От взрывов содрогалась земля. Как переживают войну дикие животные в известном украинском заповеднике

Парк Беремицкое на Черниговщине снова открылся для посетителей

Война разрушает жизни не только людей, но и животных. С самого начала боевых действий в Украине под риском оказались тысячи зверей в зоопарках, национальных парках и приютах.

Отрытый несколько лет назад парк природы Беремицкое на Черниговщине - первый природный парк страны европейского формата. Здесь люди могут гулять в природной среде и наблюдать за жизнью животных в реальных условиях.

Косули, лоси, дикие лошади, табуны тарпанообразных лошадей и туроподобных коров – те, кого можно рассмотреть в открытом пространстве. Здесь проживают краснокнижные сайгаки и дикие кошки, которых можно увидеть в вольерах.

Однако война России против Украины все изменила: на протяжении всего марта животные были под обстрелами, а работники парка вынуждены искать средств на их существование.

TRAVEL РБК-Украина рассказывает, как переживают войну дикие животные в известном заповеднике и как им можно помочь.

Заповедная зона и природный комплекс на Черниговщине

Парк расположился вдоль берегов Десны в Черниговском Полесье на окраине села Беремицкое, откуда и происходит его название. Парк открыли для посетителей e 2017 году в рамках международного проекта Rewilding Europe, который призван восстановить уникальные природные экосистемы Европы.

Беремицкое находится в 60 километрах от Киева. Уникальный природный комплекс должен был стать локацией развития экотуризма и научно-просветительской деятельности и устойчивого развития региона. Территория парка достигает около 500 га.

Основная часть парка - заповедная зона. Именно здесь раскрывается уникальность дикой природы. С 20-метровой башни открывается панорама на весь парк.

Лесная часть парка перетекает в черно-ольховое болото, где водятся вепри и лоси. Болото перетекает во влажные луга, над которыми кружат соколы и орлы. На берегах единственной в Украине реки с естественным гидравлическим циклом (без дамб) пасутся краснокнижные черные аисты и кулики-сороки.

Видео: Парк природы Беремицкое в Черниговской области (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Через тесное знакомство с миром растений и животных, здесь есть возможность почувствовать личную ответственность за будущее природы. На территории парка есть конюшни, мини-зоопарк с животными с разных континентов и современный музей "Диких котов", в котором проживают лесные коты и рыси.

Трудные времена. Животных из Беремицкого не эвакуировали

Как пережил этот месяц парк природы Беремицкое и его жители, нам удалось выяснить, пообщавшись с его работниками. РБК-Украина связывалось с парком в конце марта, когда еще пригород Киева страдал от непрекращающейся агрессии российских войск. Чернигов за 90 километров и Залесье за 60 километров – места ближайших к парку боевых действий.

Уход за всеми животными даже в мирное время требует немало физических усилий, говорят сотрудники парка.

Сейчас парк переживает тяжелые времена. Активные боевые действия происходили здесь с обеих сторон парка лишь за десятки километров, и все звуки были хорошо слышны его обитателям. Все мы знаем судьбы диких животных зоопарка Фельдмана в Харькове или других парков, пострадавших от внезапных массированных атак. Из-за нехватки транспорта и возможностей, не всех удалось спасти, а многих животных просто отпускали на волю.

Фото: Название парка происходит от топонима села, которое расположено рядом (Ольга Орехова/для РБК-Украина)

Большинство сотрудников парка "Беремицкое" смогли эвакуировать из Чернигова и ближайших городов. Они переехали непосредственно в парк, ведь условия позволяют там проживать. Остальные административного персонала удаленно в разных уголках Украины и мира.

Сейчас прямая опасность частично миновала. Пока можно выдохнуть, поскольку эвакуация такого количества животных, среди которых тонны волы или семьсоткилограммовые лоси, требуют специального транспорта: непростая задача. Да и угроза остается постоянно.

"Животные во время обстрелов убегают в разные стороны, кто-то может не вернуться"

Сотрудница Беремицкого Анна Зенченко во время войны находится непосредственно в парке. В комментарии РБК-Украина она говорит, что вражеская авиация и дроны долетали до парка, а земля время от времени содрогалась от взрывов.

"Большинство животных постепенно адаптировались и уже меньше подвергаются стрессу, совсем не как раньше. Впрочем, все зависит от расстояния и громкости взрывов", — говорит Анна.

Фото: Животные в парке Беремицкое очень чувствительно реагируют на обстрелы (facebook.com/beremytske)

Каждый зверь, как оказалось, воспринимает опасность по-своему. Так, польские лошадки и муфлоны - более стрессоустойчивые. В отличие от сайгаков, ланей и рысей, последние каждый раз внимательно прислушиваются и реагируют очень нервно, испуганно убегая в разные стороны.

Муфлоны прячутся по оврагам. Рыси и лисы ищут поддержку у людей как никогда и подходят ластиться. Но при этом крошечные польские лошадки на взрывы практически никак не реагируют.

"Сердце болит за каждого. Страшно и горько"

Многие животные в парке Беремицкое не боятся, и с ними можно найти общий язык довольно легко, но с некоторыми зверями – намного сложнее. С весной в парке появилось много молодняка. Поэтому в случае опасности родители защищают свое потомство.

Так, работники говорят, что с туроподобными и с вепрем нужно вести себя очень осторожно, ведь эти животные подсознательно могут становиться агрессивными к другим видам животных или людям.

Фото: Животные в парке нуждаются в комплексном питании до момента, пока не будет нового урожая (facebook.com/beremytske)

В случае громкого удара мать животного может убежать от малыша и не вернуться. Но в парке надеюсь на лучшее. "Звезды" парка, лоси Аслан и Ева, стрессоустойчивы и неплохо держатся. Хотя обычно дикие лоси забиваются куда-то глубоко в леса и болота, рассказывает сотрудница парка.

"Сердце болит за каждого. Страшно и горько. Будем рядом с ними, что сможем делать - сделаем. Главное, чтобы война быстрее закончилась", — говорит Анна.

Парку нужно 35 тонн свеклы, 3 тонны яблок и 7 тонн моркови

Из-за проблем с пополнением кормовых запасов, парку пришлось внести изменения в рацион животных. Например, в ежедневном питании рыси стало больше курятины, чем других видов мяса. Некоторым животным увеличили часть в рационе свеклы и уменьшили количество моркови. Но ситуацию частично спасает весна - природные зеленые корма вскоре будут буквально под рукой.

Все работники, от которых зависит жизнь животных - специалисты по уходу за животными, технические работники и другой персонал для обслуживания жизнедеятельности - даже в разгар войны находятся на своих местах. На днях в Беремицком заявили, что снова принимают посетителей, а для переселенцев действуют скидки.

Фото: Недавно парк Беремицкое снова открылся для посетителей (facebook.com/beremytske)

В то же время в парке есть потребности в закупке и завозе фруктов и овощей, которые нужны, пока не будет нового урожая. Как рассказали РБК-Украина, для лучшего обеспечения парка нужно 35 тонн свеклы, 3 тонны яблок и 7 тонн моркови.

Парк финансируется преимущественно советом Фонда. Из украинских организаций, заповедник поддержали благотворительная организация UA Animals, которая собрала на нужды животных 50 000 грн. Также помогают постоянные посетители, которые поддерживали парк и в мирное время. Впрочем, новые потребности появляются постоянно. Помочь можно, приобретя корм или сделав взнос на счета организации.

Как помочь парку Беремицкое во время войны

Для пожертвований из Украины/For donations from Ukraine:

БО "БФ "БКРЕМИЦКОЕ БИОСФЕРА"

RU 55322313 0000026009000025793 АО "Укрэксимбанк" (г. Киев) Код ЕГРПОУ 39961727

Для международных пожертвований / For international donations:

Beneficiary: БО "БФ "БЕРЕМИЦЬКЕ БИОСФЕРА"/Charitable Organisation “CF “Beremytske Biosphere”

BANK DETAILS

ID code: 39961727

Acc. No. UA553223130000026009000025793

Bank: JSC “UKREXIMBANK“, Kyiv, Ukraine.

Address: 11 b, Bulvarno-Kudryavska str., Kyiv 04053, Ukraine

SWIFT: EXBS UA UX

Correspondent Bank: Deutsche Bank AG, Frankfurt am Main, Germany

SWIFT: DEUT DE FF

Страница парка: https://www.facebook.com/beremytske

Напомним, ранее мы писали, как спасают лошадей и других животных в Киеве во время войны.