Ryanair полностью отменяет все рейсы из популярного украинского города: названа дата
Фото: Ryanair отменила рейсы из Харькова (unsplash.com/sangga-rima-roman-selia)
В компании отменили шесть маршрутов из Харькова до конца февраля 2022 года
Ирландская авиакомпания Ryanair отменила рейсы из Харькова. Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.
Так, с 1 по 28 февраля полностью отменены шесть маршрутов из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.
Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:
- Харьков-Вильнюс;
- Харьков-Варшава (Модлин);
- Харьков-Краков;
- Харьков-Познань;
- Харьков-Будапешт;
- Харьков-Милан (Бергамо).
В издании подчеркивают, что в расписании Ryanair возможны изменения: некоторые отмененные рейсы могут снова как вернуть, так и впоследствии продолжить отмену указанных рейсов уже в марте.
Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair полностью отменила маршруты из Львова.