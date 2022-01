Падение трафика: в ЕС из-за COVID значительно сокращается количество рейсов

За последнюю неделю зарегистрировали на 57% меньше рейсов по сравнению с тем же периодом в 2019 году

В связи с распространением нового штамма "Омикрон" в первые недели 2022 года наблюдается значительное сокращение рейсов в европейском воздушном движении. Об этом сообщает Schengenvisainfo.com.

Цифры, предоставленные Евроконтролем по европейскому сетевому трафику, показывают, что с 10 по 16 января на континенте совершалось в среднем 16 973 рейса в день. Такие цифры говорят о том, что количество ежедневных рейсов сократилось на 33% по сравнению с периодом до пандемии.

Это означает, что за последние семь дней трафик из ЕС смог достичь лишь двух третей уровня 2019 года.

"Трафик в сети Евроконтроля в этом месяце резко упал — 16 973 рейса в день за последнюю неделю, всего две трети от уровня 2019 года", — написал сегодня в своем официальном аккаунте в Twitter генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.

Более того, цифры показали, что из-за распространения нового штамма "Омикрон" и продления строгих правил въезда в большинстве стран основные операторы за последнюю неделю зарегистрировали на 57% меньше рейсов по сравнению с тем же периодом в 2019.

