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"Много туров уже распродано": сколько стоит отдых с началом пляжного сезона в Хорватии

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Вторник 25 мая 2021 07:35
"Много туров уже распродано": сколько стоит отдых с началом пляжного сезона в Хорватии Фото: Гавань в Дубровнике, Хорватия (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Для поездки достаточно ПЦР-теста и бронирования жилья

С приближением летнего сезона отпусков одна из популярных европейских туристических стран основательно готовится принимать иностранных гостей после года ограничений на поездки.

В Хорватии установят несколько станций ПЦР-тестирования, чтобы иностранные путешественники могли получить доступ к тестам, которые им понадобятся, чтобы вернуться в свои страны.

"Хорватия - одно из первых европейских направлениий, которое уже применяет более широкие критерии для туристических посещений. Те же, которые вскоре должны быть применены в ЕС", - передает слова министра туризма Николины Брняц издание travelpulse.com.

Хорватия уже в основном вновь открыла районы вдоль побережья Адриатического моря для иностранных туристов, что сделало ее одной из первых стран Европы, которая отменила большинство своих мер по COVID-19, отмечают в статье.

При этом настроения среди туристических работников на местах оптимистичны – они устанавливают шезлонги, открывают бары на пляже и восстанавливают полноценную работу ресторанов и отелей.

Полетят ли украинцы в Хорватию летом

Хорватия - страна с богатым культурным наследием, расположенная на стыке Центральной и Юго-Восточной Европы, стала сильно зависеть от доходов от международного туризма, которые обычно составляют около 20% ВВП страны.

Уровень инфицирования COVID в Хорватии снижается, а вакцинация набирает обороты. Приблизительно 80 000 туристических работников страны получают вакцину от COVID в приоритетном порядке. По прогнозам, около 50% населения Хорватии из 4 млн человек будут полностью вакцинировано к середине лета.

&quot;Много туров уже распродано&quot;: сколько стоит отдых с началом пляжного сезона в ХорватииФото: Отель в Хорватии (booking.com)

Хорватия разрешает въезд туристам из большей части Европы, а также из США и других стран, не входящих в ЕС. При этом реальное количество иностранных гостей в этом году во многом будет зависеть и от правил в странах проживания путешественников.

Впрочем, украинцы уже настроились на отдых в Хорватии, и спрос на туры в эту страну уже заметен, говорит в комментарии РБК-Украина директор туристической компании "Аполло-тур" Андрей Демура.

"Спрос в Хорватию есть – уже много туров распродано. Хорватия - это страна, которая почти всегда сама продается (не требует рекламы - ред.). Сейчас там еще немного прохладно, но сезон точно стартует с начала июня", - подчеркивает эксперт.

Он отмечает: ни карантина, ни новых карантинных ограничений в Хорватии не появилось.

"По Хорватии ничего дополнительного не нужно. Въезжаем, как в прошлом году: с негативным ПЦР-тестом Достаточно забронировать жилье", - говорит специалист.

Правила въезда в Хорватию для туристов

Согласно информации на сайте министерства внутренних дел Хорватии, туристам для отдыха в стране нужно предъявить доказательства оплаченного проживания: в отеле, лагере, частных апартаментах, на судне или другом виде туристического жилья.

&quot;Много туров уже распродано&quot;: сколько стоит отдых с началом пляжного сезона в Хорватии

Фото: Отдых в Хорватии всегда популярен среди украинцев (pixabay.com)

В таких случаях въезжать в страну можно с такими справками об отсутствии COVID:

- отрицательный ПЦР или экспресс-тест на антиген - RAT на SARS-CoV-2, которые не должны быть старше 48 часов (считая с момента взятия мазка до прибытия в пункт пересечения границы);

- если человек вылечился от COVID-19 (имеет медицинское свидетельство или положительный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген) и был вакцинирован по крайней мере одной дозой вакцины, он освобождается от ПЦР или экспресс-теста на антиген в течение последующих 6 месяцев.

- положительный результата ПЦР или экспресс-теста на антиген, подтверждающего, что турист вылечился от COVID-19, которые были проведены в предыдущие 180 дней, но больше 11 дней с даты прибытия в пункт пересечения границы или при предъявлении справки о выздоровлении от врача;

- провести ПЦР или экспресс-тест на антиген можно сразу по прибытии в Республику Хорватия (за свой счет) с обязательством оставаться в самоизоляции до получения отрицательного результата теста. Если тестирование не может быть проведено, степень самоизоляции определяется сроком на 10 дней.

Сколько стоит отдых в Хорватии в июне

Мы проверили, сколько стоит недельный отдых на двоих в Хорватии с авиаперелетом и питанием "завтраки" от ведущих туристических компаний Украины на даты с 1 июня и выбрали самые низкие цены.

&quot;Много туров уже распродано&quot;: сколько стоит отдых с началом пляжного сезона в Хорватии

Фото: Пляж в Хорватии (booking.com)

Например, у туристической компании "Пилигрим" неделя в 3* отеле на курорте Омиш обойдется в 26 052 гривны с вылетом 3 июня, в 4* в Водице – от 29 070 гривен, в 5* на курорте Цриквеница – от 41 061 гривен с вылетом 2 июня.

У компании "Happy Rest" в 3* отеле на курорте Умаг можно провести неделю по цене 23 884 гривен с вылетом 2 июня, в 4* на курорте Макарская – от 24 727 гривен на следующий день, в 5* - в Умаге – от 46 869 гривен на 2 июня.

У сети агентств "Farvater" 7-дневный отпуск в 3* отеле в Трогире обойдется в 24 485 гривен с вылетом 3 июня, в 4* отеле в Макарска – в 24 727 гривен с вылетом на ту же дату, в 5* в Водице – от 35 422 гривен на 3 июня.

Напомним, мы писали, какой курорт Кипра выбрать для отдыха на море.

Также мы рассказывали про лучшие курортные страны, куда можно ехать без ПЦР-тестов.

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