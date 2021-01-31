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Бум во время пандемии: колоритный турецкий город, в который едут миллионы туристов

Воскресенье 31 января 2021 07:35
Бум во время пандемии: колоритный турецкий город, в который едут миллионы туристов
Османский поселок на севере Турции (pixabay.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Малоизвестные фотолокации Турции с уникальной архитектурой

Турция – это не только пляжи, горы и знаменитый Стамбул. В этой стране с богатой историей есть немало мест, о которых украинские туристы еще не слышали. Между тем, на красоту древних турецких городов делают ставку местные власти – и локации переживают "бум" популярности.

Например, в городе Мардин на юго-востоке страны собираются убрать 240 построек, портящих вид на исторический центр. Таким образом власти хотят привлечь больше туристов. Подробности реновации городского пейзажа чиновники рассказали VOA Turkish.

Бум во время пандемии: колоритный турецкий город, в который едут миллионы туристов

Фото: Город Мардин (pixabay.com)

Город-музей под открытым небом

Министерство окружающей среды и урбанизации Турции направило средства губернаторству Мардина на снос зданий – 10 миллионов лир (1,3 млн долларов).

Губернатор Мардина Махмут Демирташ заявил, что они начали интенсивную работу по устранению видов, портящих силуэт исторических фактур.

"Наши усилия будут продолжаться непрерывно, чтобы сделать Мардин, один из самых важных туристических городов нашей страны, привлекательным для местных и иностранных туристов и с каждым днем увеличивать его туристический потенциал", - сказал он.

С 2012 года в Мардин ежегодно приезжает более 2 миллионов туристов. Сразу после пандемии их число достигло 5-6 миллионов.

Бум во время пандемии: колоритный турецкий город, в который едут миллионы туристовФото: В Мардине снесут 240 новых построек (pixabay.com)

Президент Ассоциации защиты и сохранения ценностей Мардина Мехмет Бешир Гюнеш сообщил, что после разрушения лишних объектов город обретет свой истинный силуэт, похожий на музей под открытым небом. Больше всего жалоб поступало на новые здания, которые портили атмосферу старого города.

"Есть и старые постройки, террасы которых используются как кафе или апарт-отели. Здесь активизируется туризм", - добавил он.

В Старом Мардине есть одна улица. Закоулки там грязные и запущенные. Власти надеются, после "расчистки" застройки туристы станут активнее посещать эту часть города.

Проект по сносу "лишних" построек в исторической части Мардина, одобренный Фондом развития Европейского Союза, начали реализовать в 2009 году. Тогда снесли 40 зданий, на что было выделено 6 миллионов евро.

Очаровательный городок из сериалов

О еще одном недооцененном живописном городе на северо-западе Турции написало издание hurriyetdailynews.com.

Всего в 10 километрах от центра Бурсы у подножия горы Улудаг находится османская деревня Джумалыкызык (Cumalıkızık), известная своими историческими зданиями, в том числе каркасными домами, мечетями и гостиницами. Локация завораживает гостей красивыми видами, отвлекая от городской суеты.

Бум во время пандемии: колоритный турецкий город, в который едут миллионы туристов

Фото: Архитектура в поселке Джумалыкызык (hurriyetdailynews.com)

Посетители знаменитого городка гуляют по улицам и останавливаются позавтракать местными местных деликатесами и стаканом горячего турецкого чая в снегу. Фотографы и любители Instagram бродят по узким улочкам с камерами, "готовые к историческим чудесам, с которыми они могут столкнуться".

Джумалыкызык был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2014 году, так место, отражающее зарождение Османской империи в 14 и начале 15 веков.

Возведенный как "деревня-основание" в ранний период Османской империи, Джумалыкызык - пример архитектуры с традиционной вымощенной камнем улицей, глинобитными и деревянными домами и монументальными сооружениями.

Бум во время пандемии: колоритный турецкий город, в который едут миллионы туристовФото: Улочки, где снимали сериалы (pixabay.com)

Живописные улицы города оценили режиссеры фильмов и сериалов – Джумалыкызык в последние годы превратился в съемочную площадку. Он привлекает 270 историческими домами, пешеходными дорожками, музеем, примерно 60 местами, где можно поесть и почти 150 сувенирными киосками.

Хотя население поселка - всего 700 человек, во время туристического сезона в теплое время года в эту местность приезжают по 50 тысяч туристов за уикенд.

Бум во время пандемии: колоритный турецкий город, в который едут миллионы туристов

Фото: Поселок привлекает тысячи туристов (pixabay.com)

И даже зимой поселок посещают тысячи горожан – в основном те, кто приезжает кататься на лыжах на популярный курорт Улудаг. Во время коротких экскурсий по старинным улицам зимние туристы отдыхают после активного отдыха на заснеженных склонах.

Напомним, ранее мы писали, какая малоизвестная локация в Турции привлекла тысячи туристов.

Также мы рассказывали, как в Стамбуле туристов решили удивить необычным маршрутом.

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