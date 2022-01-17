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Ryanair полностью отменяет все рейсы из популярного украинского города: названа дата

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Понедельник 17 января 2022 14:05
Ryanair полностью отменяет все рейсы из популярного украинского города: названа дата Фото: Ryanair отменила рейсы из Харькова (unsplash.com/sangga-rima-roman-selia)
Автор: Евгения Тугушева

В компании отменили шесть маршрутов из Харькова до конца февраля 2022 года

Ирландская авиакомпания Ryanair отменила рейсы из Харькова. Об этом сообщает Lowcostavia.com.ua.

Так, с 1 по 28 февраля полностью отменены шесть маршрутов из Харькова в Милан, Будапешт, Вильнюс, Варшаву, Краков и Познань.

Список отмененных рейсов Ryanair из Украины в феврале 2022 года:

  • Харьков-Вильнюс;
  • Харьков-Варшава (Модлин);
  • Харьков-Краков;
  • Харьков-Познань;
  • Харьков-Будапешт;
  • Харьков-Милан (Бергамо).

В издании подчеркивают, что в расписании Ryanair возможны изменения: некоторые отмененные рейсы могут снова как вернуть, так и впоследствии продолжить отмену указанных рейсов уже в марте.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания Ryanair полностью отменила маршруты из Львова.

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