказалось более 67% упоминаний на сервисе.

Второе место по популярности занимают США (56%), а на третьем оказалась Великобритания (55%).

Отметим, Италия сейчас закрыта для туристов из Украины. С 16 декабря 2021 года все путешественники из нашей страны не смогут въехать туда по "несущественным" причинам. Исключение составляют только те, кто едет с целью учебы, лечения, посещения родственников и так далее.

10 самых популярных стран для посещения в 2022 году:

  1. Италия
  2. США
  3. Великобритания
  4. Франция
  5. Австралия
  6. Исландия
  7. Япония
  8. Китай
  9. ​​​​​​​ Греция
  10. ​​​​​​​ Перу

Атмосфера истории и захватывающие пейзажи. Названы самые желанные страны для поездок в 2022 году

Фото: Париж, Франция (unsplash.com/fabien-maurin)

Также в компании составили отдельный список городов, которые хотят посетить туристы в 2022 году. В списке локаций: Париж, Венеция, Нью-Йорк, Лондон, Рим, Токио, Гиза, Барселона, Афины, Кейптаун и Бали.

Напомним, ранее мы писали, Европейский совет по путешествиям прогнозирует постепенное подорожание перелетов.

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