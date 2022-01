Падіння трафіку: в ЄС через COVID значно скорочується кількість рейсів 

За останній тиждень зареєстрували на 57% менше рейсів у порівнянні з тим же періодом у 2019 році

У зв'язку з поширенням нового штаму "Омікрон" у перші тижні 2022 року спостерігається значне скорочення рейсів у європейському повітряному русі. Про це повідомляє Schengenvisainfo.com.

Цифри, надані Євроконтролем з європейського мережевого трафіку, показують, що від 10 до 16 січня на континенті здійснювалося в середньому 16 973 рейси на день. Такі цифри свідчать, що кількість щоденних рейсів скоротилася на 33% проти періоду до пандемії.

Це означає, що за останні сім днів трафік з ЄС зміг досягти лише двох третин рівня 2019 року.

"Трафік у мережі Євроконтролю цього місяця різко впав — 16 973 рейси на день за останній тиждень, лише дві третини від рівня 2019 року", — написав сьогодні у своєму офіційному акаунті в Twitter генеральний директор Євроконтролю Імон Бреннан.

До того, цифри показали, що через розповсюдження нового штаму "Омікрон" і продовження суворих правил в'їзду в більшості країн основні оператори за останній тиждень зареєстрували на 57% менше рейсів у порівнянні з тим самим періодом у 2019 році.

