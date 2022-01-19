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Падение трафика: в ЕС из-за COVID значительно сокращается количество рейсов

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Среда 19 января 2022 11:27
Падение трафика: в ЕС из-за COVID значительно сокращается количество рейсов Фото: Сокращение авиарейсов в ЕС (unsplash.com/fad-lan)
Автор: Евгения Тугушева

За последнюю неделю зарегистрировали на 57% меньше рейсов по сравнению с тем же периодом в 2019 году

В связи с распространением нового штамма "Омикрон" в первые недели 2022 года наблюдается значительное сокращение рейсов в европейском воздушном движении. Об этом сообщает Schengenvisainfo.com.

Цифры, предоставленные Евроконтролем по европейскому сетевому трафику, показывают, что с 10 по 16 января на континенте совершалось в среднем 16 973 рейса в день. Такие цифры говорят о том, что количество ежедневных рейсов сократилось на 33% по сравнению с периодом до пандемии.

Это означает, что за последние семь дней трафик из ЕС смог достичь лишь двух третей уровня 2019 года.

"Трафик в сети Евроконтроля в этом месяце резко упал — 16 973 рейса в день за последнюю неделю, всего две трети от уровня 2019 года", — написал сегодня в своем официальном аккаунте в Twitter генеральный директор Евроконтроля Имонн Бреннан.

Более того, цифры показали, что из-за распространения нового штамма "Омикрон" и продления строгих правил въезда в большинстве стран основные операторы за последнюю неделю зарегистрировали на 57% меньше рейсов по сравнению с тем же периодом в 2019.

Наиболее заметное падение наблюдалось у бюджетных перевозчиков: Ryanair зафиксировал падение на 43% за последние две недели, за ним следует Wizz Air с падением на 34% и EasyJet с падением на 57%. И Turkish Airlines (-3%), Pegasus (-4%), SAS (-5%) и KLM (-11%) зафиксировали менее значительное падение за последние семь дней.

По данным отчета выяснилось, что Германия, Франция, Испания, Великобритания, Турция, Италия, Нидерланды, Норвегия, Швейцария и Польша по числу перелетов были самыми загруженными: там зарегистрирован самый высокий уровень прибытий и отбытий.

Напомним, ранее мы писали, что украинская авиакомпания Air Ocean Airlines отменила все рейсы.

Также мы писали, что МАУ остановила полеты сразу по двум маршрута и Ryanair отменяет шесть маршрутов из Харькова до конца февраля 2022 года.

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