"Одной лошадке нужно 18 кг корма в сутки". Как спасают животных в Киеве во время войны

Животные на Лесном масиве ежедневно нуждаются в финансовой помощи на корм и уход

Из-за войны России против Украины десятки тысяч животных остались брошенными, погибли или значительно пострадали во время обстрелов. Немало животных остаются без помощи в зоопарках, национальных парках и приютах. Впрочем, многих из них спасают волонтеры.

Редакция TRAVEL РБК-Украина побывала на конюшне в Киеве, где живут лошади, пони, овцы и другие животные. Владельцы многих из них выехали из Киева, спасаясь от войны. Волонтеры и работники конюшни пытаются найти деньги, чтобы прокормить всех животных.

Фото: На левом берегу Киева живут животные, которые ежедневно нуждаются в корме (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

"Корм стоит от 300 гривен до 15 тысяч гривен за мешок"

Машина территориальной обороны Лесного массива забирает меня утром из дома, потому что добраться даже соседних районов в Киеве пока проблематично. Мы отправляемся к лошадкам, пони, овцам и другим животным, которым пришлось остаться в городе, вблизи которого идут бои.

Тренер Ольга Ревенко выводит коня Камелота на манеж побегать вместе с пони Тошей. Когда начались первые взрывы, он нервничал, бил копытом в леваду и повредил ногу. Вместе с пони они носятся кругами, и Оля заботливо спрашивает: "Что не болит уже ножка?".

Фото: Когда начались первые взрывы, конь нервничал, бил копытом в леваду и повредил ногу. Теперь его выпускают, чтобы разрабатывать ее (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

"Конечно, животные сначала нервничали, — рассказывает Ревенко. — Сейчас уже привыкли и не реагируют на канонаду".

При этом именно в этот день, когда мы общаемся (в конце марта - ред.), на Лесном довольно шумно – постоянно слышны звуки взрывов за городом. Но лошади и другие животные не замечают звуков войны, ведут себя так, словно ничего необычного не происходит.

У Pony club есть две конюшни в Киеве. Та, что на Ипподроме, действует уже 10 лет. Вторая, на Лесном, – 2 года. Всего в клубе 17 собственных лошадей и 9 частных, для которых снимают место в стойле.

Фото: В рационе лошадей, коз, овец и пони должны быть свежие овощи и фрукты, которые лежат горками в конюшне (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

"Одному коню нужно 15 килограммов сена в сутки и от 2 до 6 килограммов каши или мюслей, — делится инструктор Ольга. — Корм стоит от 300 гривен самый дешевый и до бесконечности. Я видела ценник в 15 тысяч гривен за мешок. А у нас – 17 лошадей, вот и считайте, сколько денег нужно".

Фото: Одному коню нужно 15 килограммов сена в сутки и от 2 до 6 килограммов каши или мюслей (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

"Первое, что будем делать, — это спасать лошадей, а после этого уже куда-то бежать"

Владельцы лошадей, снимающих место на конюшне, из-за войны и боевых действий почти все разъехались.

"Это в основном девушки 16-18 лет. Они поехали с началом боевых действий, — говорит Ревенко. — Но они, конечно, стараются покупать и как-то передавать корм для своих питомцев".

Фото: Владельцы лошадей, арендующих место в конюшне, выехали из Киева из-за боевых действий (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Кроме того, в рационе лошадей, коз, овец и пони есть свежие овощи и фрукты, которые лежат аппетитными горками в конюшне.

При мне к животным приходят в гости местные жители с детьми. Они подкармливают питомцев конюшни и получают положительные эмоции, общаясь с животными.

Фото: К животным приходят в гости местные жители с детьми (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Относительно безопасности во время воздушных тревог Ольга говорит, что рядом с ними есть хранилище, но сотрудники конюшни к нему не спускаются.

"Первое, что мы будем делать, — это спасать лошадей, — говорит тренер. - Как? Просто выпускать. А после этого уже куда-то бежать. Потом будем ловить лошадей, а потом получим маленьких дубайчиков и клейрмончиков (на свободном пространстве лошади начнут размножаться, и родятся жеребятка у лошадей Дубая и Клейрмона, — ред.)".

За то, что лошади могут потеряться, если их выпустить, рабочие конюшни не волнуются. Они рассказывают, что когда за лошадьми хорошо ухаживают, они хорошо себя чувствуют дома, то сами возвращаются. Обычно лошади сначала побегут, но потом остановятся и вернутся домой, потому что там их кормят, и именно там им хорошо.

Фото: Лошади, пони, овцы и другие животные, которым пришлось остаться в городе, вблизи которого идут бои, ждут помощи (Катерина Колонович/для РБК-Украина)

Кстати, если вы в ближайшее время соберетесь посетить конюшню, то сможете увидеть новых самых маленьких жильцов. Потому что у камерунских коз буквально на днях родились козлята.



Животные нуждаются в помощи на корм и уход за ними. Просим всех, кто имеет такую возможность, пожертвовать средства на обеды для воспитанников конюшни.

ООО ПОНИ-КЛУБ

Код получателя: 36124819

СЧЕТ ПОЛУЧАТЕЛЯ: UA783052990000026000005008947

Название банка: "АО КБ Приватбанк"

Напомним, впервые в своей истории село в Лихтенштейне собрало рекордную сумму для помощи украинцам.