От Мадрида до Дубая: названы самые популярные направления путешествий в уходящем году 

Поездки в ОАЭ оказались самыми популярными среди туристов

Сервис Forward Keys опубликовал рейтинг самых популярных направлений 2021 года. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Данные рейтинга проводились на основе отслеживании тенденций авиакомпаний и туризма в режиме реального времени.

Возглавил рейтинг Дубай, а в тройку популярных направлений вошли Канкун и Стамбул.

Стоит отметить, что на результаты рейтинга повлияли карантинные ограничения, которые страны ввели из-за пандемии и распространения нового вида штамма "Омикрон". Также интересно, что в список популярных направлений вошли только два города в Европе — Лондона в Великобритании и Мадрид в Испании.

Фото: Возглавил рейтинг Дубай (unsplash.com/sascha-bosshard)

10 самых популярных направлений 2021 года

1. Дубай (ОАЭ).

2. Канкун (Мексика).

3. Стамбул (Турция).

4. Нью-Йорк (США).

5. Майами (США).

6. Париж (Франция).

7. Доха (Катар).

8. Лондон (Великобритания).

9. Каир (Египет).

10. Мадрид (Испания).

Напомним, ранее мы писали, про рейтинг самых желанных направлений для посещения в 2022 году.