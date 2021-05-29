Перед началом сезона: украинцам сообщили важные детали о въезде в Хорватию

Хорватия - одно из первых европейских направлений, отменивших большинство ограничительных мер после решения открыться для туристов из ЕС, США и других. В Хорватию в новом сезоне отпусков можно ехать и украинским туристам.

Всем иностранным путешественникам разрешен въезд в Хорватию при условии, что они имеют свидетельство о вакцинации или предоставят отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19. Вместо этого также подойдет справка о том, что турист вылечился от коронавирусной инфекции.

Ситуация с COVID и вакцинацией в Хорватии

Теперь возможность добраться до Хорватии зависит от ограничений на поездки и правил отдельных стран, сообщает SchengenVisaInfo.com. Значительную часть доходов страны составляет туризм.

Хорватия резко завершила сезон в прошлом году из-за всплеска COVID на курортах.

Издание цитирует заявление министра туризма Хорватии Николы Брянца: он отметил, что во избежание повторения прошлогодней ситуации, надо соблюдать все меры безопасности, ведь в 2020 году посетители игнорировали правила социальной дистанции на пляжах и в барах, что привело к стремительному увеличению случаев COVID-19.

Фото: Загреб, Хорватия (pixabay.com)

Один из пиков заболеваемости COVID в Хорватии произошел в декабре 2020 года: тогда в стране регистрировали по 3-4 тысячи заболевших в сутки. Позже ситуация улучшилась, а в апреле 2021-го цифры снова выросли: регистрировали около 2-3 тысяч заболевших ежедневно. Сегодня, как утверждается в официальных данных, ситуация с заболеваемостью стабильная: каждый день выявляют не более 300-400 случаев в день.

По данным One World Data, по состоянию на конец мая полную вакцинацию в стране прошли 424 тысячи людей, что составляет 10,4% населения Хорватии. Согласно заявлениям властей, в стране активными темпами продолжается вакцинация сотрудников туристической сферы.

Правила въезда в Хорватию: что нужно знать

Накануне на некоторых сайтах стали появляться сообщения о том, что Хорватия якобы пока закрыта для туристов. Тем не менее в это же время представители многих туристических фирм продолжали ездить в информационные туры в эту страну.

Украинские туристы уже тоже настроились на отдых в Хорватии, и спрос на туры в эту страну уже заметен, говорит в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

Фото: Многие туры в Хорватию уже распроданы, отмечают в туркомпаниях (pixabay.com)

"Спрос на Хорватию есть – уже много туров распродано. Хорватия - это страна, которая почти всегда сама продается (не требует рекламы - ред.). Сейчас там еще немного прохладно, но сезон точно стартует с начала июня", — подчеркивает эксперт.

О том, что страна готова принимать туристов, говорят и в ответ на запрос РБК-Украина в консульском отделе Посольства Украины в Республике Хорватия.

"Информируем, что Хорватия не является закрытой для туристов. Штаб гражданской защиты Республики Хорватия каждые две недели принимает новое или продолжает действующее решение об условиях въезда в страну, в зависимости от эпидемической ситуации в Хорватии и в мире.

В частности, согласно пункту 8 Решения Штаба гражданской защиты РХ разрешен въезд в страну лицам, которые путешествуют с туристической целью при наличии документального подтверждения об уплате отеля/апартаментов, или подтверждение о собственности жилья или яхты в Хорватии", — пояснили в ведомстве.

Фото: В Хорватию можно ехать на основе одного из документов, подтверждающих здоровье (pixabay.com)

Правила карантина могут обновиться к началу лета

В Посольстве добавили, что существует также перечень документов, один из которых нужно предъявить дежурному эпидемиологу на въезде в Хорватию для доказательства, что турист не болеет COVID (ПЦР-тест, тест на антиген), или уже переболел, или вакцинирован двумя дозами вакцины, которые признает ЕС. Такая информация доступна на информационных страницах Посольства, а также на странице МВД Хорватии.

"Очередное решение (о карантинных мерах - ред.) ожидается к 31 мая, но оно скорее будут касаться открытия ресторанов и кафе в Хорватии, разрешения на сбор большего количества лиц. Ведь туристам уже разрешен въезд и предоставлена ​​возможность выбрать удобный документ для подтверждения состояния своего здоровья", — отметили РБК-Украина в консульском отделе Посольства.

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