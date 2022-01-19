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Падіння трафіку: в ЄС через COVID значно скорочується кількість рейсів 

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Середа 19 січня 2022 11:27
Падіння трафіку: в ЄС через COVID значно скорочується кількість рейсів  Фото: Скорочення авіарейсів до ЄС (unsplash.com/fad-lan)
Автор: Євгенія Тугушева

За останній тиждень зареєстрували на 57% менше рейсів у порівнянні з тим же періодом у 2019 році

У зв'язку з поширенням нового штаму "Омікрон" у перші тижні 2022 року спостерігається значне скорочення рейсів у європейському повітряному русі. Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.

Цифри, надані Євроконтролем з європейського мережевого трафіку, показують, що від 10 до 16 січня на континенті здійснювалося в середньому 16 973 рейси на день. Такі цифри свідчать, що кількість щоденних рейсів скоротилася на 33% проти періоду до пандемії.

Це означає, що за останні сім днів трафік з ЄС зміг досягти лише двох третин рівня 2019 року.

"Трафік у мережі Євроконтролю цього місяця різко впав — 16 973 рейси на день за останній тиждень, лише дві третини від рівня 2019 року", — написав сьогодні у своєму офіційному акаунті в Twitter генеральний директор Євроконтролю Імон Бреннан.

До того, цифри показали, що через розповсюдження нового штаму "Омікрон" і продовження суворих правил в'їзду в більшості країн основні оператори за останній тиждень зареєстрували на 57% менше рейсів у порівнянні з тим самим періодом у 2019 році.

Найбільш помітне падіння спостерігалося у бюджетних перевізників: Ryanair зафіксував падіння на 43% за останні два тижні, за ним слідує Wizz Air з падінням на 34% та EasyJet з падінням на 57%. І Turkish Airlines (-3%), Pegasus (-4%), SAS (-5%) та KLM (-11%) зафіксували менш значне падіння за останні сім днів.

За даними звіту з'ясувалося, що Німеччина, Франція, Іспанія, Великобританія, Туреччина, Італія, Нідерланди, Норвегія, Швейцарія та Польща за кількістю перельотів були найзавантаженішими: там зареєстровано найвищий рівень прибуття та відбуття.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українська авіакомпанія Air Ocean Airlines скасувала всі рейси.

Також ми писали, що МАУ зупинила польоти одразу по двох маршрутах і Ryanair скасовує шість маршрутів з Харкова до кінця лютого 2022 року.

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