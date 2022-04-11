В оккупации с первого дня. Как переживает войну заповедник Аскания-Нова на Херсонщине

Аскания Нова – знаменитый украинский заповедник в южных степях Украины. Его знают практически все – и дети, и взрослые. Это важное туристическое направление Херсонской области, которое включают во множество экскурсионных маршрутов по региону.

За прошлый год в заповеднике побывали 117 тысяч туристов. На 2022-й здесь были еще более амбициозные планы. Однако все планы нарушила война и вторжение России, а часть Херсонской области оказалась в оккупации.

TRAVEL РБК-Украина узнавали, как живет легендарный парк во время войны и как можно помочь знаменитой туристической локации.

От поместья до первого заповедника в стране. Кто основал Асканию-Нову

Все началось с того, что в 19 веке здесь построил себе имение состоятельный промышленник Фридрих Эдуардович Фальц-Фейн. Он очень любил природу и сам исследовал ее. Кроме предпринимательства, Фальц-Фейн заложил основы современного заповедного дела нашей страны и стал одним из первых экологов-практиков. Первые исследовательские работы начались в регионе еще в 30-х годах прошлого столетия.

Благодаря организованной в 1899 году экспедиции к Джунгарской Гоби в Асканию-Нову доставили первых в Европе лошадей Пржевальского. А в 1898 году Фальц-Вейн завещал свои 600 гектара степи и заложил дендрологический парк площадью 28 гектаров.

Видео: Туристические локации Херсонской области (youtube.com/Херсонщина Туристична)

Официальной датой основания заповедника считается 8 февраля 1921 года. Тогда дом Фальц-Фейна Аскания-Нова Днепровского уезда и смежное имение Дорнбург объявили государственным степным заповедником. В 2022 году Аскании Новой исполнился 101 год.

Но если углубиться в историю, то станет понятно, что заповедник формально создали еще раньше. Так, в 1919 году Аскания-Нова была объявлена первым государственным народным парком "Цапли". Но название не прижилось, и даже на обложках научных изданий этого учреждения в скобках продолжали писать "Аскания-Нова".

К середине 1960-х годов площадь уже составляла 11054 гектара - она была самым крупным в Европе заповедным степным участком. Дендрологический парк в начале 70-х годов ХХ века составлял более 160 га, а зоопарк с полувольным содержанием животных из 100 гектаров разросся до 23 квадратных километров.

Известный немецкий исследователь дикой природы Бернхард Гржимек посетил в 60-х годах Асканию-Нову и широко разрекламировал наш природный рай в западной прессе. Также в 1980-х здесь побывал легендарный британский зоолог и писатель Джеральд Даррелл.

Барон Эдуард Александрович Фальц-Фейн (1912-2018), меценат и потомок основателя заповедника, долгие времена заботился о восстановлении заповедника.

Видео: Загадки уникального биосферного заповедника Аскания-Нова (youtube.com/https://www.youtube.com/Мир Наизнанку)

Сегодня биосферный заповедник "Аскания-Нова" носит имя Фридриха Эдуардовича Фальц-Фейна и сохраняет крупнейшую в Европе типчаково-ковыльную степь. Такие степи подлежат сохранению и изучению по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера".

И сегодня в заповеднике на постоянной основе проводят масштабные научные исследования. Здесь действует сектор экологической образовательно-воспитательной работы и лаборатория сохранения многообразия диких животных.

Весна – лучшая пора для посещения парка: здесь буйно расцветает зелень, а у животных и птиц появляется потомство, за которым интересно наблюдать. В заповедную зону с зимовки слетаются птицы: за ними любят "охотиться" фотографы-анималисты.

Деньги на счетах "зависли", а доставить еду было невозможно

Херсонская область вместе с заповедником оказались в оккупации с первого утра войны. Уже 24 февраля животные и персонал моментально остались без поставки питания и лекарств: их просто невозможно было доставить в заповедник. Начало весны парк встретил без кормов, топлива, сельскохозяйственной техники и всех необходимых ресурсов.

Запасы еды и топлива в "Аскании" были только до конца зимы, рассказывает в комментарии РБК-Украина представительница парка Татьяна Старовойтова.

На 2022 год в бюджет заповедника уже заложили более 50 млн грн. На весну должны были провести новые тендерные закупки, но не успели из-за внезапного нападения оккупанта.

"Поскольку областной центр, Херсон, где открыт счет предприятия, также оказался в затруднительной ситуации, до парка фактически доходят лишь отдельные статьи расходов. Это оплата заработной платы сотрудникам и расходы на коммунальные услуги. Другие средства, "зависшие" на счете, не могут использовать из-за блокировки банковских операций", — рассказывает собеседница.

Фото: Джеральд Даррелл в заповеднике "Аскания-Нова", 1985 год (uk.wikipedia.org)

При этом Аскания — это не только парк, который по большей части знают посетители. Это еще и огромная степь, замечает Татьяна:

"Сейчас начинается период, когда мы активно готовимся к сенозаготовительной кампании, необходимой для содержания животных. А для этого нужно топливо, запчасти для техники и другие ресурсы, которых пока нет", — рассказывает она о критическом состоянии дел в парке.

На корм для животных нужно 80 000 гривен в месяц

С самого начала войны заповедник точечно поддерживали друзья, волонтеры и ученые: они активно поднимали вопрос о состоянии парка среди сообщества. Информационная кампания с призывом помощи и привлечения благотворительных фондов немного спасли ситуацию. Заповеднику сегодня присылают преимущественно частные переводы – от 20 до 5000 гривен. На эти деньги закупают корм и топливо.

Со временем заповедник уже смог адаптироваться к новым условиям и наладил поставки из соседних сел, которые также находятся в оккупации, но где еще есть запасы некоторых продуктов.

"Все находится рядом, что удобно и очень спасает, ведь цепи логистики с началом войны прервались", — говорит Татьяна Старовойтова.

Фото: Находясь в оккупации с первого дня вторжения России, Аскания-Нова нуждается в средствах на корм для животных (facebook.com/AskaniaNovaZapovednik)

По словам сотрудников парка, продержаться надо до первых летних месяцев, когда появится урожай. Летом персонал уже самостоятельно занимается выращиванием овощей, необходимых для кормления животных. Значительная часть животных парка – в свободном выпасе в степи. Благодаря появлению свежего корма – зеленой траве весной – переживать тяжелый период стало значительно легче.

На одну неделю жизни животных в Аскании требуется до 3 тонн зерновых культур и дополнительно – овощи. На корма за семь дней тратят примерно 20 000 грн, то есть около 80 000 грн в месяц.

"Когда прозвучали первые взрывы и небо запылало, все сотрудники как один вышли на работу"

В заповеднике сегодня работает 268 человек. Первую неделю здесь работали в кризисном режиме. Делали лишь крайне необходимую работу, но выходили на рабочие места все без исключения, говорит РБК-Украина Татьяна Старовойтова.

"Животным все равно нужен уход, поэтому мы работаем, как раньше. Однако часто приезжают российские военные. Проверяют документы. Раз в неделю осматривают территорию и технику, которая у нас есть", — рассказывает она.

Фото: Заповедник пережил две мировые войны, и сейчас страдает от вторжения России (facebook.com/AskaniaNovaZapovednik)

Впрочем, в Аскании были тяжелые времена и ранее — заповедник пережил уже две мировые войны. Руководство в восторге от того, как работники относятся к своей работе в такое трудное время.

"Даже с самого утра, 24 февраля, когда прозвучали первые взрывы, и небо на горизонте запылало, все работники как один вышли на работу. Они накормили животных и выполнили всю хозяйственную работу, и только потом вернулись в свои дома", — говорит Татьяна Старовойтова.

Еще одна опасность – пожары из-за умышленных поджогов

Кроме военных действий и обстрелов, опасность для степи также представляют пожары. За последние годы резко снизилась устойчивость экосистемы к этому фактору. Высокая вероятность пожаров сохраняется именно в весенне-летний период, поясняют в парке.

"Среди причин - умышленные поджоги на соседних территориях и переход огня в заповедные массивы. Поэтому в условиях оккупации и отсутствия пожарной техники и бригад, могут пострадать большие территории, а вместе с ними и животные, которые живут в степях. Национальная экологическая сеть входит в Панъевропейскую экосеть. Поэтому ее сохранение должно рассматриваться европейским научным сообществом", — говорит собеседница из заповедника.

Фото: Степи заповедника Аскания-Нова летом (wikimedia.org)

Поскольку большинство животных находятся в полусвободных условиях, наблюдать за их реакцией на боевые действия крайне сложно. Всего в парке насчитывается более 1000 диких копытных животных и более 2000 видов птиц.

Впрочем, вопрос эвакуации животных Аскания-Нова даже не рассматривает. Дело в том, что здесь проживают много животных и птиц, которых просто невозможно куда-то вывезти физически. Кроме того, заповедник населяют в основном "свободные" животные, которые никогда не жили в клетках. Поэтому для них это будет травматичным и причинит стресс, говорят в администрации заповедника.

Как помочь заповеднику "Аскания-Нова" во время войны

Пока единственным реальным механизмом помощи к восстановлению транспортной логистики остается постоянный перевод средств. По реквизитам ниже каждый может перечислить любую сумму для содержания животных.

Старовойтова Татьяна Викторовна: 5168 7573 9035 4795, ПриватБанк.

PayPal account: starovoitovatetana@gmail.com

Переводы в иностранной валюте на счет Украинской Природоохранной группы UNCG – по ссылке с примечанием "помощь для заповедника "Аскания-Нова".

Напомним, ранее мы писали, как в Киеве спасают животных во время войны.

Также сообщалось, что животным в известном парке Беремицкое на Черниговщине нужна помощь.