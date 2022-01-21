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Яркие локации для Instagram: названы самые красивые пятизвездочные отели в мире

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Пятница 21 января 2022 18:01
Яркие локации для Instagram: названы самые красивые пятизвездочные отели в мире Фото: отель Burj Al Arab в Дубай назван самым красивым пятизвездочным отелем в мире (facebook.com/burjalarab)
Автор: Евгения Тугушева

Пользователи отметили Burj Al Arab почти 2,5 млн раз, что стало абсолютным рекордом

Знаменитый отель Burj Al Arab в Дубай назван самым красивым пятизвездочным отелем в мире, достойным социальной сети Instagram, сообщает The National.

Рейтинг составил онлайн-ресурс Money.co.uk, на основе анализа более 10 млн хэштегов разных отелей в социальной сети. Из них Burj Al Arab был отмечен пользователями в социальной сети почти 2,5 миллиона раз и отель занял первое место в рейтинге.

"Несмотря на то, что отель Burj Al Arab Jumeirah официально считается пятизвездочным, его нередко называют семизвездочным благодаря его экстравагантности. Гостям предлагают трансфер на Rolls-Royce, меню подушек и бесконечные возможности для фотографирования", — говорится в сообщении онлайн-ресурса.

Яркие локации для Instagram: названы самые красивые пятизвездочные отели в мире

Фото: Отель Burj Al Arab в Дубай (facebook.com/burjalarab)

На втором месте в рейтинге отель Soneva Jani на Мальдивах, у которого 415 461 хэштег. Bellagio в Лас-Вегасе, The Plaza в Нью-Йорке и The Beverly Hills Hotel в Калифорнии заняли третье, четвертое и пятое места соответственно.

5 самых красивых отелей в мире

  1. Burj Al Arab, Дубай;
  2. Soneva Jani, Мальдивы;
  3. Bellagio, Лас-Вегас;
  4. The Plaza, Нью-Йорк;
  5. The Beverly Hills Hotel, Калифорния.

Кроме, этого эксперты составили рейтинг самых красивых отелей по регионам (по количеству хэштегов в Instagram по состоянию на декабрь 2021 года). На Ближнем Востоке восемь из десяти лучших отелей расположены в Дубае, включая Burj Al Arab и Palazzo Versace, за которыми следуют Jumeirah Al Naseem, Taj Dubai и Park Hyatt Dubai в следующих трех местах.

Яркие локации для Instagram: названы самые красивые пятизвездочные отели в мире

Фото: Номер в отеле Burj Al Arab в Дубай (facebook.com/burjalarab)

10 самых живописных отелей на Ближнем Востоке

  • Бурдж-аль-Араб, Дубай (2 428 501)
  • Палаццо Версаче, Дубай (43 615)
  • Джумейра Аль-Насим, Дубай (28 487)
  • Тадж Дубай (23 510)
  • Парк Хаятт Дубай (14 710)
  • Le Royal Meridien Beach Resort and Spa, Дубай (14 125 человек)
  • Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah (11 982)
  • Курорт St Regis Saadiyat Island, Абу-Даби (9 351)
  • Дворец Аль-Бустан, Маскат (9097)
  • W Дубай – Пальма, Дубай (8919)

Яркие локации для Instagram: названы самые красивые пятизвездочные отели в мире

Фото: Отель Burj Al Arab в Дубай (facebook.com/burjalarab)

Бурдж-эль-Араб ("Арабская башня", Burj Al Arab) – роскошный отель в Дубае, ОАЭ. Высота 60-этажной гостиницы составляет 321 метр. Строительство гостиницы началось в 1994 году и для посетителей было открыто 1 декабря 1999 года. Burj Al Arab расположен посреди моря в 280 метрах от берега и соединен с ним с помощью моста.

Напомним, ранее мы писали, что назван самый популярный город в мире для путешествий в 2022 году.

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