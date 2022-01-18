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Полная остановка. Почему украинская авиакомпания Air Ocean Airlines отменила все рейсы

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 17:20
Полная остановка. Почему украинская авиакомпания Air Ocean Airlines отменила все рейсы Фото: Самолет авиакомпании Air Ocean Airlines (facebook.com/airocean.airlines)
Автор: Катерина Гончарова

Что стало причиной остановки перелетов, какие основные проблемы были у авиакомпании и возобновят ли рейсы в марте

Новая украинская авиакомпания Air Ocean Airlines, созданная в 2021 году и развивавшая внутренние рейсы, 15 января резко объявила об остановке всех полетов, сообщало РБК-Украина накануне.

Такое решение в компании объяснили тем, что поставка новых самолетов задерживается, а на уже полученных авиалайнерах Ан-148 нужно провести плановое техническое обслуживание. Какие причины послужили тому, что авиакомпания остановила все рейсы — в материале TRAVEL РБК-Украина.

Широкая сеть маршрутов и билеты от 800 гривен

В авиакомпании Air Ocean Airlines начали регулярные рейсы 21 ноября 2021 года с неплохого старта — летали на 10-летних относительно свежих и комфортных региональных самолетах Ан-148, которые перегнали из России, пишет на сайте Avianews автор Александр Мироненко.

Он напоминает, что все рейсы авиакомпании до момента закрытия выполнялись в пределах Украины.

"Сеть маршрутов была широкой — из Киева во Львов, Черновцы, Харьков, Запорожье, из Львова в Запорожье и Харьков. Авиакомпания предлагала полный сервис с багажом и питанием за относительно неплохие деньги. Самые дешевые билеты стоили от 800 грн, а стандартная цена начиналась от 1500 грн", — отмечается в публикации.

Но к идее развития рынка сугубо внутренних перелетов, которую пыталась популяризировать Air Ocean Airlines, многие отнеслись довольно скептически. Большинство авиакомпаний в Украине если и летали внутри страны, то только по трем причинам:

  1. Необходимо было полетать по стране перед выходом на прибыльные международные маршруты. Так было с лоукостером Wizz Air Ukraine в 2008 году.
  2. Подпитывали с помощью внутренних рейсов свои международные, как в случае с МАУ.
  3. Использовались внутренние рейсы как некую маркетинговую составляющую, как в случае со SkyUp.

Полная остановка. Почему украинская авиакомпания Air Ocean Airlines отменила все рейсы

Фото: Старт перелетов по маршруту "Харьков-Львов" (facebook.com/airocean.airlines)

"Экономика была только в одном случае — при использовании модели МАУ, когда пассажир из Харькова летит в Киев, а там пересаживается на рейс в Париж или Нью-Йорк. Wizz Air Ukraine свернула почти всю свою внутреннюю сеть спустя полгода полетов, а SkyUp запускает внутренние рейсы эпизодически и без какой-либо системности. Они выполняют, скорее, роль рекламы: смотрите, у нас есть билеты по 500 грн", — пишет автор.

Главные проблемы Air Ocean Airlines

В публикации на Avianews перечисляются основные проблемы, которые возникли у новой авиакомпании уже на старте.

  • У Air Ocean Airlines были "неизвестные собственники с неизвестным запасом прочности".
  • На рейсах использовались Ан-148 из России, где те тоже остановились из-за проблем с обслуживанием. По мнению автора, аналогичную проблему стоило ожидать и у нас. В итоге такая причина и прозвучала в официальном заявлении компании: самолеты Ан-148 нуждались в плановом техническом обслуживании.

"В Украине до недавнего времени на крыле Ан-148 находился только в одном экземпляре — во флоте авиакомпании "Украина", которая занимается перевозкой президента и премьер-министра. Это означает, что не сформирован достаточный запас запчастей в разных аэропортах, чтобы самолет можно было оперативно починить, как это происходит с самолетами Boeing, Airbus или Embraer", — говорится в публикации.

  • Акцент только на внутренних рейсах, не имея поддержки за счет прибыльных чартеров и международных рейсов - еще одна проблема, так как из-за этого требовались регулярные дотации.

В итоге 14 января Air Ocean Airlines начала уведомлять пассажиров об отмене рейсов, а на следующий день, 15 января, буквально за день официально объявила об остановке всех полетов.

Полная остановка. Почему украинская авиакомпания Air Ocean Airlines отменила все рейсы

Фото: Сеть маршрутов авиакомпании была широкой — из Киева во Львов, Черновцы, Харьков, Запорожье, из Львова в Запорожье и Харьков (facebook.com/airocean.airlines)

"Очень похоже, что резкая остановка всех полетов в один день — финансовые трудности. Вероятно, деньги или кончились, или собственники поняли, что сейчас дотировать внутренние полеты в низкий сезон нет смысла", — предполагает автор.

Возобновят ли полеты: названа возможная дата

Также, по мнению Александра Мироненко, вероятна версия о том, что компанию создавали, надеясь продать как региональное подразделение для новой госавиакомпании и национального перевозчика Ukrainian National Airlines (UNA).

Правительство во второй половине 2021 года как раз разрешило новому государственному авиаперевозчику использовать деньги из бюджета на покупку долей в других авиакомпаниях:

"UNA только стартует, а ей уже предлагают готовый пакет под ключ — авиакомпанию со всеми сертификатами и лицензиями, с парком из Ан-148 украинской разработки и готовой сетью внутренних рейсов. Покупай и летай".

Тем временем в Air Ocean Airlines пообещали возобновить полеты 15 марта.

"Однако собственники знают, что они будут делать с компанией. Сейчас я бы не советовал покупать билеты на рейсы Air Ocean Airlines, т.к. авиакомпания сильно подорвала доверие к себе такой резкой остановкой", — отмечает Мироненко.

"Старт перед "низким сезоном" и ставка на внутренние перелеты свела шансы на успех до минимума" — авиаэксперт

Обычно авиакомпании создаются для осуществления перевозок с максимальной прибыльностью. Исходя из этого, подбирается флот и география полетов.

Полная остановка. Почему украинская авиакомпания Air Ocean Airlines отменила все рейсы

Фото: Возможно, компанию создавали с целью задействовать имеющийся флот, без четких планов достижения коммерческого успеха (facebook.com/airocean.airlines)

В случае с AirOcean создается впечатление, что авиакомпания создавалась прежде всего с целью задействовать имеющийся флот, без четких планов достижения коммерческого успеха, говорит в комментарии РБК-Украина авиаэксперт и адвокат в сфере авиационного права Алексей Бурчевский.

"Если детально проанализировать структуру владения двух самолетов Ан-148 (регистрационные номера UR-CTC и UR-CTF), которые авиакомпания успела зарегистрировать в украинском реестре, то мы увидим, что их владельцем указана кипрская лизинговая компания Cyprus Aircraft Leasing (CAL)2. Согласно данным кипрских реестров, эта компания аффилирована через общего директора с другим, более известным лизингодателем — International Aircraft Leasing Holding, за которой стоит немецкий бизнесмен Ralf Dieter Montag Girmes", — обращает внимание он.

По словам Алексея Бурчевского, бизнесмен известен в европейских авиационных кругах своей активной работой в Российской Федерации. В частности, продвижением на западные рынки основного достижения российского гражданского авиапрома последних лет – самолета Sukhoi Super Jet.

"Также в 2016 году он инвестировал в латвийского государственного перевозчика AirBaltic. Оба самолета AirOcean ранее эксплуатировались в Российской Федерации и, согласно открытым источникам, имели проблемы с получением запчастей в связи с разрывом кооперации между Украиной и РФ. Учитывая этот факт, вполне реально, что лизингодатель попросту искал, куда бы пристроить самолеты, чтобы они не простаивали", — допускает эксперт.

Полная остановка. Почему украинская авиакомпания Air Ocean Airlines отменила все рейсы

Фото: В 2016 году Ralf Dieter Montag Girmes также инвестировал в латвийского государственного перевозчика AirBaltic (uk.wikipedia.org)

Страна-собственник сертификата выглядела как вполне подходящий вариант, особенно в свете заявлений президента Украины Владимира Зеленского о создании национального перевозчика, осуществляющего рейсы на отечественных самолетах (хотя оба самолета на самом деле произведены в России по украинской лицензии), говорит Бурчевский.

"Возможно, собственники искали возможность вступить в совладение авиакомпанией на паях с украинским государством, как это было в случае с AirBaltic. В любом случае тот факт, что AirOcean начал полеты аккурат перед "низким сезоном" и сделал ставку на внутренние перелеты вместо чартерной программы, сразу снизило шансы на успех до минимума. Пока что, ни одна украинская авиакомпания не стала успешной исключительно за счет внутренних перелетов", — подводит итог эксперт.

Ранее сообщалось, почему авиакомпании продолжают массово отменять рейсы в 2022 году.

Также мы писали, что известно о национальном перевозчике UNA, который хотят создать в Украине.

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