В ОАЭ закрывают крупный туристический объект: названа причина

Работу колеса обозрения в Дубае приостановили в целях безопасности посетителей

В Дубае приняли решение закрыть самое высокое колесо обозрения в мире, сообщает Khaleej Times.

Туристический объект закрыли до особого уведомления из-за неблагоприятных погодных условий и сильных порывов ветра в целях обеспечения безопасности посетителей.

"Из-за неблагоприятных погодных условий и сильных порывов ветра нам сообщили, что сегодня работать Ain Dubai небезопасно. Как всегда, нашим приоритетом является здоровье и безопасность наших гостей, а также предоставление им безопасной и приятной поездки", — говорится в сообщении.

В Национальном центре метеорологии сообщили, что в ОАЭ ожидаются сильные ветры. По их прогнозу на 21 января порывы ветра достигают 55 км/ч, а высота волн на море – трех метров. Сильный ветер сопровождается пыльной бурей и ухудшением видимости на трассах.

Фото: Самое большое колесо обозрения в мире Ain Dubai (facebook.com/aindxbofficial)

Посетители, забронировавшие билеты на колесо обозрения, могут воспользоваться ими в любой день, до 28 января 2022 года. Кроме того, они могут связаться с администрацией аттракциона по адресу электронной почты для получения дополнительной информации.

Чем известно колесо обозрения в Дубае

Так называемый "Дубайский Глаз" — самое высокое колесо обозрения в мире расположенное на острове Голубой Воды в Дубае (ОАЭ). Колесо расположено на искусственном острове Bluewater.

Общая высота от основания до верхней точки 250 метров. Колесо совершает полный оборот за 38 минут. Одновременно в нем может находиться до 1750 человек в 48 кабинках. Дубайский глаз выше предыдущего рекордсмена High Roller в Лас-Вегасе на 82.4 метра.

Колесо открыли 21 октября 2021 года.

Напомним, ранее был назван самый популярный город в мире для путешествий в 2022 году.

Также мы рассказывали про рейтинг самых красивых пятизвездочных отелей в мире.